Dùng ảnh chế quen tay nhưng mấy ai biết nguyên bản đời thực của các meme huyền thoại này?

Mặt Yao Ming



Meme Yao Ming Face (tạm dịch: mặt Yao Ming) nổi tiếng trên khắp cộng đồng mạng hồi năm 2011. Đây là hình biếm họa gương mặt đang cười hết cỡ của vận động viên bóng rổ Trung Quốc, Yao Ming trong cuộc họp báo năm 2009. Meme này thường được cư dân mạng sử dụng để thái hiện thái độ bất cần, không quan tâm hoặc không đồng quan điểm.

2. “Soái ca rắc muối”

Tháng 4 năm ngoái, Nusret Gökçe, hay còn được biết đến với cái tên Salt Bae, đầu bếp chuyên nghiệp người Thổ Nhĩ Kỳ sở hữu chuỗi nhà hàng Turkey Steak Houses, bỗng trở thành hiện tượng làm dậy sóng mạng xã hội với đoạn clip ghi lại cảnh anh… rắc muối một cách điệu nghệ cùng biểu cảm gương mặt cực kỳ tỉnh.

Ngoài đời, Salt Bae sở hữu khuôn mặt nam tính, thân hình săn chắc, chuẩn 6 múi và mái tóc suông dài lãng tử. Cũng giống như trong đoạn clip rắc muối, phong cách thời trang của anh thông thường áo phông trắng và cặp kính mát đặc trưng.

3. Người phụ nữ hoang mang

Ảnh chế người phụ nữ đăm chiêu với những phép tính rắc rối xung quanh dùng để thể hiện sự hoang mang trước một tình huống khó đỡ, không còn quá xa lạ với những cư dân mạng thích đùa. 9gag từng gây bão với caption hài hước dành cho meme này: “Khi cô ấy nói đang mang thai 29 tuần”.

Người trong meme là nữ diễn viên người Brazil, Renata Sorrah và hình ảnh trên được cắt ghép trong phim truyền hình Her Own Destiny do cô đóng chính.

4. “Nói tiếp đi”

Meme “Please, tell me more…” (tạm dịch: Nói tiếp đi…) được dùng để thể hiện thái độ “chống mắt" lên xem người đối diện sẽ làm trò gì tiếp theo. Khoảnh khắc “đắt giá" này là của nam diễn viên Gene Wilder trong một cảnh phim Willy Wonka & the Chocolate Factory phát sóng vào năm 1971. Đáng tiếc, nam diễn viên đã qua đời ở tuổi 83 tuổi vào năm 2016.

5. Cô mèo cau có

Sau khi được chủ nhân chia sẻ bức ảnh “chân dung" lên mạng Reddit, Tardar Sauce ngay lập tức trở thành con mèo nổi tiếng nhất thế giới với biệt danh Grumpy cat (tạm dịch: Cô mèo cau có). Trước đó, người ta cứ tưởng biểu cảm “hờn cả thế giới”, buồn bã như “mất sổ gạo” của Tardar Sauce là sản phẩm của photoshop vì chân thật đến khó tin.

Tardar Sauce có hẳn một website riêng thu hút lượng lớn người theo dõi.

6. “Tao phải làm thôi”

Meme “I gotta do it" (tạm dịch: Tao phải làm thôi) để chỉ những người đột ngột phất lên là phân cảnh ấn tượng trong tập 10, phần 5 của series truyền hình Breaking Bad khi nhân vật do nam diễn viên Huell thể hiện, nằm trên đống tiền. Trong lúc ghi hình cảnh quay này, anh chưa từng nghĩ nó sẽ trở thành meme được cộng đồng mạng yêu thích suốt thời gian dài như thế.

7. Cô gái tuyệt vọng

Người mẫu, diễn viên Silvia Bottin một bước vụt sáng thành ngôi sao được cộng đồng mạng săn đón khi hình ảnh khóc lóc, rũ rượi của cô được “phù phép” thành meme “cô gái tuyệt vọng” với mục đích ban đầu để trêu những ông chồng không giỏi trong chuyện chăn gối và sau đó được mở rộng thành ảnh chế thể hiện nỗi hoang mang về những vấn đề trong cuộc sống.

Dù nhận được nhiều sự chú ý nhưng Silvia chưa một lần đề cập đến sự nổi tiếng “từ trên trời rơi xuống” này và vẫn chăm chỉ hoạt động nghệ thuật để chứng tỏ thực lực của bản thân. Ở tuổi 38, cô sở hữu vẻ đẹp rạng rỡ và hình thể đáng mơ ước.

8. “Nghĩ cho kỹ nha”

Hình ảnh anh chàng da đen chỉ tay vào đầu với biểu cảm đầy ẩn ý thường được cộng đồng mạng sử dụng để nhắc nhở người khác hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi làm điều gì đó hoặc thể hiện thái độ như: “Bạn sẽ không ‘cháy túi’ nếu như không kiểm tra tài khoản ngân hàng”.

"Cứ thà khỏi đến luôn đi thì bạn sẽ không bị tính là đi trễ"

Người đứng sau bức ảnh chế độc đáo này là nam diễn viên kiêm ca sĩ, vũ công và nghệ sĩ hài người Anh, Kayode Ewumi. Hình ảnh trên của anh được cắt ra từ series phim tài liệu hài hước và hư cấu có tên Hood Documentary.

