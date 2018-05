Dùng âm nhạc làm vũ khí F5 thương hiệu, nhà mạng Việt ghi điểm ấn tượng với giới trẻ

Sự lên ngôi của music marketing

Những đứa trẻ mới lên 3, lên 4 cũng có thể nghêu ngao giai điệu “ADM chuối, ADM chuối”, một sản phẩm sữa dinh dưỡng từ chuối của Vinamilk.

Hay khi nghe giai điệu “Đi thật xa để trở về” của Soobin Hoàng Sơn cất lên, người ta nghĩ ngay về Biti’s Hunter.

Hoặc xa hơn với những khách hàng ưa hoài cổ, khi giai điệu “Tell me when will you be mine?” cất lên, người ta nhớ về hình ảnh một anh chàng, bất chấp cái lạnh đến run người, vẫn cố gắng mò cho mình bằng được một chai Heineken…

Âm nhạc ngày càng trở nên quan trọng trong các chiến dịch marketing của doanh nghiệp. Một hình ảnh có thể đi qua rất nhanh trong đầu, nhưng một giai điệu ăn tai chắc chắn còn mãi trong tâm trí.

Chưa kể, với những doanh nghiệp định hình tập khách hàng của mình là giới trẻ, âm nhạc chính là kênh kết nối tốt nhất giữa hình ảnh thương hiệu với khách hàng. Nhắc tới Sơn Tùng M-TP, người ta nhớ đến Oppo và ngược lại. Hoặc khi nghĩ về hình ảnh thương hiệu Honda, không thể quên nhắc tới Tóc Tiên.

Điều này cũng vô hình đặt ra một thách thức với doanh nghiệp khi tiến hành các chiến dịch marketing: Làm thế nào để sử dụng “âm nhạc” như một yếu tố tạo nên cú hích tích cực cho thương hiệu?

Music marketing đang được “đa dạng hóa” như thế nào?

Đầu tiên, có thể kể tới sự kết hợp giữa nhãn hàng và các ca sĩ trong việc sản xuất các music video. Năm 2017 được coi là một năm nở rộ của những video âm nhạc có sự “kết hợp” cùng nhãn hàng. Chỉ một chi tiết Sơn Tùng cúi xuống buộc dây giày cho nữ chính trong MV “Nơi này có anh” cũng đủ để nhắc hình ảnh đôi giày Biti’s. Hay như Hồ Ngọc Hà trong “Gửi người yêu cũ” cũng xuất hiện dày đặc với chiếc điện thoại Oppo.

Kế đến, một hình thức được các nhãn hàng ưa chuộng là tài trợ cho các chương trình âm nhạc. Trong quá khứ, Cocacola từng gây chú ý bằng việc tài trợ cho sự kiện SoundFest với sự có mặt của Big Bang, Oppo đồng hành cùng show HeartBeat của Mỹ Tâm, hay VinaPhone thường mang đến các lễ hội EDM hàng đầu cho giới trẻ…

Ngoài ra, các chương trình cover bài hát hay điệu nhảy của thương hiệu, các chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc, sự kiện gặp gỡ fan meeting… cũng là một mảnh đất được các thương hiệu nhắm tới nhằm tăng tính kết nối mạnh hơn với đối tượng khách hàng trẻ.

Cuộc chạy đua giữa các doanh nghiệp Việt trong việc dùng âm nhạc làm mới thương hiệu

Hiểu được sức ảnh hưởng lớn lao của âm nhạc và phim ảnh với giới trẻ - bộ phận khách hàng tiềm năng nhưng cũng dễ thay đổi thói quen của mình, các doanh nghiệp Việt đang thực sự ở trong một cuộc chạy đua gắn liền hình ảnh thương hiệu với âm nhạc.

Biti’s thực hiện “cú lột xác” ngoạn mục với thương hiệu Biti’s Hunter cùng giai điệu quen thuộc “Đi thật xa để trở về”. OPPO vẫn gắn liền hình ảnh trẻ trung của thương hiệu với gương mặt thân quen Sơn Tùng MTP.

Là một thương hiệu tên tuổi của ngành viễn thông Việt, VinaPhone chiêu đãi người trẻ bằng những bữa tiệc âm nhạc điện tử đầy màu sắc. Là thương hiệu tự hào mang tới những đêm EDM từ các DJ hàng đầu thế giới như Martin Garrix, Hardwell, Armin Van Buuren, VinaPhone muốn thể hiện một bộ mặt mới về thương hiệu: trẻ trung, hiện đại và đại diện cho cá tính của người trẻ.

Vừa qua, chính nhà mạng này cũng tổ chức thành công lễ hội EDM NEX by VinaPhone tại khu đô thị Ecopark. Với sự có mặt của nhóm nhạc Above&Beyond, chương trình là lễ hội âm nhạc điện tử được các bạn trẻ săn đón, hưởng ứng và cùng hòa mình “quẩy” hết cỡ.

Sở dĩ thương hiệu này lựa chọn EDM là bởi đây là thứ âm nhạc của sự phá cách, tìm tòi, sáng tạo. EDM cũng gợi nhắc về thứ năng lượng dồi dào của người trẻ, những con người sẵn sàng phiêu cùng âm nhạc hàng giờ liền, trong vũ điệu của nhạc điện tử và ánh sáng.

Âm nhạc trở thành cầu nối gắn kết, đưa VinaPhone đến gần hơn tập khách hàng trẻ tuổi. Thay vì ấn tượng về một nhà mạng chỉ cung cấp những dịch vụ và tạo ra giá trị cho khách hàng lớn tuổi, doanh nhân… giờ đây giới trẻ còn nhớ tới VinaPhone như vị “chủ xị” của những đại tiệc âm nhạc sôi động, văn minh, bắt kịp xu hướng của thế giới.

Rõ ràng, trong tương lai, khi triển khai các chiến dịch tiếp thị đánh vào giới trẻ, âm nhạc vẫn là kênh truyền tải sống động nhất mà doanh nghiệp có thể sử dụng.