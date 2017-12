Dù bão Tembin đã đổi hướng, nhiều cửa hàng ở Sài Gòn vẫn đóng cửa, cho nhân viên nghỉ làm từ sớm

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Tembin, trong sáng nay Sài Gòn và một số tỉnh Nam Bộ đã có mưa vừa đến mưa to. Được dự báo là cơn bão muộn và mạnh nhất trong lịch sử, do đó suốt những ngày qua, người dân vô cùng lo lắng và liên tục cập nhật tình hình về đường đi cũng như cường độ của siêu bão Tembin.

Theo thông tin mới nhất từ Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, khác với dự báo cũ, bão Tembin đang có xu hướng đi xuống phía Nam và giảm cấp độ, vùng tâm bão không đi vào vùng đất liền tuy nhiên các tỉnh ven biển vẫn phải đề cao cảnh giác với gió giật.



Theo ghi nhận ở Sài Gòn, dù chỉ mới 20h nhưng có khá nhiều cửa hàng đã đóng cửa sớm. Nhiều shop quần áo, quán cà phê cũng phát đi thông báo cho nhân viên nghỉ làm từ 19h để tránh bão.



Nhiều cửa hàng phát đi thông báo cho nhân viên nghỉ việc sớm. Ảnh chụp màn hình.

Nhiều cửa hàng tạp hóa đóng cửa từ sớm vì sợ ảnh hưởng của bão.

Dù bão Tembin đã đổi hướng nhưng nhiều người dân vẫn còn lo sợ nên tranh thủ đóng quán sớm về nhà tránh bão.

Cả dãy vẫn sáng đèn, 1 vài cửa hàng đã ra về từ 20h tối.

Hồi 19h ngày 25/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,5 độ Vĩ Bắc; 107,7 độ Kinh Đông, cách Côn Đảo khoảng 130km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.Vùng gió mạnh trên cấp 6, gió giật mạnh trên cấp 9 có bán kính khoảng 130km về phía Tây Bắc, khoảng 70km về phía Đông Nam tính từ vùng tâm bão.

Hiện tại bão cách Côn Đảo 130km và gây gió giật.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây và suy yếu thêm, tốc độ di chuyển 15-20km/h. Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, tốc độ di chuyển khoảng 20km/h.

Do ảnh hưởng của bão số 16, ở Nam Bộ tiếp tục có mưa to; từ đêm nay ở các tỉnh Nam Trung Bộ và Trung Trung Bộ có mưa to đến rất to và có khả năng kéo dài 2-3 ngày.