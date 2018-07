Draw This: Chiếc máy ảnh chất nhất quả đất, chụp rồi in ra toàn hình vẽ hoạt họa

Khi chụp một bức ảnh từ chiếc máy ảnh trên tay, bạn mong muốn kết quả nó sẽ như thế nào? Độ chính xác màu sắc, độ nét, xóa phông tốt, không bị nhiễu hạt...? Thế thì chiếc máy ảnh dưới đây sẽ không dành cho bạn đâu.

Ngược lại, nếu bạn cần một thiết bị có thể ghi lại các khoảnh khắc mình thấy hàng ngày ra thành những bức ảnh độc đáo không đụng hàng thì hãy tìm đến Draw This. Được biết, Draw This là chiếc máy ảnh do Dan Macnish, một kỹ sư kiêm nghệ sĩ thị giác tại Melbourne (Úc), thiết kế ra với ý tưởng... không giống ai.

Cụ thể, chiếc máy ảnh này vẫn sẽ chụp ảnh giống như bao thiết bị khác mà chúng ta thường thấy, nhưng cái khác biệt chính là khâu kết quả. Bức ảnh mà bạn nhận được sau đó sẽ không liên quan đến màu sắc, độ nét, xóa phông hay gì cả, mà thực chất đó lại là những hình vẽ nguệch ngoạc mô phỏng lại trông rất hài hước.

Macnish cho biết chiếc máy ảnh này hoạt động dựa trên bo mạch Raspberry Pi và sử dụng mạng lưới neural cùng hệ thống dữ liệu Quick, Draw! của Google (dự án thu thập các nét vẽ mô phỏng của 50 triệu người dùng trên Internet).

Sau khi ghi nhận hình ảnh, khâu in ấn cũng đóng vai trò khá quan trọng. Lấy ý tưởng từ kiểu chụp ảnh lấy ngay của Polaroid, chiếc máy ảnh Draw This này cũng kiêm luôn chức năng in ảnh.

Bức ảnh sẽ trông thú vị như thế này đây.

Dù bạn cảm nhận mọi việc bằng mắt thường như thế nào đi chăng nữa, khi vào chiếc máy ảnh này và qua những bức vẽ in ra, bạn sẽ phải bất ngờ và phì cười về độ hóm hỉnh cũng như độc đáo của nó. Đó mới chính là điểm hay nhất của chiếc máy ảnh Draw This này.

Được biết mọi người có thể tự tạo chiếc máy ảnh này cho riêng mình. Macnish đã chia sẻ các dòng code của anh cũng như hướng dẫn chế tạo được Draw This này trên GitHub. Bạn đọc quan tâm có thể ghé vào đây để tham khảo.

Theo Petapixel