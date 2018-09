Đột kích quán karaoke, phát hiện hơn 70 dân chơi đang "phê"

Các đối tượng tại cơ quan công an

Trao đổi với Báo Người Lao Động, đại tá Lê Hồng Thắng, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - CATP Hải Phòng, cho biết rạng sáng 13-9, đơn vị đã triệt phá tụ điểm kinh doanh karaoke trá hình, với nhiều đối tượng dân chơi sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, khoảng 0 giờ 30 phút ngày 13-9, lực lượng phòng PC45 - Công an TP Hải Phòng phối hợp với Công an huyện Thủy Nguyên, bất ngờ kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke Minh Quân (ở thôn 1, xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên) do Nguyễn Văn Dũng (SN 1986, ở xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên) làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại 3 phòng hát có 72 đối tượng (gồm cả nam và nữ) đang sử dụng nhạc sàn mạnh và các chất ma túy tổng hợp.

Tang vật thu giữ gồm: 1 viên dạng kẹo ma túy tổng hợp màu xanh; 10 viên ma túy tổng hợp dạng kẹo hình trụ tròn, màu xanh, in hình dập chìm; 7 viên và 3 nửa viên ma túy tổng hợp dạng kẹo hình trụ tròn màu xanh, in hình dập chìm; 1 tờ tiền mệnh giá 10 nghìn đồng dính giấy dạng đầu lọc thuốc lá; 2 ống nhựa màu trắng; 1 thẻ cứng Hermes Paris.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn thu giữ 1 túi nilon chứa chất tinh thể màu trắng; 8 viên nén hình tròn màu nâu một mặt có hình in chìm biểu tượng kim cương; một nửa viên nén màu nâu; một đĩa sứ màu trắng hình vuông trên có chứa chất tinh thể màu trắng; một số thẻ cứng có chữ "Family kid" và một số tờ tiền mệnh giá 20 ngàn đồng cuộn thành hình ống.

Các đối tượng được đưa về Phòng PC45 để phục vụ công tác điều tra

Qua xét nghiệm mẫu nước tiểu ban đầu, lực lượng chức năng đã phát hiện 50 đối tượng dương tính với các chất ma túy.

Được biết, quán Karaoke Minh Quân đã hoạt động trong một thời gian dài. Nhiều hôm quán này hoạt động thâu đêm suốt sáng gây bức xúc trong dư luận.

Hiện, phòng Phòng PC45 - Công an TP Hải Phòng đang tiến hành phân loại, điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng.