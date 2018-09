Đôi nam nữ bị nhóm đối tượng đạp ngã xe cướp táo tợn ở Sài Gòn

Ngày 10/9, Công an quận 6, TPHCM cho biết, đang tạm giữ 2 đối tượng là Lê Vũ Bảo (SN 1986, ngụ tỉnh Trà Vinh) và Lý Hùng (SN 2003, ngụ tỉnh Long An) để điều tra về hành vi "Cướp tài sản". Đồng thời, Công an đang tiến hành truy bắt thêm các đối tượng là đồng bọn của cả 2.

Trước đó, khoảng 4h50 ngày 5/9, anh Nguyễn Quốc Tiếng (SN 1997, ngụ quận 6) điều khiển xe máy mang BKS: 64F1-314.09 chở bạn gái của mình đi tới trước căn nhà nằm trên đường An Dương Vương, phường 10, quận 6, TPHCM.

Hình minh hoạ. Ảnh: IT

Lúc này, có 4 thanh niên điều khiển trên 2 xe máy áp sát, chặn xe của anh chị. Bất ngờ, các đối tượng đạp ngã xe của cả 2 anh chị khiến té xuống đường. Đôi nam nữ chưa hiểu chuyện gì thì nhóm đã nổ máy tăng ga tẩu thoát. Sau đó, đôi nam nữ đã tới công an trình báo.

Nhận trình báo, Công an đã lấy lời khai vào cuộc điều tra xác định Bảo và Hùng thuộc nhóm cướp trên nên truy xét. Mới đây, Công an phát hiện cả 2 đối tượng nên khống chế bắt giữ và thu hồi tang vật là chiếc xe máy. Bước đầu, cả 2 thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện Công an đang truy bắt các đối tượng còn lại để xử lý theo quy định pháp luật.