Đòi cắt tóc theo phong cách Hàn Quốc, thanh niên đẹp trai nhận cái kết không thể thốn hơn

Đi cắt tóc luôn là một việc làm đầy may rủi mà phần thắng hiếm khi thuộc về chúng ta. Khi mái tóc bị cắt hỏng, ta thường giận dỗi oán trách thợ cắt tóc "không có tâm". Tuy nhiên, đôi khi lỗi không phải lúc nào cũng do thợ cắt tóc mà do chính chúng ta khăng khăng đòi họ cắt theo ý mình đấy!

Đi cắt tóc không nghe lời tư vấn của thợ và cái kết đắng

Mới đây, một anh chàng đã lâm vào cảnh "dở khóc dở cười" khi muốn cắt một mái tóc theo phong cách Hàn Quốc. Có thể thấy, mái tóc hiện tại của khổ chủ đang khá ổn và phù hợp với khuôn mặt. Tuy nhiên, anh chàng nhất định muốn cắt phần mái lên một nửa dù thợ cắt tóc đã tư vấn rằng kiểu này chỉ nên cắt một chút thôi.

Ban đầu anh chàng này có kiểu tóc khá ổn

Thế là "kéo sa gà chết", chỉ một nhát kéo là anh thợ cắt tóc đã biến phần mái tóc của anh chàng kia trở nên ngắn cũn cỡn. Nhìn mái tóc nham nhở rất khó để miêu tả này, ai cũng chỉ còn biết "cạn lời" không biết nên thương hay nên trách anh chàng cứng đầu đòi cắt tóc Hàn Quốc kia.

Khăng khăng muốn thợ cắt đi nửa phần tóc mái

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng đoạn clip trên được dàn dựng để câu like. Đầu tiên là anh chàng kia chỉ nói khá chung chung là "cắt kiểu Hàn Quốc" và "cắt một nửa" mà dường như không rõ về kiểu tóc mà mình muốn cắt. Anh thợ cắt tóc cũng tỏ ra khá "gà mờ" khi cắt xoẹt một nhát mà không định hình rồi cắt tỉa và tạo form tóc như thường thấy.

Kết quả thì đầy hoang mang

Dù thực hư câu chuyện cắt tóc này là thế này thì chắc chắn, anh chàng kia sẽ có những ngày khá là khốn đốn với kiểu tóc "khó ở" kia rồi đây!