Doanh thu các "ông lớn" năm 2017: Disney giữ thế độc tôn, Sony nương nhờ vào "Spider-Man"

Lưu ý: Doanh thu trong bài viết được cập nhật từ 23/12/2017, chỉ tính cho các phim ra mắt trong năm 2017, không cộng dồn những phim công chiếu cuối năm 2016.



Disney lại lần nữa thống trị màn ảnh thế giới với doanh thu khổng lồ đến hơn 5 tỷ USD và sẽ còn tăng với Star Wars: The Last Jedi. Nếu cộng dồn doanh thu của những bộ phim công chiếu cuối năm 2016 như Doctor Strange, Moana, Rogue One, Disney đã cán mốc 6 tỷ USD trong năm nay.

Trong khi đó phần bánh còn lại được chia cho những hãng phim khác như Warner Bros., Universal, Fox, Sony,… Những vị trí còn lại thuộc về những cái tên Lionsgate, Paramount, STX Entertainment, The Weinstein Company, Open Road Films.

5. Sony

(Doanh thu toàn cầu: 1,940 tỷ USD)

Là một trong những hãng phim sở hữu số lượng phim ra rạp nhiều nhất, nhưng Sony lại không mấy thành công về thương mại. Những bộ phim đinh như Only the Brave, Flatliners, Rough Night, Life, The Dark Tower đều không thu về được doanh thu như mong đợi. Như The Dark Tower của Idris Elba và Matthew McConaughey có kinh phí 60 triệu nhưng chỉ thu về hơn 110 triệu USD toàn cầu. Trong khi đó, Life của Jake Gyllenhaal và Rebecca Ferguson chỉ thu về 100 triệu với số kinh phí khá cao là 58 triệu USD.

Dẫu vậy, Sony vẫn còn "con gà đẻ trứng vàng" là thương hiệu Người Nhện mà hãng đã nhiều lần cho khởi động làm lại. Spider-Man: Homecoming mùa hè này đã thu về con số đáng tự hào 880 triệu trong khi kinh phí sản xuất dao động 175 triệu.

4. Fox

(Doanh thu toàn cầu: 2,975 tỷ USD)

Cũng là một hãng phim hoạt động năng nổ với hơn hàng chục tác phẩm được công chiếu trong năm, không quá khó hiểu khi Fox nằm trong danh sách. Tuy không có bất kỳ phim nào có doanh thu đạt con số tỷ đô hay xấp xỉ như vậy, nhưng những tác phẩm của Fox lại có doanh thu đồng đều từ mức hoàn vốn hoặc lời trở lên. Những bộ phim nổi bật của Fox có thể kể Logan, The Boss Baby, War for the Planet of the Apes, Kingsman: The Golden Circle, Murder on the Orient Express.

Con số 2,975 tỷ USD sẽ vẫn chưa dừng lại khi phim hoạt hình Ferdinand và ca nhạc The Greatest Showman hiện đang công chiếu. Một biến động lớn cũng xảy ra với hãng này, Fox vừa rồi đã đồng ý bán mình cho Disney với giá 60 tỷ USD.

3. Universal

(Doanh thu toàn cầu: 4,563 tỷ USD)

Universal không phải luôn thắng với các phim của mình, hãng vẫn chịu thất bại với những The Snowman, The Great Wall hay The Mummy. Nhưng bù lại Universal có những thương hiệu tỷ đô mà chỉ cần công chiếu thì cơ hội thu lời gần như lên đến 100%. Chỉ riêng trong năm nay, Universal đã có đến hai tác phẩm trên tỷ đô là The Fate of the Furious và Despicable Me 3. Chưa kể phim chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách Fifty Shades Darker cũng góp một phần không hề nhỏ vào doanh thu của hãng.

Bên cạnh những bộ phim bom tấn trăm triệu USD, Universal cũng ăn nên làm ra với những tác phẩm kinh dị chất lượng cao. Những bộ phim kinh dị nổi bật trong năm nay như Split, Get Out hay Happy Death Day đều thu nhiều tiền về cho Universal.

2. Warner Bros.

(Doanh thu toàn cầu: 4,873 tỷ USD)

Warner Bros. là hãng phim được nhắc đến nhiều nhất bởi những quả bom xịt King Arthur: Legend of the Sword, Geostorm hay Justice League. Chưa kể một bộ phim có chất lượng cực tốt như Blade Runner 2049 (kết hợp với Sony Pictures) cũng chịu số phận hẩm hiu ở phòng vé thế giới.

Theo trang Box Office Mojo thì Warner Bros. hiện đang chiếm khoảng 19,6% thị trường phim ảnh ở Bắc Mỹ, đứng thứ hai sau Disney

Nhưng Warner Bros. vẫn chưa mất hết hy vọng khi những Wonder Woman, Dunkirk, The LEGO Batman Movie vẫn thắng lớn ở các rạp chiếu. Hai bộ phim kinh dị đình đám trong năm nay thuộc nhánh New Line là It và Annabelle: Creation cũng giúp cho hãng thắng đậm.

1. Disney

(Doanh thu toàn cầu: 5,241 tỷ USD)

5,241 tỷ USD chắc chắn không phải là con số cuối cùng trong năm nay của Disney khi phần phim "Star Wars: The Last Jedi" đang làm mưa làm gió

Disney đang cho thấy vị thế độc tôn của mình với xác suất thu lời gần như là chắc chắn cho các phim công chiếu. Từ phim hoạt hình Coco, các phim siêu anh hùng Guardians of the Galaxy Vol. 2 hay cả Thor: Ragnarok, phim chuyển thể từ cổ tích Beauty and the Beast cho đến thương hiệu Pirates of the Caribbean, Star Wars đều thu về doanh thu vượt cả sức mong đợi. Chưa kể Disney còn mới thâu tóm 20th Century Fox với hàng loạt thương hiệu trứ danh hứa hẹn sẽ thu lời về cho hãng.