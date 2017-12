Bức xúc hình ảnh đoàn tàu đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông bị bôi bẩn bằng hình vẽ graffiti chi chít

Mới đây, hình ảnh đoàn tàu Cát Linh - Hà Đông bị vẽ sơn chi chít xung quanh thân tàu được chia sẻ lên mạng xã hội khiến nhiều người xôn xao.

Phần đầu tàu bị vẽ chữ loang lổ bằng sơn đỏ.

Theo như hình ảnh được chia sẻ lên mạng xã hội, phía đầu tàu và xung quanh thân tàu đều bị vẽ bẩn bởi hình vẽ bằng sơn loang lổ theo xu hướng nghệ thuật Graffiti gây mất mĩ quan.



Phần thân tàu cũng bị vẽ chi chít bằng nhiều hình khác nhau. Ảnh: Facebook

Ngay sau khi những hình ảnh trên được chia sẻ lên mạng xã hội đã khiến nhiều người bức xúc.

"Nghệ thuật đường phố không có nghĩa là thích làm gì thì làm. Tàu có thiết kế của người ta, bao nhiêu công sức tiền bạc giờ dùng mấy cái sơn bịt kín hết ai chấp nhận nổi vừa gây mất mĩ quan, thậm chí bị quy vào tội phá hoại tài sản nữa", tài khoản Q.H chia sẻ.





Hình ảnh đoàn tàu bị kẻ xấu vẽ bậy lên khiến nhiều người bức xúc.

"Nghệ thuật nhưng phải đúng chỗ, đây là phương tiện công cộng và hành động này là thiếu ý thức. Cần tìm ra những người vẽ bậy như này và có hình thức xử phạt thích đáng", một bạn khác bức xúc.

Chiều 26/12, trao đổi với PV đại diện ban quản lí dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông đã xác nhận sự việc trên, đồng thời cho biết đoàn tàu HN011 bị vẽ bẩn khi đậu tại khu vực tầng 3 nhà ga Cát Linh.

Cụ thể, trong sáng ngày 26/12/2017, Ban QLDA đường sắt nhận được thông tin từ tổng thầu EPC (Công ty hữu hạn tập đoàn cục 6 đường sắt Trung Quốc) về việc có đối tượng đột nhập vào công trường nhà ga Cát Linh dùng sơn vẽ lên đoàn tàu. Ban QLDA đã cử cán bộ ra kiểm tra thực tế hiện trường, đồng thời chỉ đạo Tổng thầu EPC báo cáo cụ thể sự việc nêu trên tới cơ quan chức năng. Hiện cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, rà soát hiện trường.

Ban QLDA Đường sắt đã có văn bản hỏa tốc yêu cầu Tổng thầu lập tức tăng cường công tác bảo vệ trên toàn công trường, đồng thời có văn bản hỏa tốc gửi Công an thành phố Hà Nội và công an các quận nơi có Dự án đi qua để hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn, ngăn ngừa hiện tượng phá hoại tài sản công trình làm ảnh hưởng đến tiến độ của Dự án.

Được biết, dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông dài gần 13 km, gồm 12 nhà ga đi toàn bộ trên cao. Theo kế hoạch, cuối tháng 7, dự án sẽ hoàn thành công tác lắp đặt thiết bị; tháng 10 chạy thử trên ray. Đến quý 2 năm 2018 sẽ vận hành thử nghiệm toàn bộ hệ thống.

Vào ngày 13/10, đoàn tàu Cát Linh - Hà Đông được một tàu công trình kéo chạy với vận tốc chậm, di chuyển từ khu Depot (Hà Đông) đến ga Cát Linh dài 13 km trên cao.