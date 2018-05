Những công trình cầu đường vĩ đại lập kỷ lục Guinness thế giới, 9/12 nằm ở châu Á

Trung Quốc hiện đang là đất nước nắm giữ kỷ lục có nhiều công trình cầu đường hoành tráng nhất. Cầu Hồng Kông - Chu Hải - Macau sắp sửa khánh thành vào tháng 7/2018 dự kiến sẽ lập kỷ lục Guinness, trở thành cây cầu vượt biển dài nhất thế giới. Số còn lại nằm rải rác ở Mỹ, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Đài Loan...



Cầu Hồng Kông - Chu Hải - Macau

Dù đến tận tháng 7/2018, Cầu Hồng Kông - Chu Hải - Ma Cao mới chính thức đi vào hoạt động nhưng nó đã sớm xác lập kỷ lục Guinness trở thành tổ hợp cầu vượt biển dài nhất thế giới với tổng chiều dài hơn 50 km và tổng kinh phí gần 20 tỷ USD, vượt qua cả kỷ lục cây cầu đắt giá nhất hiện nay của cầu San Francisco - Vịnh Oakland.

Với việc xây dựng công trình khủng này, các nhà chức trách hy vọng nó sẽ mang lại nhiều nguồn lợi kinh tế. Trước hết là thúc đẩy du lịch, giúp du khách từ Trung Quốc có thể di chuyển đến Hồng Kông và Macau dễ dàng và tiết kiệm hơn.

Cầu King Fahd Causeway

Không đơn giản chỉ là một cây cầu, King Fahd Causeway mang nhiều ý nghĩa chính trị khi nối liền 2 quốc gia Ả rập Saudi và đảo quốc Bahrain. Cây cầu có tổng chiều dài lên đến 25km với 4 làn đường được xây dựng trong vòng 5 năm kể từ năm 1981. Với chi phí đầu tư lên đến 800 triệu USD, cầu King Fahd Causeway được đảm bảo tuyệt đối về độ bền kết cấu dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt xuyên suốt thời gian xây dựng đến lúc đưa vào sử dụng.

Cầu vịnh Giao Châu

Năm 2011, Trung Quốc khánh thành cầu vịnh Giao Châu hình chữ T nối liền thành phố cảng Thanh Đảo với sân bay nằm trên đảo Hoàng Đảo. Với chiều dài lên đến 41,58 km gồm 6 làn đường, cầu vịnh Giao Châu xác lập kỷ lục Guinness trở thành cây cầu trên mặt nước dài nhất thế giới (tính trên tổng chiều dài). Ấn tượng hơn, Trung Quốc chỉ mất đúng 4 năm để xây dựng cầu vịnh Giao Châu với số tiền đầu tư là 1,8 tỷ USD. Các nhà chức trách tại đây ước tính có đến 30.000 phương tiện lưu thông qua cầu vịnh Giao Châu mỗi ngày, góp phần rất lớn trong nỗ lực cải thiện giao thông thành phố.

Cầu Đông Hải

Cầu Đông Hải là cây cầu vượt biển đầu tiên của Trung Quốc được khánh thành vào năm 2005. Cầu Đông Hải có chiều dài 32.5 km với làn đường hẹp nối liền thành phố Thượng Hải với cảng nước sâu Dương Sơn. Trước khi cầu vịnh Hàng Châu ra đời, cầu Đông Hải giữ kỷ lục là cây cầu vượt biển dài nhất thế giới. Bất kỳ phương tiện nào không đáp ứng đúng trọng lượng quy định sẽ không được phép lưu thông trên cầu Đông Hải.

Cầu Nhuận Dương

Khởi công xây dựng từ năm 2000, cầu Nhuận Dương bắc qua sông Dương Tử có chiều dài 35,66 km với kinh phí là 700 triệu USD được thông xe vào năm 2005. Cầu Nhuận Dương hiện tại là cây cầu có nhịp dài nhất Trung Quốc và xếp thứ 3 thế giới.

Cầu vịnh Hàng Châu

Xét về quy mô và lợi ích kinh tế, cầu vịnh Hàng Châu xứng đáng đứng nhất thế giới khi nối liền các thành phố lớn của tỉnh Chiết Giang, rút ngắn khoảng cách từ Ninh Ba đến Thượng Hải xuống chỉ còn 2 giờ lái xe.

Điều khiến cầu vịnh Hàng Châu đặc biệt nhưng những cây cầu khác là trung tâm dịch vụ hoành tráng mang tên Land between the Sea and the Sky (tạm dịch: Vùng đất giữa biển và trời) được xây dựng ngay giữa cầu. Đây được xem như một trạm dừng chân lý tưởng, cung cấp các hoạt động giải trí như mua sắm, xem triển lãm, tổ hợp nhà hàng, khách sạn… Nơi đây trở thành địa điểm du lịch thu hút hàng triệu lượt du khách ghé thăm mỗi năm. Tháng 10/2010, trung tâm dịch vụ này bị hư hại nhẹ bởi vụ hỏa hoạn nhưng được sửa chữa kịp thời và hoạt động trở lại không lâu sau đó.

Cầu vượt đầm Manchac

Cầu vượt đầm Manchac là bộ đôi cầu bê tông có chiều dài 36,7 km, tọa lạc tại tiểu bang Louisiana, Mỹ. Mỗi chân trụ cầu được cắm sâu dưới đầm lầy khoảng 67m nên cứ mỗi 1,6 km chiều dài cầu, chính phủ xứ cờ hoa phải chi ra số tiền lên đến 7 triệu USD.

Cầu cao tốc Hồ Pontchartrain

Thời điểm cầu cao tốc Hồ Pontchartrain được thông xe vào năm 1969, nó đã xác lập kỷ lục Guinness trở thành cây cầu trên mặt nước dài nhất thế giới. Sau này, ngôi vương ấy thuộc về cầu vịnh Giao Châu của Trung Quốc. Chiếc cầu bắc qua hồ Pontchartrain thuộc miền nam Louisiana, Mỹ không chỉ giải quyết tình hình giao thông mà còn trở thành một địa điểm du lịch nổi tiếng của Mỹ.

Cầu Bang Na Expressway

Cầu đường cao tốc Bang Na Expressway ở Thái Lan có chiều dài 55 km hiện đang là cây cầu dài thứ 6 trên thế giới. Toàn bộ cầu Bang Na được xây dựng bên trên một xa lộ, kéo dài từ phía Đông Bangkok đến thành phố Chon Buri. Đây là công trình đáng tự hào của người dân xứ sở Chùa Vàng bất chấp việc chính phủ nước này phải bỏ ra tận 1 tỷ USD để xây dựng.

Cầu Tianjin Grand

Cầu Tianjin Grand là cầu cạn đường sắt chạy từ Langfang và Quinxian, một phần của đường sắt cao tốc Bắc Kinh - Thượng Hải. Đây là một trong những cây cầu dài nhất thế giới với chiều dài 113,7 km.

Cầu Changhua-Kaohsiung Viaduct

Cầu cạn Changhua-Kaohsiung Viaduct ở Đài Loan được đưa vào sử dụng vào năm 2007 có thiết kế thông minh, giúp cho tàu lửa có thể dừng lại dễ dàng khi xảy ra thiên tai như động đất.

Cầu Đan Dương - Côn Sơ

Với chiều dài lên đến 164,8 km, cầu Đan Dương - Côn Sơn hiện đang nắm giữ kỷ lục cây cầu dài nhất thế giới. Đây là cây cầu cạn thuộc tuyến đường sắt cao tốc nối liền Thượng Hải và thành phố Nam Kinh. Việc xây dựng công trình này kéo dài 4 năm với sự tham gia làm việc của hơn 10.000 người, tiêu tốn 8,5 tỷ USD trước khi khánh thành vào năm 2010.

(Nguồn: NY Times, Bussiness Insider)