Đây chính là 10 người phụ nữ quyền lực nhất trong lịch sử thế giới, nắm giang sơn trong tay và thay đổi vận mệnh cả một đất nước

Lịch sử luôn ca ngợi những người đàn ông quyền lực đến từ khắp nơi trên thế giới, nhưng bên cạnh đó, cũng có một số ít những người phụ nữ mạnh mẽ, quyền lực, khiến muôn dân phải sợ hãi và kính nể mỗi khi nhắc đến tên. Những người phụ nữ này có khả năng lãnh đạo tuyệt vời, can đảm, thông minh và vô cùng cao quý. Họ góp một phần không hề nhỏ trong lịch sử của thế giới.

Dưới đây là danh sách 10 người phụ nữ có quyền lực nhất Thế giới.

10. Nữ hoàng Olga của Kiev, Nga

Nữ hoàng Olga là một trong những nữ cai trị đầu tiên của Nga và là một trong những phụ nữ quyền lực nhất trên thế giới. Nữ hoàng Olga là một người hấp dẫn, cuộc đời bà kịch tính giống như một bộ phim truyền hình dài tập. Có nhiều câu chuyện khác nhau về cuộc gặp gỡ của Olga với vua Igor, trong đó có một câu chuyện rằng trong một lần đi săn, vua gặp Olga và ngay lập tức mê mẩn vẻ đẹp kiêu kì cũng như trí tuệ sắc bén của nàng. Sau đó vua đón nàng về cung.

Vào thời đó, vua chúa thường có nhiều vợ, thế nhưng vua Igor lúc đó chỉ lấy duy nhất nàng Olga làm vợ. Năm 945, vua Igor bị sát hại, con trai của hai người lúc ấy mới được 3 tuổi, Olga lên làm nhiếp chính thay con. Là người phụ nữ hấp dẫn, xinh đẹp, thông minh nhưng cũng rất tàn nhẫn, nữ hoàng Olga sẵn sàng thẳng tay loại trừ những kẻ muốn lấy đi sức mạnh của mình. Sau khi chồng mất, bà đã lên kế hoạch trả thù cho chồng, đánh bại những kẻ muốn lật đổ bà và đất nước. Trong gần 20 năm cai trị, bà đã từng bước thiết lập những cải cách mới trong tô thuế, yêu cầu người dân chuyển sang Kito giáo mà không cần đến vũ lực, nỗ lực cải thiện cơ sở hạ tầng trên khắp đất nước. Ngoài ra, bà còn thiết lập con đường thương mại với những đế quốc hùng mạnh xung quanh như Byzantines và Đế quốc La Mã Thánh. Nhờ sự cai trị của bà mà nước Nga trở thành một cường quốc Châu Âu đến tận thế kỉ 20.

9. Cleopatra VII, Ai Cập

Nói đến những vị nữ hoàng cổ đại nổi tiếng nhất Thế giới thì không thể không nhắc đến nữ hoàng Cleopatra VII của nước Ai Cập cổ đại. Nữ hoàng Cleopatra là một người phụ nữ đẹp, thông minh và mạnh mẽ. Bà cai trị đất nước từ năm 17 tuổi cho tới khi qua đời ở tuổi 39. Với vẻ đẹp mê hoặc lòng người của mình, bà đã chiếm được trái tim của 2 người đàn ông quyền lực nhất thời bấy giờ là Hoàng đế La Mã Julius Caesar và vị tướng La Mã dũng mãnh Mark Antony, và dựa vào mối quan hệ đó để giữ vững vị trí trên ngai vàng của mình cũng như hòa bình cho Ai Cập. Dưới thời người Hy Lạp cai trị Ai Cập, bà được dân chúng tôn sùng như một vị thần, một đấng tối cao vì đã có công bảo vệ nền hòa bình đất nước.

Theo nghiên cứu, bà là một thiên tài hiếm có, bà biết đến 9 thứ ngôn ngữ khác nhau, và có một sự hiểu biết sâu rộng về thiên văn, địa lý, lịch sử. Bà là một trong những nhân vật nổi tiếng và quan trọng nhất trong lịch sử Ai Cập cổ đại và thế giới.

8. Từ Hi Thái Hậu, Trung Quốc

Triều đại nhà Thanh là một trong những đế chế hùng mạnh nhất trong lịch sử thế giới. Từ Hi Thái hậu là một trong những người quyền lực nhất của triều đại nhà Thanh nói riêng và Trung Quốc nói chung. Bà là một trong những người có đóng góp to lớn trong việc biến Trung Quốc trở thành một cường quốc trên thế giới như hiện nay, cho dù nhiều nhà sử học Trung Quốc đã miêu tả bà là "bạo chúa" và phải chịu trách nhiệm cho sự sụp đổ của nhà Thanh.

Từ Hi Thái hậu kiểm soát triều đại nhà Thanh trong suốt 47 năm từ năm 1861 đến năm 1908, trong đó hoàn toàn nắm quyền 27 năm (1881 - 1908) do cái chết của Từ An Thái hậu. Bà là một người ủng hộ phong trào tự cường, đóng vai trò lớn trong những cải cách quân sự và tiến bộ công nghệ. Bên cạnh đó, Từ Hi Thái hậu tích cực thực hiện nhiều cải cách khác, chẳng hạn như giải phóng phụ nữ Trung Hoa khỏi tục bó chân.

7. Hatshepsut, Ai Cập

Hatshepsut là một trong những nhà cai trị quyền lực nhất của Ai Cập cổ đại và là nữ Pharaoh thứ hai được xác nhận ở Ai Cập. Bà cai trị đất nước từ năm 1478 đến năm 1458 TCN thuộc Vương triều 18 sau khi Thutmosis II mất. Bà là một trong những nhà cầm quyền thành công nhất của Ai Cập cổ đại.

Hatshepsut là người phụ nữ thông minh, sáng tạo và vô cùng tài giỏi. Vào thời điểm thế giới vẫn đang hình thành, vương quốc của bà đã là một trong những vương quốc hùng mạnh nhất của thế giới cổ đại. Bà trị vì trong 21 năm, lâu hơn bất cứ vị Nữ Pharaoh nào trong lịch sử và để lại một loạt những công trình và tác phẩm điêu khắc ấn tượng, trong đó có lăng mộ Djeser-Djeseru của bà, một kiệt tác về kiến trúc.

6. Merneith, Ai Cập

Ai Cập cổ đại là một trong những điều bí ẩn và mạnh mẽ nhất trong thế giới cổ đại. Merneith được cho là đã cai trị vào khoảng năm 2950 trước Công nguyên, cách đây hơn 5000 năm khi Ai Cập là một trong những quốc gia hùng mạnh nhất.

Không có nhiều ghi chép về vương triều đầu tiên của Ai Cập cổ đại. Merneith là nữ cai trị đầu tiên của Ai Cập dựa trên một số hồ sơ chính thức. Bà là một hoàng hậu nhiếp chính của Ai Cập cổ đại thuộc Vương triều thứ nhất, tên của bà xuất hiện trên một số hiện vật và bia mộ.

5. Catherine Đại đế, Nga

Catherine Đại đế là người phụ nữ quyền lực nhất thế kỷ 18 và là nữ lãnh đạo trị vì lâu nhất của Đế quốc Nga. Dưới triều đại của bà, Đế quốc Nga hồi sinh và được công nhận là một trong những cường quốc lớn nhất ở Châu Âu thời bấy giờ. Nữ hoàng Catherine là người thông minh và đầy tham vọng, bà đã giúp Đế quốc Nga bành trướng mạnh mẽ bằng cả hai con đường là chinh phạt và ngoại giao.

Bà chủ trương cải cách chính trị, xã hội, kinh tế, hiện đại hóa đất nước. Thời kỳ cai trị của bà là từ năm 1762 đến năm 1796 nổi tiếng là Kỷ nguyên Catherin, cũng chính là thời kỳ hoàng kim của Đế quốc Nga.

4. Theodora, Thổ Nhĩ Kỳ

Theodora là Hoàng hậu Đông La Mã và là một trong những người quyền lực nhất của Đế quốc Đông La Mã. Đồng thời bà cũng là nhiếp chính cho thái tử Mikhael III từ sau cái chết của Theophilos vào năm 842 đến 855.

Bà là người mạnh mẽ và uy quyền, điều hành chính sự bằng một bàn tay sắt đá và thận trọng, bà thậm chí đã loại bỏ Giáo hoàng Silverius sau khi ông từ chối tuân theo mệnh lệnh của bà. Bên cạnh đó, bà đã thực hiện một số dự án cơ sở hạ tầng, đã biến Constantinople thành một trong những thành phố tiên tiến của thời đại đó và cũng thúc đẩy quyền phụ nữ trên khắp đất nước.

3. Nữ hoàng Victoria, Vương quốc Anh

Nữ hoàng Victoria là người phụ nữ quyền lực nhất trên thế giới trong Thế kỉ 19. Đế chế mạnh mẽ được thiết lập bởi Nữ hoàng Elizabeth I đã được Nữ hoàng Victoria tiếp quản. Bà kế vị ngai vàng ở tuổi 18, sau khi ba người anh của cha bà đều đã chết mà không để lại người con hợp pháp nào.

Thời đại cầm quyền của bà kéo dài 63 năm và 7 tháng được gọi là Thời đại Victoria. Đó là một giai đoạn được đánh dấu bởi một loạt tiến bộ về công nghiệp, văn hóa, chính trị, khoa học, và quân sự trên khắp Vương quốc Anh, được đánh dấu bởi sự mở rộng đáng kể của Đế chế Anh. Trong thời đại của mình, bà đã bãi bỏ chế độ nô lệ và hầu hết người Anh đều có quyền bầu cử.

2. Elizabeth I, Vương quốc Anh

Elizabeth I là một trong những nữ hoàng quyền lực nhất đến từ Vương quốc Anh, bà còn biết đến với danh hiệu Nữ vương Đồng trinh. Chúng ta đều biết rằng Nữ hoàng Victoria nổi tiếng hơn và cai trị một lãnh thổ vô cùng rộng lớn nhưng chính Nữ hoàng Elizabeth mới là người thiết lập quyền lực và vị trí cho Nữ hoàng Victoria. Chiến tích nước Anh đánh bại hạm đội của Tây Ban Nha được nối kết với tên tuổi của Nữ vương và thường được xem là một trong những chiến thắng lẫy lừng nhất trong lịch sử nước Anh.

Triều đại của bà được gọi là thời đại Elizabeth. Một số nhà thơ nổi tiếng như William Shakespeare và Christopher Marlowe đã tạo nên thanh danh của mình trong thời kì này. Sau 45 năm cai trị, Nữ vương đã cống hiến cho Vương quốc Anh một giai đoạn ổn định quý báu và là nhân tố chủ chốt giúp hình thành ý thức dân tộc cho người Anh.

1. Võ Tắc Thiên, Trung Quốc

Võ Tắc Thiên (hay còn gọi là Thiên hậu) là người phụ nữ quyền lực nhất vào triều đại nhà Đường cũng là Nữ hoàng duy nhất trong lịch sử Trung Quốc. Là người nổi tiếng xinh đẹp, thông minh và tài trí hơn người, cuộc đời bà trải qua khá nhiều những thăng trầm. Tuy nhập cung vào năm 14 tuổi, được vài lần ngự hạnh nhưng nói chung là không được Đường Thái Tông sủng ái. Sau khi Đường Thái Tông qua đời, nàng chiếm được cảm tình của Thái tử Lý Trị, tức Đường Cao Tông và được trở lại hậu cung. Lúc này, Võ Mỵ Nương đã mang thai đứa con đầu lòng.

Sau cái chết của Đường Cao Tông, Võ Mỵ Nương chính thức trở thành Nữ hoàng của Trung Quốc. Từ đó, Võ Tắc Thiên bắt đầu hành trình dài nắm quyền lực và tự ra chiếu chỉ phong mình là nữ Hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc ở tuổi 66. Bà cai trị đất nước trong 15 năm, cho đến khi qua đời.

Bà được mô tả là một người tàn nhẫn nhưng cũng là người cai trị đất nước vô cùng hiệu quả. Trong triều đại của mình, bà mở rộng các mặt về quân sự và chính trị, đồng thời cũng mở rộng lãnh thổ của Trung Quốc, sâu vào Trung Á bằng cách tham gia các cuộc chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên. Bà cũng lãnh đạo đất nước giành chiến thắng chống lại người Tây Tạng và Thổ Nhĩ Kỳ.

Hiện nay, bà được chôn cất trong Càn Lăng song khu mộ vẫn đang là một ẩn số lớn.

(Theo Listamaze)