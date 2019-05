Đập phá quán karaoke, đánh luôn cả công an, 3 đối tượng bị bắt

Ngày 30.5, Công an TP.Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, vừa ra quyết định tạm giữ hình sự 3 đối tượng gồm: Gín Lỷ Voòng (29 tuổi, ngụ xã Phú Tân, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai); Trần Thanh Đại (31 tuổi) và Trần Thị Thúy An (27 tuổi, cùng ngụ xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ, Vĩnh Long) về hành vi hủy hoại tài sản và chống người thi hành công vụ.

Các đối tượng trong vụ việc.

Trước đó, vào chiều ngày 19.5, nhóm đối tượng này đến một quán karaoke tại Phường 8, TP.Vĩnh Long. Sau đó, xảy ra ẩu đả, đánh nhau, đập phá làm hư hỏng nhiều tài sản trong quán.

Nhận được tin báo của quán, công an phường 8, TP.Vĩnh Long phân công 2 đồng chí là Nguyễn Hoàng Nhã và Trần Minh Tân đến để giải quyết sự việc. Khi đến nơi, lực lượng công an lập biên bản vụ việc và mời các đối tượng về cơ quan làm việc. Tuy nhiên, các đối tượng không chấp hành, mà còn xô đẩy và dùng gạch chống trả, gây thương tích cho lực lượng làm nhiệm vụ.

Ngay sau đó, lực lượng công an đã khống chế, bắt giữ Voòng. Còn Đại và An bỏ chạy khỏi hiện trường, nhưng đã đến cơ quan công an trình báo ngay sau đó.

Được biết, đối tượng Voòng có 1 tiền án về tội cướp tài sản, vừa chấp hành xong án phạt tù vào tháng 9.2018, nay lại tiếp tục phạm tội.