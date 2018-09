Đánh giá camera Nokia 6.1 Plus qua ảnh chụp của các đội chơi Here We Go

Đồng hành cùng các thí sinh Here We Go mùa thứ 3, Nokia 6.1 Plus đã theo chân các đội chơi đi khắp Việt Nam từ Nam ra Bắc. Với mỗi thắng cảnh, Nokia 6.1 Plus đều hỗ trợ các đội bắt trọn những khoảnh khắc đẹp nhất.



Trong ảnh là ruộng bậc thang Mù Cang Chải đang chuẩn bị vào mùa gặt. Nokia 6.1 Plus đã tái hiện sắc nét vẻ đẹp sống động của những dải lúa vàng uyển chuyển uốn quanh triền đồi. Màu xanh của núi, nét hư ảo của sương sớm vùng cao, thân lúa trĩu nặng đang ngả vàng, tất cả đều trở nên hài hòa như một bức tranh qua lăng kính của Nokia 6.1 Plus.

Ruộng bậc thang Mù Cang Chải

Nhờ trang bị camera kép sau gồm 16 MP với khẩu độ f/2.0 và 5MP với khẩu độ f/2.4, kết hợp cùng tính năng AI, ở mọi góc chụp, Nokia 6.1 Plus luôn cho ra những tấm ảnh sắc nét và chi tiết.

Khả năng lấy nét cực chuẩn của Nokia 6.1 Plus

Vẻ đẹp mộc mạc của cô lái đò tại rừng tràm Trà Sư – An Giang được Nokia 6.1 Plus bắt trọn. Nhờ khả năng xóa phông chuẩn, Nokia 6.1 Plus bắt nét chính xác vào chân dung cô lái đò, thể hiện chân thật nét đằm thắm trên gương mặt người phụ nữ miền sông nước. Có thể thấy, phần ranh giới giữa cô lái đò và phông nền được tách bạch rất mềm mại và tự nhiên.

Cô lái đò rừng Trà Sư – An Giang đằm thắm qua ảnh xóa phông

Hoàng hôn Phú Yên lãng mạn hơn với ảnh chụp ngược sáng từ Nokia 6.1 Plus. Sự cộng hưởng hoàn hảo của các vùng sáng, vùng trung tính và vùng tối đã tạo nên một bức ảnh ngược sáng "xuất thần". Vùng trời ửng đỏ, mặt nước sóng sánh, cánh buồm thấp thoáng phía xa, mọi thứ từ động đến tĩnh đều được sắp đặt chuẩn xác để gợi lên nét thanh bình khi chiều xuống.

Hoàng hôn trên biển Phú Yên

Nokia 6.1 Plus với chế độ HDR sẽ tự động cân bằng ánh sáng, điều chỉnh độ tương phản màu sắc để giúp người chụp lưu lại những khoảnh khắc đẹp bất kể trong điều kiện thừa hay thiếu sáng.

Quy Nhơn khi chiều xuống qua lăng kính Nokia 6.1 Plus

Cảm xúc là yếu tố quan trọng làm nên một bức ảnh đẹp. Nokia 6.1 Plus đã thực hiện tốt vai trò "người" truyền tải tình yêu của các đội chơi Here We Go dành cho danh thắng cảnh Việt Nam. Mỗi tấm ảnh được các đội chơi lưu lại bằng Nokia 6.1 Plus đều có chiều sâu, dù chụp cảnh, vật hay người.

Cảm xúc là yếu tố quan trọng làm nên tấm ảnh đẹp dù chụp bằng điện thoại

Trang bị camera trước 16 MP, ảnh selfie từ Nokia 6.1 Plus cũng khá chất lượng, khuôn mặt người chụp đẹp tự nhiên, ảnh mịn và chi tiết như đang đang soi gương.

Đội chơi Here We Go vui vẻ selfie cùng Nokia 6.1 Plus

Đồng hành cùng các đội chơi Here We Go trong mọi hành trình, ghi lại hàng loạt bức ảnh với cường độ liên tục, thời lượng pin của Nokia 6.1 Plus vẫn đảm bảo hoạt động trong một ngày dài. Ngoài ra, nếu sử dụng củ sạc Quick Charge 3.0 (đi kèm sản phẩm) người dùng có thể nạp "năng lượng" nhanh chóng cho Nokia 6.1 Plus, 50% sau 30 phút, 100% sau 2 giờ.

Nokia 6.1 Plus đồng hành cùng Here We Go

Ở phân khúc tầm trung, Nokia 6.1 Plus hiện là dòng điện thoại khá thịnh hành, sở hữu thiết kế "tai thỏ" với màn hình Full HD+ 5.8 inch cùng tỷ lệ 19:9. Sử dụng bộ xử lý Qualcomm® Snapdragon™ 636, hoạt động trên nền tảng Android One, Nokia 6.1 Plus sở hữu hiệu suất làm việc cao cùng khả năng lướt web, chạy ứng dụng linh hoạt.

Sản phẩm có thể đặt mua tại 4 đại lý: Thế giới di động, FPT shop, Viễn thông A, Viettel shop với mức giá 6.590.000đ cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn, trả góp 0%, nhận ngay voucher 550.000đ