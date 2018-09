Dàn sao "Giày thủy tinh" sau 16 năm: Nam nữ chính nên duyên hẹn hò, nam phụ gia thế khủng, sao nhí lột xác ngoạn mục

Vào năm 2002, bộ phim "Giày thủy tinh" đã trở thành hiện tượng gây sốt khắp châu Á. Câu chuyện lôi cuốn, đầy tính nhân văn mà bộ phim mang lại đã lấy đi nhiều nước mắt của khán giả. Sau tác phẩm này, nhiều diễn viên đã vụt sáng thành sao. Sau 16 năm, công chúng tò mò liệu dàn sao "Giày thủy tinh" đình đám một thời hiện đang làm gì và ở đâu?

So Ji Sub (thủ vai Park Chul Woong)

Trong "Giày thủy tinh", So Ji Sub đảm nhận vai diễn Park Chul Woong, một thanh niên lêu lổng, gia nhập giới giang hồ và chỉ thay đổi khi gặp gỡ và yêu Lee Sun Woo. Trước "Giày thủy tinh", So Ji Sub từng gây ấn tượng với khán giả qua "Lời cầu hôn ngọt ngào", nhưng phải tới bộ phim này, nam diễn viên mới bật lên hàng sao hạng A, nổi danh khắp châu Á.

Từ đó đến nay, So Ji Sub liên tục gây bão màn ảnh nhỏ bằng các tác phẩm truyền hình như "Chuyện tình vượt thời gian", "Chuyện tình ở Bali", "Master's Sun"… Hiện nay, anh là một trong những sao nam được trả thù lao cao nhất tại Hàn, lên tới 80 triệu won (khoảng 1,65 tỷ đồng) cho mỗi tập phim truyền hình. Ngoài ra, nam tài tử còn khá thành công khi lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh cà phê.

So Ji Sub hiện đã trở thành một quý ông thành đạt nhưng vẫn còn độc thân

So Ji Sub từng hẹn hò với chính bạn diễn của anh Kim Hyun Joo khi cả hai còn là những cái tên chưa được nhiều người biết tới. Tháng 9/2001, cặp đôi chính thức "đường ai nấy đi". Sau đó, cả hai tái hợp trong "Giày thủy tinh". Tác phẩm thành công vang đội giúp cặp đôi một thời vụt sáng thành sao. Đáng tiếc, Kim Hyun Joo - So Ji Sub không thể thành đôi một lần nữa ở ngoài đời. Hiện tại, cả hai vẫn còn độc thân.

Kim Hyun Joo (thủ vai Lee Sun Woo)

Trong "Giày thủy tinh", Kim Hyun Joo đảm nhận vai diễn cô nàng mất trí nhớ Lee Sun Woo bị lạc mất chị gái từ khi còn nhỏ. Sau tác phẩm này, sự nghiệp của nữ diễn viên phất lên như diều gặp gió. Cô liên tục có những vai diễn thành công, để lại ấn tượng với công chúng trong các tác phẩm như "Đất", "Cô Kim muốn làm triệu phú", "Ước mơ lấp lánh"... Về tình duyên, kể từ sau khi chia tay So Ji Sub, người đẹp chưa từng công khai hẹn hò với bất kỳ ai.

Kim Hyun Joo ngày ấy vô cùng trẻ trung, xinh đẹp…

… còn Kim Hyun Joo ở hiện tại đẹp mặn mà, quyến rũ

Hồi năm 2011, Kim Hyun Joo từng bị công ty quản lý cũ H Entertainment kiện vì đơn phương chấm dứt hợp đồng. Đáp lại, nữ diễn viên tố công ty đã không thanh toán đủ thù lao cho cô. Kết quả cuối cùng, Kim Hyun Joo thắng kiện và đã được công ty hoàn trả số tiền còn thiếu.

Han Jae Suk (thủ vai Jang Jae Hyuk)

Trong "Giày thủy tinh", Han Jae Suk đảm nhận vai diễn trưởng phòng Jang Jae Hyuk, vướng phải mối tình tay ba với Lee Sun Woo và chị gái của cô này. Thực ra, Han Jae Suk không phải thành danh nhờ "Giày thủy tinh", bởi trước đó anh từng đóng vai chính trong nhiều bộ phim ăn khách như "Tình yêu trong sáng", "Bốn chị em gái"... Tuy nhiên nhờ "Giày thủy tinh", nam diễn viên trở nên nổi tiếng khắp châu Á.

Han Jae Suk là con trai của cựu phó chủ tịch tập đoàn ô tô KIA. KIA là một trong những tập đoàn ô tô nổi tiếng nhất thế giới, đạt doanh thu gần 53 tỷ USD (khoảng 1.093 nghìn tỷ đồng) trong năm 2016. Về tình duyên, nam tài tử kết hôn với mỹ nhân "Bản tình ca mùa đông" Park Sol Mi vào năm 2013. Cả hai đã có với nhau 2 đứa con, hiện đang trải qua cuộc sống hạnh phúc, là một trong những cặp đôi đắt giá và đáng ngưỡng mộ nhất xứ Hàn.



Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Han Jae Suk vướng phải lùm xùm đưa ra bệnh án giả để xin được hoãn nhập ngũ vào năm 2004. Bị dư luận chỉ trích dữ dội, anh phải tổ chức họp báo xin lỗi, đồng thời xin đi nhập ngũ bổ sung. Con đường trở lại showbiz hậu scandal của Han Jae Suk không quá gian nan. Chỉ mất khoảng 2 năm, nam diễn viên đã được công chúng đón nhận trở lại sau tác phẩm truyền hình ăn khách "Cô gái mặt trời".

Nam tải tử vướng scandal trốn nhập ngũ

Tài tử giàu có kết hôn với nữ diễn viên xinh đẹp của "Bản tình ca mùa đông"

Kim Ji Ho (thủ vai Kim Tae Hee)

Trong "Giày thủy tinh", Kim Ji Ho đảm nhận vai diễn Kim Tae Hee - chị gái của Lee Sun Woo (Kim Hyun Joo). Sau bộ phim này, nữ diễn viên không tham gia nhiều phim, cô cũng không có tác phẩm nào gây ấn tượng mạnh với khán giả. Được biết, Kim Ji Ho kết hôn từ khá sớm.

Kim Ji Ho trong "Giày thủy tinh"

Cô và nam diễn viên Kim Ho Jin "phim giả tình thật" sau khi hợp tác trong "Can Anyone Love" (2000). Cặp đôi làm đám cưới chỉ sau đúng 1 năm. Việc kết hôn sớm được cho là nguyên nhân khiến Kim Ji Ho không còn tham gia diễn xuất nhiều. Hiện tại, Kim Ji Ho và Kim Ho Jin đã có với nhau 1 cô con gái và đang trải qua cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.

Kim Ji Ho hiện tại không thay đổi là bao so với hồi đóng "Giày thủy tinh"

Kim Gyuri (thủ vai Woo Seung Hee)

Trong thời gia đóng "Giày thủy tinh", Kim Gyuri sử dụng cái tên Kim Min Sun. Phải tới năm 2009, cô mới chuyển sang dùng tên như hiện nay. Trong "Giày thủy tinh", nữ diễn viên đảm nhận vai diễn Woo Seung Hee - người đã mạo danh Kim Yun Hee.

Thành công của phim đã mở ra nhiều cơ hội cho Kim Gyu Ri. Sau "Giày thủy tinh", cô được nhận vai chính trong một số tác phẩm như "Loveholic", "Tiếng hát bên sông Hàn"... So với nhiều đồng nghiệp cùng bước ra từ "Giày thủy tinh", Kim Gyuri không có sự nghiệp quá xuất sắc.



Trong quá khứ, Kim Gyuri từng vướng scandal vạ miệng. Cụ thể tại chương trình "PD Notebook" hồi năm 2009, cô từng lên tiếng chê bai món thịt bò Mỹ. Một chủ doanh nghiệp chuyên nhập khẩu thịt bỏ Mỹ đã chỉ trích nữ diễn viên thậm tệ vì cho rằng cô là nguyên nhân khiến doanh nghiệp của anh thua lỗ. Thậm chí, người chủ doanh nghiệp này còn khởi kiện nữ diễn viên. Tuy nhiên, đơn kiện đã bị phía tòa án bác bỏ.

Về tình duyên, Kim Gyuri khiến bao chị em ghen tị khi từng trải qua hai mối tình với cố tài tử Kim Joo Hyuk và nam diễn viên "Phẩm giá quý ông" Kim Min Jong. Hiện nay, người đẹp vẫn còn độc thân.

Ở độ tuổi 39, Kim Gyuri hiện vẫn độc thân, nhan sắc lão hóa đáng kể

Trong "Giày thủy tinh", Kim Jung Hwa đảm nhận vai diễn cô em gái có tính cách mạnh mẽ của Park Chul Woong (So Ji Sub đảm nhận). Sau khi bộ phim kết thúc, cô trở thành gương mặt được săn đón, liên tiếp gặt hái được thành công qua các tác phẩm "Hạnh phúc bất ngờ", "Hướng tới mặt trời", "Tình yêu ngọt ngào", "Vương quốc của gió"…

Kim Jung Hwa hồi đóng "Giày thủy tinh"…

Sau 16 năm, Kim Jung Hwa vô cùng quyến rũ ở độ tuổi 35

Vài năm trở lại đây, cô không còn tích cực tham gia đóng phim như trước. Bên cạnh sự nghiệp thành công, Kim Jung Hwa còn viên mãn trong tình duyên. Cô và nhạc sĩ Yoo Eun Sung kết hôn vào năm 2013 và đã có với nhau 2 đứa con.

Kim Jung Hwa hạnh phúc trong ngày cưới

Trong "Giày thủy tinh", Ha Seung Ri đảm nhận vai diễn Lee Sun Woo lúc nhỏ. Sau 16 năm, cô đã trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều. Bên cạnh nhan sắc, người đẹp 9X cũng nhận được vô số lời khen cho đôi chân nuột nà, thẳng tắp. Đáng tiếc, sự nghiệp của nữ diễn viên lại không mấy thành công. Vài năm trở lại đây, Ha Seung Ri liên tục nhận vai phụ mờ nhạt trong nhiều tác phẩm truyền hình như "School 2017", "Chief Kim", "Twenty Again"…

Ha Seung Ri hồi đóng "Giày thủy tinh"

Cô nàng từng gây sốt với đôi chân nuột nà tron 1 sự kiện cách đây không lâu

Nữ diễn viên dậy thì thành công sau 16 năm

Park Eun Bin

Trong "Giày thủy tinh", Park Eun Bin đảm nhận vai diễn Woo Seung Hee lúc nhỏ. Sau 16 năm, cô cũng có một màn lột xác nhan sắc vô cùng ngoạn mục. Nếu lúc đóng "Giày thủy tinh", Park Eun Bin chỉ sở hữu gương mặt bình thường thì nay nữ diễn viên đã vô cùng xinh đẹp.

Cách đây 16 năm, Park Eun Bin không được đánh giá cao về nhan sắc…

… còn hiện nay, nữ diễn viên lột xác ngoạn mục, trở nên vô cùng xinh đẹp

Park Eun Bin ngày càng nổi tiếng hơn và có sự nghiệp phát triển thuận lợi sau "Giày thủy tinh". Cô liên tục được đảm nhận vai diễn lúc nhỏ của các nữ chính trong loạt tác phẩm truyền hình ăn khách. Kể từ năm 2012, Park Eun Bin bắt đầu được nhận vai chính. Các tác phẩm thành công trong vài năm trở lại đây của cô bao gồm "Age of Youth" - Phần 1, 2, "Bố là tất cả".