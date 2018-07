Dàn mỹ nhân nổi bật tại vòng sơ khảo HHVN phía Bắc: Ảnh đời thường xinh đẹp, thành tích học tập khủng

Sau một ngày Sơ khảo, 40 thí sinh đã được lựa chọn vào Chung khảo phía Bắc Hoa hậu Việt Nam năm 2018. Trong danh sách này, có khá nhiều gương mặt nổi bật đã quen thuộc với công chúng, sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp cùng thành tích học tập khủng. Đây có thể là những ứng cử viên sáng giá kế nhiệm Đỗ Mỹ Linh đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm nay.

Phạm Ngọc Hà My



Đầu tiên phải kể đến Phạm Ngọc Hà My - nữ sinh ÐH Ngoại giao xinh đẹp đã tặng hoa cho tổng thống Trump khi ông vừa đáp chuyến bay từ Ðã Nẵng xuống sân bay Tân Sơn Nhất để bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam vào 11/2017. Hà My tốt nghiệp hệ chuyên Pháp, THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Nhưng lên đại học, cô lại chọn học ngành Ngôn ngữ Anh của Học viện Ngoại giao. Người đẹp sử dụng thành thạo 4 ngoại ngữ trong đó tiếng Anh, tiếng Pháp Hà My được đào tạo trong trường đại học, tiếng Hàn và tiếng Trung Quốc cô tự học qua mạng.

Phạm Ngọc Hà My tại vòng sơ khảo HHVN 2018 phía Bắc.

Ở trường Đại học, Hà My được yêu mến vì xinh đẹp, học giỏi, năng động. Cô là thành viên của CLB Lễ tân Ngoại giao (DPC). DPC được thành lập năm 2011, hiện có tới 150 thành viên. Họ là những bạn trẻ từng vinh dự được gặp, tặng hoa và gửi lời chào tới các nguyên thủ quốc gia trong sự kiện APEC 2017.



Cô bạn được chú ý vì vẻ ngoài xinh đẹp cùng thành tích học tập đáng nể.

Vũ Thị Tuyết Trang

Trong vòng sơ khảo phía Bắc "Hoa hậu Việt Nam 2018", thí sinh Vũ Thị Tuyết Trang đến từ Hà Nội được đánh giá cao bởi sở hữu nhan sắc xinh đẹp, hình thể cân đối cùng lý lịch ấn tượng. Ít ai biết rằng, ngay từ thời còn ngồi ghế nhà trường, Tuyết Trang đã sở hữu bảng thành tích học tập "khủng". Người đẹp sinh năm 1994 bộc lộ rõ năng khiếu nói tiếng Anh điêu luyện so với bạn bè cùng trang lứa. ô còn dự thi kì thi học sinh giỏi cấp quốc gia và đạt giải Ba môn ngoại ngữ. Tốt nghiệp hệ THPT, Tuyết Trang thi đỗ vào đại học Ngoại thương Hà Nội với điểm số cao.

Sau khi gây ấn tượng tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, Vũ Tuyết Trang tiếp tục đến với Hoa hậu Việt Nam 2018.

Việc giữ vững kết quả học tập tốt trong nhiều năm liên tiếp giúp Tuyết Trang nhận được học bổng của phòng thương mại Hoa Kỳ và có cơ hội đi trải nghiệm, làm từ thiện ở nhiều quốc gia như: Hàn Quốc, Colombia, Singapore,... Sau này, ngoài tiếng Anh, Tuyết Trang còn học và sử dụng thành thạo cả tiếng Tây Ban Nha. Tuyết Trang hiện là BTV tiếng Anh tại kênh VTV4 của Đài truyền hình Việt Nam.

Vũ Tuyết Trang là sinh viên ngoại thương, sở hữu thành tích học tập đáng nể.

Tuyết Trang hiện là BTV tiếng Anh tại kênh VTV4 của Đài truyền hình Việt Nam.

Phạm Ngọc Linh

Phạm Thị Ngọc Linh cũng là một trong những ứng cử viên nổi bật của mùa Hoa hậu Việt Nam 2018 khu vực phía Bắc. Tốt nghiệp Đại học Ngoại thương, Ngọc Linh hiện đang là tiếp viên hàng không. Cô nàng sở hữu vẻ đẹp thanh tú, dễ tạo thiện cảm với người đối diện. Là gương mặt mới, chưa từng xuất hiện ở những đấu trường sắc đẹp lớn, sự xuất hiện của Ngọc Linh sẽ mang đến cho HHVN một màu sắc mới.

Nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp, tốt nghiệp đại học Ngoại thương.