Đại nhạc hội có sự xuất hiện của Above & Beyond: Nóng xình xịch từ sớm vì cả loạt gái xinh xuất hiện!

Nếu là fan lớn của Trance, 100% bạn không thể không biết cái tên Above & Beyond - huyền thoại của dòng nhạc này. Trong suốt sự nghiệp của mình, Above & Beyond đã có đóng góp lớn cho nền âm nhạc thế giới và nhiều năm liền đứng trong top 5 bảng xếp hạng 100 DJ hàng đầu thế giới. Bên cạnh yếu tố âm nhạc thì các phần trình diễn của Above & Beyond còn chạm đến đỉnh cao cảm xúc khi được kết hợp với hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, sân khấu chất lượng...



Vào tối nay (5/5), huyền thoại của dòng nhạc Trance sẽ xuất hiện tại Đại nhạc hội NEX, hứa hẹn đem đến nhiều phần trình diễn cho khán giả Việt Nam. Ngay từ khoảng 3h30-4h chiều, hàng trăm bạn trẻ đã có mặt tại khu vực EcoPark Hà Nội - nơi diễn ra sự kiện để check-in sớm. Có thể thấy ai ai cũng rạng rỡ nụ cười trên môi và đang rất nóng lòng muốn được hoà mình vào bữa tiệc âm nhạc đang chờ mình tối nay.

Vì cũng khá lâu rồi mới có một sự kiện âm nhạc hoành tráng thế này được tổ chức nên các bạn trẻ nhà ta đã đầu tư hết nấc về mặt ngoại hình, đặc biệt là các bạn nữ.

Nhiều cô nàng đã khiến mọi người xung quanh phải ngoái nhìn theo với những bộ trang phục nóng bỏng đúng chuẩn mùa hè của mình. Một số bạn thì còn xăm các hình xăm giấy màu bạc lên mặt, tay hay chân để tạo sự nổi bật cho bản thân.

Các bạn nam cũng ngầu không kém với những #outfitoftheday "chất lừ". Có bạn còn đầu tư đến mức hoá trang thành một bệnh nhân băng bó kín người với xe lăn hẳn hoi luôn. Một vài bạn khác thì lại hoá trang thành nhân vật trong truyện kiếm hiệp.

Sau khi hoàn thành bước check-in, các bạn trẻ đã vào khu vực bên trong sân để ngồi nghỉ ngơi chờ chương trình được diễn ra.

Đại nhạc hội bắt đầu mà không khí đã nhộn nhịp như thế này, đến lúc nhạc lên nữa thì chắc là "tung nóc"!