Đài cáp số 1 Hàn Quốc tvN và một năm 2017 kém vui từ cái chết gây phẫn nộ của đạo diễn

Nửa đầu 2017: "Trùm flop" và lùm xùm về cái chết của đạo diễn "Drinking Solo"

2016 là năm kỉ niệm một thập kỉ thành lập và phát triển của tvN, cũng là năm tràn ngập niềm vui đối với nhà đài này. Liên tục "rải" hit từ đầu năm tới cuối năm, tvN đã có một bữa tiệc sinh nhật kéo dài 365 ngày đầy ngọt ngào, khẳng định vị thế đài cáp số 1 của màn ảnh nhỏ Hàn Quốc bằng những bom tấn vượt mặt ba ông lớn KBS, MBC và SBS, nơi phim truyền hình những tưởng đã có lúc "hấp hối".

Những tác phẩm làm nên nửa đầu 2017 đầy buồn bã của tvN

Ấy vậy mà như hết tiệc thì hết vui; tvN của năm 2017, khi Goblin cũng đã khép lại, bỗng bước vào thời kì khủng hoảng chưa từng có ở mảng phim truyền hình. Suốt gần 5 tháng đầu năm kể từ sau khi siêu hit của biên kịch Kim Eun Sook kết thúc, đài cáp của CJ Group liên tục cho ra mắt những tác phẩm hoặc là dở nên flop, hoặc là xem ổn nhưng chưa đủ ấn tượng hay quảng bá chưa tốt để câu kéo rating.

Introverted Boss, Tomorrow with You, The Liar and His Lover, Chicago Typewriter và Circle chính là những cái tên làm nên nửa đầu năm đầy ảm đạm của kẻ từng thống trị màn ảnh nhỏ vài tháng trước đó. Có phim trong số đó, như The Liar and His Lover, còn khiến người ta không thể tin được đây là một phim do tvN làm ra.

"Drinking Solo" - Nốt nhạc buồn trong bữa tiệc sinh nhật 10 năm

Cũng trong nửa đầu năm 2017, vụ việc trợ lí đạo diễn Drinking Solo Lee Han Bit tự tử vào cuối năm 2016 vì bị đồng nghiệp lăng mạ, bóc lột lần nữa đưa tvN và CJ E&M vào tâm điểm chỉ trích của dư luận. Đội điều tra tố công ty này không chịu xin lỗi gia đình nạn nhân hay tìm cách ngăn ngừa vụ việc tiếp diễn và khăng khăng cho rằng đạo diễn Lee chết là do sức khỏe yếu.

Trước áp lực từ nhiều phía, CJ E&M đã gửi lời xin lỗi chính thức tới gia đình nạn nhân. Trong buổi gặp giữa hai bên vào ngày 15/6, bố của đạo diễn Lee Han Bit nói rằng gia đình họ mong cuộc nói chuyện này sẽ dẫn đến sự tái sinh của ngành công nghiệp truyền hình. Không phải vô cớ mà ông đề cập tới hai chữ "tái sinh", bởi lẽ xưa nay, những bất cập trong quá trình sản xuất phim truyền hình Hàn Quốc từng nhiều lần khiến công chúng giật mình lo ngại cho sự an toàn, cũng như quyền lợi của các diễn viên và nhân viên.

Nửa cuối 2017: Khởi sắc và vụ bê bối chưa từng có

"Secret Forest" - tác phẩm nổi tiếng nhất của tvN trong năm 2017 tại nước ngoài

Bắt đầu từ Secret Forest, tvN dần thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng đã kéo dài suốt gần 6 tháng. Thực ra, một tác phẩm có sự tham gia của hai sao hạng A điện ảnh như Jo Seung Woo và Bae Doo Na thì có phát ở thời điểm nào, trên sóng đài nào thì cũng được chú ý mà thôi. Nhưng dẫu sao, một trong 10 phim truyền hình quốc tế hay nhất năm 2017 theo đánh giá của New York Times cũng đã cứu tvN, thay tvN tuyên bố rằng nhà đài này vẫn chưa hề mất chất.

Secret Forest, Live Up to Your Name, Because This is My First Life, Smart Prison Living, The Most Beautiful Goodbye in the World - đó là những tác phẩm thành công nhất của tvN trong nửa sau 2017, cũng như trong cả năm 2017. Mỗi bộ phim trong số này đều mang một phong cách riêng, một hướng đi riêng, nhưng tất cả đều có một cái gì đó rất tvN - sự thông minh trong cách phát triển kịch bản.

"Cô Dâu Thủy Thần" - bộ phim dở nhất của tvN trong nửa sau 2017

Còn lại, Cô Dâu Thủy Thần được xem như "hậu duệ" của Introverted Boss, The Liar and His Lover; Criminal Minds tiêu tốn tiền của nhất lịch sử tvN thì không tạo được sóng; Argon của cố diễn viên Kim Joo Hyuk và Revolutionary Love khá thành công nhưng không quá nổi bật.

Những tưởng đã có thể ăn tất niên vui vẻ thì tvN lại vướng vào một lùm xùm chưa từng có. Hoa Du Ký dính sự cố phát sóng nghiêm trọng nhất lịch sử ngay ở tập 2. Vụ việc nhân viên đoàn làm phim bị tai nạn phim trường nghiêm trọng bị báo chí phanh phui khiến nhà đài phải lên tiếng xin lỗi, bào chữa. Bộ Lao động Hàn Quốc vào cuộc điều tra, đẩy Hoa Du Ký đứng trước nguy cơ có thể bị ngừng quay vĩnh viễn nếu như cơ sở vật chất và các thiết bị tại phim trường được xác nhận là kém chất lượng.

"Hoa Du Ký" khép lại năm 2017 kém vui của tvN

Vụ việc của Hoa Du Ký như giọt nước làm tràn ly, khi mà đã có quá nhiều lần, những bê bối hậu trường bị phanh phui trên mặt báo. Thực ra, khả năng tác phẩm này thoát án tử là khá cao, bởi vì phản hồi của khán giả về phim đang tốt còn đài tvN thì rõ ràng không thiếu tiền để hứa sẽ thay mới toàn bộ đống thiết bị rẻ tiền mà họ đang sử dụng. Sự cố lần này mong rằng sẽ phần nào tác động tới cả ngành công nghiệp phim truyền hình Hàn Quốc, để trong tương lai, không còn bất kì vụ việc đáng tiếc nào tương tự xảy ra nữa.