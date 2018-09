Da ngón tay nhăn nheo cũng có thể cảnh báo một loạt vấn đề sức khỏe tiềm ẩn

Khi các mạch máu trong cơ thể bạn bị thu hẹp thì những đầu ngón tay của bạn cũng sẽ xuất hiện những nếp gấp trên da, tạo thành nếp nhăn. Tay ngâm trong nước suốt một thời gian dài có thể chính là nguyên nhân hình thành nên các nếp nhăn nheo trên da. Tuy nhiên, nó cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo một loạt những vấn đề sức khỏe sau đây.

Cơ thể mất nước

Nếu cơ thể không được cung cấp đủ nước thì làn da sẽ dần mất đi độ đàn hồi và trở nên nhăn nheo, khô tái. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể gặp phải một số triệu chứng mất nước khác như khô miệng, nhức đầu, chóng mặt, nước tiểu có màu vàng đậm...

Phù mạch bạch huyết

Tình trạng sưng phù bạch huyết xảy ra là do hệ thống bạch huyết bị tắc nghẽn. Khi dịch bạch huyết không thể thoát ra thì sẽ gây nên tình trạng sưng đau ở cánh tay. Đồng thời, nó cũng có thể gây ảnh hưởng đến các ngón tay và làm da tay bị nhăn nheo.

Rối loạn tuyến giáp

Người mắc bệnh về tuyến giáp cũng có thể gặp phải tình trạng ngón tay bị nhăn nheo do sự trao đổi chất không hoạt động ổn định, kéo theo nhiệt độ cơ thể cũng giảm xuống. Nếu nhiệt độ cơ thể hạ thấp thì các mạch máu trong các ngón tay cũng sẽ bị co lại để ngăn chặn sự mất nhiệt. Và chính sự co thắt này sẽ gây ra các nếp nhăn trên da.

Tiểu đường

Những người mắc bệnh tiểu đường thường có lượng đường trong máu rất cao, từ đó gây ra tình trạng ngón tay nhăn nheo. Bên cạnh đó, bệnh cũng có thể gây khô da và ngăn chặn sự hoạt động của tuyến mồ hôi. Đặc biệt, nếu không điều trị sớm thì bạn còn có nguy cơ mắc phải một số bệnh về da như nhiễm trùng do vi khuẩn, nấm mốc...

Eczema

Đây là một căn bệnh điển hình về da liễu mà bạn không nên chủ quan bỏ qua. Người mắc bệnh eczema sẽ gặp phải tình trạng da bị viêm, ngứa, phát ban, sưng đỏ, khô da và khiến da bị nhăn nheo.