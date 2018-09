Đã mắt ngắm, đã tai nghe thí sinh xuất sắc của Hiệp hội Âm nhạc Hoàng gia Anh biểu diễn: Giới trẻ Việt bây giờ giỏi và chất quá!

Tối ngày 9/9 tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Hiệp hội Âm nhạc Hoàng gia Anh (ABRSM) đã tổ chức High Scorers's Concert với sự tham gia của các thí sinh Việt Nam và thế giới đạt kết quả xuất sắc khi tham gia kỳ thi này để lấy chứnb chỉ năm 2018.

Chứng kiến những màn trình diễn của các em nhỏ mới thấy giới trẻ giờ giỏi thế nào, xứng đáng là 1 thế hệ Z đầy năng động, tài năng, dám nghĩ, dám làm.

Đêm nhạc thực sự là nơi thăng hoa của cả cảm xúc âm nhạc và tài năng nghệ thuật của các em học sinh

ABRSM là một tổ chức khảo thí âm nhạc do Nữ hoàng Anh bảo trợ hợp tác với 4 Nhạc viện hàng đầu Anh quốc (Royal Academy or Scotland, Royal Academy of Music - London, Royal College or Music - London, Royal Northern College of Music - Manchester). Chương trình ABRSM được đánh giá là hệ thống giáo dục âm nhạc phổ cập hàng đầu hiện nay trên thế giới với hơn 630.000 người từ 93 quốc gia dự thi mỗi năm.



ABRSM đã có hơn 127 năm lịch sử cùng hơn 700 giám khảo quốc tịch Anh. Kỳ thi này đánh giá mọi mặt về nghệ thuật, tài năng trình diễn của thí sinh: biễu diễn, kỹ thuật, ký hiệu nốt, nghe và cảm nhận âm nhạc cũng như kiến thức, hiểu biết và sự sáng tạo. Không có bất kỳ hạn chế nào về lứa tuổi. Thí sinh có thể bắt đầu từ bất kỳ cấp độ nào hoặc bỏ qua 1 số cấp độ nếu muốn. Chứng chỉ âm nhạc ABRSM được cấp theo 8 cấp độ từ Grade 1 đến 8 và Diploma áp dụng cho 35 loại nhạc cụ và mọi lứa tuổi. Chứng chỉ này cũng được đánh giá cao trong quy trình xét tuyển cũng như xét cấp hồ sơ học bổng trung học phổ thông và đại học tại nhiều nước trên thế giới.

Tại Hà Nội, ABRSM được tổ chức hàng năm kể từ 2010 thông qua SunMusic (Đơn vị được chọn là đại diện chính thức của ABRSM tại Hà Nội và phía Bắc Việt Nam).

Các em học sinh lần lượt phô diễn tài năng

Đánh giá về các thí sinh tại Việt Nam, ông Ryan Lewis - Cố vấn khu vực Đông và Nam Á của ABRSM cho biết: "Học sinh Việt Nam thực sự xuất sắc, họ rất tự tin và có khả năng trình diễn tốt. Những đêm biểu diễn như thế này là cơ hội để họ làm quen với sân khấu, làm quen với những bài thi của ABRSM. Tôi đặc biệt ấn tượng với các bạn trẻ Việt Nam, họ thực sự không thua kém bất kỳ quốc gia nào trên thế giới về tài năng nghệ thuật.

Chúng tôi tìm kiếm những thí sinh có thể chơi nhạc bằng cả tâm hồn, bằng tài năng thực sự, bằng sự hiểu biết và yêu thích thực sự với âm nhạc, phải kể được câu chuyện đằng sau mỗi bản nhạc bằng khả năng chơi nhạc cụ của họ."

Ông Ryan Lewis - Cố vấn khu vực Đông và Nam Á của ABRSM

Cô Nguyễn Tố Loan, Trưởng Đại diện của ABRSM tại Hà Nội và khu vực phía Bắc Việt Nam: "Số học sinh tham gia ABRSM ngày càng tăng dần và ngày càng đông. Tổ chức rất mong muốn trẻ em Việt Nam có cơ hội vươn ra thế giới vì khi nắm trong tay chứng chỉ ABRSM, có nghĩa là họ được thêm 1 phần ưu tiên trên chặng đường apply du học của mình.

Đây là 1 chương trình khảo thí toàn diện với 35 chuyên ngành khác nhau, thí sinh phải nắm vững kỹ thuật toàn diện, khả năng thị tấu, chỉ cần nhìn 1 đoạn nhạc 30 giây là có thể đàn được 1 cách hoàn hảo."

Cô Nguyễn Tố Loan, Trưởng Đại diện của ABRSM tại Hà Nội và khu vực phía Bắc Việt Nam

Nguyễn Mỹ Anh (15 tuổi) học sinh lớp 11 của trường Quốc tế Anh - Việt: "Em đã hoàn thành xong từ Grade 1 đến 8, năm nay sẽ tham gia thi để lấy được bằng Diploma là 1 chứng chỉ chuyên nghiệp rất khó của chương trình này.

Theo em, để đạt được chứng chỉ này ngoài khả năng thì các bạn phải có niềm đam mê thực sự với âm nhạc, phân bổ thời gian hợp lý giữa việc học văn hóa và học nghệ thuật.

Ngoài chương trình ABRSM, em từng đạt giải Nhất 1 số festival, năm 2014 giành Huy chương Vàng 1 cuộc thi âm nhạc tại Singapore, năm 2016 giành giải 4 tại Cộng hòa Séc về Piano. Em đang muốn thử sức mình ở bộ môn nhạc kịch."

Mỹ Anh đã có 1 tiết mục biểu diễn làm say động lòng người

Ông Zeynel Kasapogly - một người cha đến từ Anh có 2 cô con gái rất xinh xắn là Anabelle Ly và Isabelle An cũng đã quyết định đăng ký cho con để theo học tham gia kỳ thi lấy chứng chỉ ABRSM và cả hai đều đã đạt kết quả xuất sắc trong kỳ thi mùa hè vừa qua.

Trong khi đó người mẹ này lặn lội từ Hải Phòng lên. Cô Diệp mong muốn con mình được theo đuổi thực sự với đam mê nghệ thuật vì cô cho rằng bây giờ những môn như đàn, hát không phải điều gì xa vời nữa mà là thứ trẻ em nên biết như 1 kỹ năng sống

Những gương mặt đáng yêu của các em nhỏ

Phía sau những nụ cười ngây thơ này là những màn trình diễn xuất sắc trên sân khấu

Lê Yến Thy

Màn biểu diễn Cello của cô bạn 14 tuổi Lê Yến Thy và thầy giáo Nguyễn Phúc Bằng. Lê Yến Thy là 1 học viên tiêu biểu của ABRSM, từng đạt rất nhiều giải thưởng âm nhạc ở trong và ngoài nước

Ông Ryan Lewis trao chứng nhận cho các em nhỏ

Trình độ của giáo viên và học sinh về âm nhạc thông qua học thi sẽ được đánh giá chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế: Biểu diễn - Kỹ thuật gam hợp âm - Thị tấu - Nghe thẩm âm.

Ông Kasapoglu chăm chú theo dõi và quay lại màn trình diễn của 2 cô con gái. Ông cảm thấy rất bất ngờ trước tài năng của học sinh Việt Nam.

Buổi biểu diễn thu hút rất đông cha mẹ có con em theo học ở ABRSM