Cuối cùng Samsung cũng công bố ngày phát hành smartphone màn hình gập Galaxy X

Sau nhiều năm dường như bị trì hoãn, cuối cùng Samsung đã sẵn sàng để tiết lộ chiếc smartphone Galaxy X màn hình gập. Giám đốc điều hành bộ phận di động của Samsung, ông DJ Koh, vừa tiết lộ công ty có thể sẵn sàng ra mắt thiết bị mang tính cách mạng vào đầu tháng 11.

Ông Koh không hề đề cập cụ thể đến Galaxy X, mặc dù có thừa nhận thiết bị trong sự kiện ra mắt này có màn hình gập lại được. Koh khá kín đáo về cơ chế được thiết bị sử dụng, ông lưu ý rằng Samsung đang cố gắng phân biệt trải nghiệm người dùng giữa tablet với chiếc smartphone này khi mở rộng màn hình ra. Khi phát biểu tại triển lãm điện tử IFA ở Berlin, Koh đã mô tả chiếc smartphone sắp tới như là một thiết bị với nhiều ứng dụng khác nhau.

DJ Koh cho biết: "Bạn có thể sử dụng hầu hết các ứng dụng… ở trạng thái gập. Nhưng khi bạn cần phải duyệt hoặc thấy một cái gì đó, bạn có thể mở nó ra.

Vậy ngay cả khi được mở ra thì nó có lợi ích gì khi so sánh với tablet? Nếu trải nghiệm khi mở chỉ đơn thuần giống như tablet thì tại sao chúng ta phải mua nó? Do đó, mọi thiết bị, mọi tính năng, mọi đổi mới cuối cùng đều phải mang thông điệp có ý nghĩa với khách hàng. Phải làm sao khi khách hàng sử dụng nó, họ nghĩ "Wow, đây là lý do Samsung làm nó".

Theo một cách nào đó, cơ chế của Galaxy X hơi giống với hệ thống được sử dụng trong các điện thoại lật cổ điển những năm vừa qua. Thay vì sử dụng bản lề như bằng sáng chế của Microsoft Andromeda, Samsung sẽ sử dụng màn hình đơn, linh hoạt và có thể gập lại. Những bình luận gần đây của Koh dường như rất phù hợp cho Galaxy X, khi ông lưu ý rằng quá trình thiết kế và phát triển thiết bị là "rất phức tạp" nhưng "gần như đã hoàn thành".

