"Cuộc chiến ngầm" giành ngôi vị nữ hoàng Youtube của TWICE và Black Pink: Ai có MV cán mốc 400 triệu đầu tiên?

Hiện tại, 2 MV "TT" (2016) và "As If It’s Your Last" (2017) hiện đang gần chạm ngưỡng 400 triệu view trên Youtube. Đây chắc chắn là dấu mốc mà bất kì fandom nào cũng muốn thần tượng của mình chạm được. Vì thế, fandom của TWICE và Black Pink đang trong giai đoạn "chạy nước rút", ráo riết lập các kế hoạch stream MV cho thần tượng. Bởi vì MV nào đạt cột mốc này trước sẽ đưa chủ nhân của nó trở thành girlgroup Kpop đầu tiên sở hữu MV 400 triệu view trên Youtube.

TWICE

BLACKPINK

Tính đến thời điểm này (10/9), TWICE hiện đang có lợi thế hơn khi "TT" ra mắt trước và đang đạt 396 triệu view so với "As If It’s Your Last" là 390 triệu view. Tuy nhiên, cộng đồng fan của Black Pink lại là đối thủ không hề dễ xơi khi fandom này từng giúp "DDU-DU DDU-DU" phá vỡ hàng loạt kỉ lục Youtube.

"TT" MV – TWICE

MV "As If It's Your Last" - BLACKPINK

Cuộc cạnh tranh giữa fandom của 2 girlgroup thế hệ mới hàng đầu thu hút sự quan tâm không nhỏ của Kpop fan nói chung. Liệu girlgroup nào sẽ cán đích 400 triệu view đầu tiên? Chúng ta cứ chờ xem!

Nguồn tham khảo: AK