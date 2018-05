Cũng đi Huế - Đà Nẵng - Hội An mà nhóm bạn này có nguyên một bộ ảnh đẹp và "nghệ" như poster phim

Như một thói quen khó bỏ, cứ đến tầm tháng 5, tháng 6 là giới trẻ lại bắt đầu rục rịch với những kế hoạch đi đây đi đó. Người có điều kiện và rảnh rỗi một chút thì sẽ nghĩ đến Thái Lan, Đài Loan hay Hàn Quốc. Còn ai muốn tiết kiệm ngân sách lẫn thời gian thì sẽ chọn để đi những nơi trong nước như Đà Lạt, Nha Trang, Phan Thiết...

Nhắc đến đây, sẽ là một thiếu sót lớn nếu chúng ta bỏ quên cụm địa điểm năm nào cũng hot là Huế - Đà Nẵng - Hội An. Huế thì nên thơ, mơ mộng; Đà Nẵng thì nhộn nhịp, đông vui; Hội An thì trầm tư, sâu lắng. Ba màu sắc khác nhau này thường được gộp vào làm một trong những chuyến đi, mang đến nhiều cảm xúc và trải nghiệm đặc biệt cho giới trẻ.

Bạn Thế Bảo, một trong hai mảnh ghép của đội Twins - Quán quân Here We Go mùa 2 đã một lần nữa khiến tim mọi người phải xốn xang vì 3 địa điểm này qua bộ ảnh mang tên "Mùa hè chiều thẳng đứng". Đây là một album do chính tay Bảo chụp, ghi lại những khoảnh khắc sống động và thú vị nhất trong chuyến đi Huế - Đà Nẵng - Hội An của mình và nhóm bạn thân.

Thay vì đến những thiên đường check-in của giới trẻ hay những nơi mới mẻ, hiện đại, những bạn trẻ này lại quyết định dành trọn chuyến đi để ghé thăm những danh lam thắng cảnh, những di tích cổ, những không gian gần gũi với thiên nhiên. Chính lịch trình độc đáo này đã đem đến cho các bạn những khoảnh khắc mới lạ và lung linh hệt như những thước phim điện ảnh.

Nhìn những bạn trẻ vốn đã quen với smartphone, máy tính bảng nay lại hoà mình vào nhịp sống của người bản địa và trải nghiệm những công việc như làm nhang, đi gặt lúa, ra khơi đánh cá, đạp xe đạp thưởng ngoạn phong cảnh... khiến ai cũng thấy thú vị đến bất ngờ.

Bên cạnh đó, bộ ảnh này còn có màu sắc rất riêng. Những tông màu thời thượng, sang chảnh tạm nhường đất lại cho sắc vàng và nâu rất "đời" và cũng không kém phần nghệ thuật. Chính vì vừa mang yếu tố trải nghiệm, lại vừa có tính thẩm mỹ nên ngay sau khi được đăng tải, bộ ảnh "Mùa hè chiều thẳng đứng" đã nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng. "Ôi, cứ như đang xem những cảnh được cắt ra từ một bộ phim điện ảnh nào ấy vậy." - bạn Hoà An không tiếc lời khen ngợi.

Ai bảo Huế - Đà Nẵng - Hội An là đi mãi cũng chán cơ chứ!? Dự rằng sau bộ ảnh này, rất nhiều bạn trẻ sẽ lại sắp xếp để làm một chuyến du hí đến 3 địa điểm này ngay trong mùa hè ngay thôi!