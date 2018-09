Công khai hẹn hò, kết hôn, sự nghiệp 4 diễn viên Hàn này có bị "hủy hoại" như Hyuna, E'Dawn?

Ngày 13/9, dư luận châu Á dậy sóng trước thông tin Hyuna và E'Dawn bị CUBE Entertainment đuổi khỏi công ty. Vụ việc khiến công chúng càng tin rằng, sự nghiệp của các idol Kpop có thể bị ảnh hưởng đáng sợ như thế nào bởi tin tức hẹn hò.

Không chỉ giới thần tượng mà ngay cả các diễn viên Hàn Quốc cũng vấp phải những ý kiến trái chiều sau khi công khai hẹn hò, kết hôn. Tuy nhiên, liệu rằng sự nghiệp của các nghệ sĩ này có bị ảnh hưởng mạnh mẽ như vụ việc của Hyuna và E'Dawn?

Vợ chồng Kwon Sang Woo - Son Tae Young.

Giai đoạn đầu những năm 2000, Kwon Sang Woo trở thành người chồng, người yêu trong lòng hàng triệu chị em châu Á nhờ thành công vang dội của My Tutor Friend, Once Upon a Time in High School và đặc biệt là Nấc Thang Lên Thiên Đường. Tuy nhiên, thời kì hoàng kim của nam diễn viên không kéo dài quá lâu và bị ảnh hưởng khá nặng nề bởi chính chuyện kết hôn của anh và cựu Hoa hậu Hàn Quốc Son Tae Young vào năm 2008.

Son Tae Young vốn không phải là một gương mặt được công chúng Hàn yêu mến vì quá khứ hẹn hò của cô. Tham gia một talkshow vào năm 2009, Kwon Sang Woo chia sẻ rằng việc cưới Son Tae Young đã khiến fan cafe (nơi giao lưu giữa fan và thần tượng) của anh giảm mạnh từ 240.000 thành viên xuống còn 135.000. Không những vậy, khi còn độc thân, Kwon Sang Woo có trung bình 7 hợp đồng quảng cáo mỗi năm nhưng đến đầu năm 2009, anh còn 0 hợp đồng. Kwon Sang Woo lúc đó giống như chống lại cả thế giới để bảo vệ mình yêu vậy.

Kwon Sang Woo nắm tay vợ, cười đùa vui vẻ tại sân bay hồi tháng 8 năm nay.

Tin tức kết hôn của Kwon Sang Woo được công bố vào đúng giai đoạn sự nghiệp của anh khủng hoảng khi hàng loạt tác phẩm mà Kwon tham gia đều "flop". Có thể nói, 2006 - 2009 là khoảng thời gian đặc biệt khó khăn với tài tử điển trai này. Tuy nhiên, sóng gió nào rồi cũng qua đi. Hiện tại, Kwon Sang Woo không chỉ có một sự nghiệp ổn định mà gia đình nhỏ của anh cũng được ngưỡng mộ, quan tâm, khác hẳn với thái độ của công chúng dành cho đôi vợ chồng nổi tiếng cách đây một thập kỉ.

Lee Jung Jae bị Dispatch "tóm gọn" cảnh hẹn hò vợ cũ "Thái tử Samsung".

Những hình ảnh của cặp đôi này được trang tin Hàn Quốc lựa chọn để chào năm mới 2015.

Tin đồn hẹn hò giữa Lee Jung Jae và ái nữ Tập đoàn Daesang Im Se Ryung bắt đầu râm ran từ năm 2009 và kéo dài nhiều năm sau đó. Tuy nhiên, phải tới ngày 2/1/2015, tài tử họ Lee mới chịu thừa nhận chuyện tình với vợ cũ của "Thái tử Samsung" Lee Jae Yong sau khi Dispatch tung ảnh hẹn hò giữa hai người để chào năm mới.

Mối quan hệ tình cảm với Im Se Ryung khiến Lee Jung Jae phải chịu tiếng xấu trong nhiều năm trời. Mặc dù là tài tử hạng A của màn ảnh Hàn, người góp phần vào thành công của hàng loạt bộ phim "quốc dân" 10 triệu vé, Lee Jung Jae vẫn bị gọi là "bám váy phụ nữ" hay "đào mỏ". Thành công của ngôi sao Thử Thách Thần Chết ở lĩnh vực diễn xuất lẫn kinh doanh bị cho là nhờ bạn gái chống lưng mới có được.

Bỏ qua những tin đồn "đào mỏ", Lee Jung Jae vẫn là tài tử hấp dẫn bậc nhất Hàn Quốc.

Thế nhưng nhìn chung, với các fan hâm mộ điện ảnh thì những tin đồn này không đáng để phải bận tâm cho lắm. Hiện tại, Lee Jung Jae vẫn là một trong những cái tên quyền lực và hấp dẫn nhất của làng phim Hàn. Ở tuổi 45, nam diễn viên vẫn giữ được phong độ của mình và hiện đang là ông chủ của nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc đình đám trực thuộc công ty quản lí Artist Company.

Netizen Hàn từng tiếc cho Lee Dong Gun vì yêu Jiyeon, sau đó lại vui mừng thay cho anh vì đã chia tay thành viên T-ara.

Vào thời điểm Lee Dong Gun công khai hẹn hò thành viên T-ara Jiyeon, công chúng dành cho cặp đôi những bình luận đầy sự dè bỉu như: "Lee Dong Gun thiếu gì mà phải yêu Jiyeon?", "Lee Dong Gun có thể làm tốt hơn thế". Và đến khi cả hai tuyên bố chia tay, người ta lại quay sang... chúc mừng Lee Dong Gun vì đã "quyết định đúng đắn". Trước diễn biến tình yêu giữa một tài tử nổi tiếng và một nữ idol của nhóm nhạc bị ghét nhất nhì Hàn Quốc, phản ứng của netizen Hàn hoàn toàn không khó hiểu.

Ảnh cưới của vợ chồng Lee Dong Gun và Jo Yoon Hee.

Vài tháng sau khi chia tay Jiyeon, Lee Dong Gun xác nhận sắp kết hôn với Jo Yoon Hee, bạn diễn của anh trong hit truyền hình Tiệm May Quý Ông, lúc bấy giờ đang mang thai con đầu lòng của cả hai. "Tốc độ" của Lee Dong Gun khiến ngay cả fan của nam diễn viên cũng phải bất ngờ. Tuy nhiên, lượng người hâm mộ ủng hộ cặp đôi phim giả tình thật này tại Hàn Quốc vẫn rất đông đảo. Rất nhiều lời chúc phúc đã được gửi đến cho họ sau tin đám cưới.

Nói chung, trong phạm vi Hàn Quốc, người bị ảnh hưởng hình ảnh nhiều hơn vì tin hẹn hò vẫn là Jiyeon, còn Lee Dong Gun thì chủ yếu bị "ném đá" bởi những người ủng hộ thành viên T-ara. Vợ chồng Lee Dong Gun hiện tại tuy không có nhiều đột phá trong sự nghiệp nhưng vẫn là những cái tên khá được chú ý và yêu thích trên màn ảnh nhỏ.

Hong Sang Soo và Kim Min Hee tại họp báo "On the Beach at Night Alone" hồi đầu năm 2017. Đây là lần đầu tiên cả hai xuất hiện công khai trước báo giới sau scandal giữa năm 2016.

Tình cũ của Lee Jung Jae là một mỹ nhân sở hữu lịch sử tình trường phức tạp. Kim Min Hee từng hẹn hò cả Jo In Sung và Lee Soo Hyuk còn hiện tại là đạo diễn nổi tiếng Hong Sang Soo. Chuyện ngoại tình giữa nữ diễn viên và người đàn ông hơn cô 22 tuổi bị phanh phui ngay đúng thời điểm cái tên Kim Min Hee đang nổi như cồn nhờ tác phẩm điện ảnh 18+ The Handmaiden (2016). Chỉ sau một đêm, cô trở thành "tiểu tam" bị ghét nhất làng giải trí Hàn Quốc. Vụ scandal khiến Kim Min Hee "ở ẩn" suốt một thời gian dài, trước khi xuất hiện công khai cùng người tình tại sự kiện họp báo On the Beach at Night Alone, một bộ phim của Hong Sang Soo.

Kim Min Hee lên ngôi Ảnh hậu tại LHP Berlin 2017.

Hình ảnh của nàng thơ một thời này trong mắt công chúng đã bị hủy hoại hoàn toàn bởi bê bối ngoại tình. Thế nhưng nếu chỉ xét tới công việc diễn xuất thì Kim Min Hee lại có sự thăng hoa không vừa hậu scandal. Đến nay, nữ diễn viên đã tham gia 5 phim của Hong Sang Soo và phim nào cũng được mời tới các liên hoan phim quốc tế danh giá. Đầu 2017, Kim Min Hee còn làm nên lịch sử khi trở thành nữ diễn viên Hàn Quốc đầu tiên lên ngôi Ảnh hậu tại LHP Berlin. Năm 2018, cặp "con ghẻ quốc dân" nhiều lần bị đồn đã chia tay nhưng thực tế, cả hai vẫn còn rất mặn nồng.