Công an giúp người dân di dời nhà cửa, gặt lúa “chạy” bão Mangkhut

Dự kiến chiều tối 16/9, cơn bão số 6 (tên quốc tế là Mangkhut) sẽ đi vào đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Do ảnh hưởng của hoàn lưu phía Nam bão số 6, từ sáng sớm 17/9 đến ngày 18/9, dự kiến ở khu vực phía Bắc nước ta có mưa to đến rất to.

Công an Tương Dương giúp dân di dời nhà cửa

Trước nguy cơ này, UBND xã Lượng Minh, huyện Tương Dương (Nghệ An) đã đề nghị di dời khẩn cấp một số hộ dân trong vùng nguy hiểm.

Ông Vi Đình Phúc, Chủ tịch UBND xã Lượng Minh cho biết: "Nằm gần chân đập thủy điện Bản Vẽ nên xã Lượng Minh chịu hậu quả nặng nề khi thủy điện xả lũ. Hiện tại công tác khắc phục còn hết sức bề bộn thì bão lại tiếp tục vào. Vì vậy chúng tôi đã đề nghị đoàn viên thanh niên giúp đỡ bà con tháo dỡ, di chuyển nhà cửa ở những nơi nguy hiểm".

Tháo từng bộ phận để di chuyển được dễ hơn

Trước đề nghị của UBND xã Lượng Minh, Huyện đoàn Tương Dương đã huy động 120 ĐVTN từ các xã trên địa bàn và Chi đoàn Công an huyện tiếp tục vào giúp đỡ bà con các bản dọc sông Nậm Nơn tháo dỡ, di dời nhà cửa đến tập kết tại vị trí an toàn. Đồng thời, dựng lán giúp bà con có nơi ở tạm đảm bảo an toàn, nhất là khi những ngày tới dự báo sẽ có mưa to và rất to do ảnh hưởng của siêu bão Mangkhut.

Dự kiến trong hai ngày 15-16/9, lực lượng ĐVTN sẽ tổ chức tháo dỡ nhà và di dời đồ đạc, dựng lán cho 15 gia đình ở các bản Lạ, Minh Phương, Xốp Mạt và bản Côi. Đây là những ngôi nhà đứng trước nguy cơ bị cuốn trôi, sạt lở và lún sụt khi có mưa lớn, mực nước dâng cao gây tình trạng lũ lụt.

Diện tích lúa chưa gặt tại huyện Hương Sơn còn rất nhiều

Tại huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), một trong những huyện có diện tích trồng lúa lớn nhất tỉnh hiện vẫn còn có khoảng 700 ha lúa chưa thu hoạch. Trước thông tin bão vào, người dân đã lập tức ra đồng để gặp lúa "chạy bão".

Công an huyện Hương Sơn giúp dân gặp lúa

Tuy nhiên do diện tích quá lớn nên ngay lập tức Công an huyện Hương Sơn đã tăng cường hơn 30 cán bộ, chiến sĩ xuống địa bàn, giúp dân gặt lúa.

Theo ông Lê Ngọc Quyết, Phó giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh: "Do ảnh hưởng của rìa tây nam lưỡi áp cao lục địa suy yếu nên đêm và chiều khu vực Hà Tĩnh có mưa rào và dông vài nơi".