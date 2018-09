Có những nỗi niềm mà chỉ những ai đã và đang yêu xa mới thấu hiểu

Khi đã yêu một người, chắc hẳn ai cũng muốn được kề bên người ấy mọi phút mọi giây. Thế nhưng, tình yêu vốn muôn hình vạn trạng, không phải ai khi yêu cũng kiên trì đi được đến tận cùng và cũng không phải tất cả các cặp yêu nhau đều có may mắn được gắn bó, ở cạnh bên nhau 24/7. Vì lý do này, lý do khác, có những người dù yêu thương rất nhiều nhưng vẫn phải ôm nỗi nhớ nhung, chịu đựng cảnh phải xa người yêu mình cả trăm, cả ngàn cây số.

Người ta nói yêu xa là một cách để thử thách tình yêu. Chỉ cần các bạn thực sự nghĩ về nhau thì bất chấp khoảng cách địa lý là bao xa, khoảng cách giữa hai trái tim sẽ luôn gần thật gần. Yêu xa khó lắm, yêu xa gian nan lắm nhưng nếu bạn kiên trì vượt qua được quãng thời gian xa cách này, chắc hẳn cái kết cả hai nhận về sẽ là hạnh phúc vẹn toàn.

Trong tình yêu không ai nói trước được điều gì, bạn được ở cạnh người mình thương mỗi phút giây, đó là may mắn, bạn phải sống xa đối phương, đó lại là một dạng thử thách

Yêu xa khiến con người ta trở nên mạnh mẽ hơn, tập quen với những cô đơn, tập quen với những nỗi buồn một mình

Vì khoảng cách xa xôi nên có đôi khi những cặp đôi yêu xa thường vấp phải nhiều hiểu lầm không đáng có

Rõ ràng là có người yêu vậy mà lúc nào cũng lủi thủi một mình...

Yêu xa có lẽ chỉ dành cho những người thực sự mạnh mẽ và tin tưởng vào đối phương. Hãy tin rằng phía sau cơn mưa chính là cầu vồng rực rỡ

Dù là yêu xa hay yêu gần, đừng quên trả giá vì nó. Mọi tình yêu đều cần sự vun đắp và duy trì, dẫu đôi khi việc bạn làm nghe hơi điên rồ một chút

Có yêu xa rồi, cảm nhận những vất vả khi yêu xa rồi bạn sẽ càng thêm hiểu và trân trọng mọi giây phút cả hai được ở bên nhau

Bớt đi những giận hờn vu vơ, yêu xa khiến người ta trưởng thành hơn

Hãy giữ cho mình một cái đầu lạnh để suy xét mọi điều, bởi như đã nói, yêu xa không hề dễ dàng, bạn cần không chỉ là sự kiên trì, dũng cảm mà còn cần rất nhiều động lực

Đừng quên rằng, khi hai trái tim thực sự thuộc về nhau, không có khoảng cách nào là quá xa, không có quãng thời gian nào là quá lâu, không có vấn đề nào là quá to tát