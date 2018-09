Clip: Tưởng được mẹ make up cho đẹp trai thế nhưng khi thấy mình trong gương, cậu bé liền gào khóc cầu cứu

Dù có đang điên đảo với những màn "vịt hóa thiên nga" sau khi make up thì mới đây, cộng đồng mạng cũng phải rung rinh trước hình ảnh "thiên nga hóa vịt" cực đáng yêu, dễ thương của 1 cậu bé đến từ Hà Nội. Đoạn clip và những hình ảnh của cậu bé được người bác gái chia sẻ trên mạng xã hội khiến ai cũng phải bật cười thích thú.

Những hình ảnh của bé trai được chia sẻ trên nhóm Phòng thú tội Beatvn - Ảnh chụp màn hình

Chuyện là bé trai này tên Tỉn, có sở thích là được mẹ make up cho. Nhưng tiếc là mẹ bé Tỉn lại "lầy lội", biến hóa bé thành... ừm cũng không biết thành gì nữa với lối "họa mặt" trừu tượng. Nhìn mình trong gương Tỉn vừa giật mình vừa sợ hãi cầu cứu khắp nơi, do bà đang nấu cơm không cứu được cậu ta khóc nức nở, mếu máo, mắt ngấn lệ như hờn dỗi cả thế giới.

Hình ảnh của Tỉn sau khi được mẹ make up - Ảnh: FB

Trong đoạn clip và loạt hình ảnh của Tỉn được bác gái đăng tải, dù cậu bé có khóc lóc, phụng phịu nhưng ai cũng phải bật cười nghiêng ngả vì nhìn cậu quá là dễ thương. Nhìn mà xem, mắt cậu bé mẹ vẽ cho màu xanh dương, viền đen. Môi đỏ trái tim nhưng lại điểm xuyết thêm mấy đường vằn đến là ấn tượng. Còn cặp má phúng phính lại tô vẽ bằng nhiều đường màu sắc sặc sỡ như thổ dân thường thấy trong các bộ phim. Chưa hết, Tỉn còn được mẹ đội cho tóc giả, đính hoa, cuốn cho chiếc khăn ngang ngực nữa...

Tự nhìn mình trong gương, Tỉn òa lên khóc nức nở, gọi bà cầu cứu: "Ơ đây là đâu đó. Huhu bà ơi, ma. Huhu...".

Clip: Cậu bé òa khóc, cầu cứu bà khi nhìn thấy mình trong gương - Nguồn: FBL

Gương mặt trang điểm ấn tượng, cùng với đó là thân hình ú mập, biểu cảm phụng phịu, hờn dỗi của cậu bé đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Ai nấy đều phải bò lăn ra cười trước cậu bé đáng yêu ấy, đồng thời tò mò không biết dưới lớp trang điểm kia, gương mặt thật của cậu sẽ như thế nào.

Bạn H.An viết: "Bé khóc thương ghê, nhưng cũng buồn cười quá không chịu được. Sau này nhìn lại đây chắc chắn là 1 kỷ niệm khó quên".

"Bé Tỉn này bụ bẫm quá, không trang điểm chắc rất xinh trai đây này" - chị L.Khánh bình luận.

Chia sẻ thêm với chúng tôi, chị E.L - mẹ của bé Tỉn cho biết, do chị làm nghề make up nên hay mang Tỉn ra để làm mẫu. Một hôm chị đã make up cho Tỉn như trên hình ảnh trên, nghĩ là make up cho vui thôi, không nghĩ là nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng đến thế.

Hình ảnh của bé Tỉn đời thường - Ảnh: NVCC

Chị E.L tâm sự: "Bình thường mẹ hay make up cho bé đẹp nên bé thích lắm, hôm nọ có make up cho bé vui vui, bé nhìn gương sợ hãi từ đó không dám đòi mẹ make up cho nữa.

Tỉn năm nay 6 tuổi rồi. Chị là nghề make up cho các bé biểu diễn thời trang và đóng phim nhưng Tỉn chỉ là cậu bé bình thường thôi, không làm nghệ thuật gì cả".

Hiện những hình ảnh của cậu bé vẫn đang được chú ý trên mạng xã hội.