Clip: I.O.I rạng rỡ nói lại câu chào quen thuộc khi tái hợp tại "Produce 48"

Như đã thông tin từ trước, bên cạnh Wanna One thì 11 gương mặt chiến thắng mùa giải đầu tiên của "Produce 101" là nhóm I.O.I cũng sẽ chính thức tái hợp để cổ vũ cho các thí sinh tham gia "Produce 48". Tuy nhiên, khán giả chỉ thấy các cô gái I.O.I xuất hiện riêng lẻ mà chưa thấy hình ảnh cả nhóm 11 người đứng cùng nhau.

11 thành viên I.O.I

Không phụ lòng mong mỏi của fan hâm mộ, cô nàng Chaeyeon (hiện đang là thành viên của DIA) đã đưa lên trang cá nhân 1 đoạn clip mà 11 thành viên I.O.I đứng cạnh nhau và gửi lời chào đến người hâm mộ. Gần 2 năm sau khi tan rã, vẫn câu nói quen thuộc "Yes, I Love It. We are I.O.I. Hello!" được cất lên khiến khán giả không khỏi bồi hồi.