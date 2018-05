Clip: Fan Avicii nức lòng trước phần trình diễn tưởng nhớ đặc biệt của bộ đôi DJ SlimV & Nimbia

Tối 5/5, đại nhạc hội NEX đã chính thức diễn ra tại Hà Nội. Quy tụ dàn Line-up bao gồm những DJ hàng đầu Việt Nam và quốc tế, sự kiện này nhận được rất nhiều sự chú ý và quan tâm từ phía công chúng. Là một trong những tên tuổi nghệ sĩ rất được yêu thích, phần trình diễn của Nim & Slim lập tức khiến bầu không khí nóng hơn bao giờ hết. Đôi bạn thân liên tục mang tới những giai điệu vô cùng náo nhiệt. Đặc biệt, cả hai còn dành riêng một phần để tưởng nhớ Avicii khiến ai nấy không khỏi xúc động.

Trước đó vào cuối tháng 4/2018, thông tin Avicii mất ở độ tuổi 28 gây chấn động cộng đồng người hâm mộ dòng nhạc điện tử. Avicii tên thật là Tim Bergling, sinh ngày 8/9/1989, là một DJ kiêm nhạc sỹ, nhà sản xuất nổi tiếng người Thụy Điển. Anh từng xếp thứ ba trên DJ Mag vào năm 2012 và 2013, hai lần được đề cử Grammy (một cho "Sunshine" và một cho "Levels"). Những ca khúc đình đám nhất của ngôi sao 28 tuổi có thể kể đến "I Could Be the One", "Wake Me Up",...