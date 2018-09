Clip: Đông Nhi và hiện tượng âm nhạc thế giới "Bút dứa - Táo bút" đốt cháy sân khấu bằng loạt hit đình đám

Tối 9/9, Nhạc hội Việt - Nhật 2018 đã diễn ra tại Hà Nội. Trong khi đại diện phía Nhật Bản có Pikotaro - chủ nhân bản hit PPAP gây bão cộng đồng mạng một thời, nghệ sĩ Godai Natsuko, ông Exile Atsushi, nhóm w-inds... thì phía Việt Nam có sự tham gia của các nghệ sĩ như: Mỹ Linh, Đông Nhi, Trọng Hiếu, Yanbi, Dương Trần Nghĩa...

Đặc biệt, phần trình diễn của Đông Nhi và nghệ sĩ Pikotaro là điểm nhấn đầy ấn tượng của chương trình. Thay vì những bản hit gắn liền với tên tuổi như "Xin anh đừng", "Sao chẳng thể vì em" thì Đông Nhi đã mang đến màu sắc mới lạ hơn với hai ca khúc "Do it together" và "Nụ cười Việt Nam". Trong khi đó, nghệ sĩ Pikotaro "đốt cháy" sân khấu khi tái hiện lại những điệu nhảy làm nên trào lưu từng gây sốt suốt một thời gian dài như "Bút dứa - Táo bút", "I like orange juice",... Phía dưới hàng ghế khán giả, đông đảo người hâm mộ đã nhiệt tình hát theo và nhún nhảy theo các giai điệu đầy sôi động đến từ dàn nghệ sĩ nổi tiếng Việt - Nhật.

Vẫn bằng khả năng làm chủ sân khấu điêu luyện, Đông Nhi làm bầu không khí nóng hơn bao giờ hết.

Clip: Đông Nhi trình diễn ca khúc "Do it together" tại nhạc hội Việt - Nhật 2018

Clip: Đông Nhi trình diễn ca khúc "Nụ cười Việt Nam" tại nhạc hội Việt - Nhật 2018

Phần trình diễn đầy duyên dáng và hài hước của Pikotaro khiến khán giả "đứng ngồi không yên".

Clip: Nghệ sĩ Pikotaro trình diễn "Bút dứa - Táo bút" tại Nhạc hội Việt - Nhật 2018

Clip: Nghệ sĩ Pikotaro trình diễn "I like orange juice" tại Nhạc hội Việt - Nhật 2018

Diva Mỹ Linh gây ấn tượng với giọng ca đầy nội lực.

Trọng Hiếu.

Nhóm w-inds.

Đại sứ Sugi Ryotaro (Đại sứ đặc biệt Nhật Bản - Việt Nam, Đại sứ đặc biệt Việt Nam - Nhật Bản) cũng thể hiện giọng ca trên sân khấu.

Nghệ sĩ Godai Natsuko diện kimono, đưa hội trường vào không gian đầy lãng mạn với giọng hát vô cùng du dương.

Đặc biệt, màn trình diễn kết hợp của nghệ sĩ Godai Natsuko và Đại sứ Sugi Ryotaro gây bất ngờ cho không ít khán giả.

Exile Atsushi.

Nhóm The Wings.

Yanbi, Dương Trần Nghĩa, Rapper Weeza.