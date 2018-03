Chuyện những cú tát chưa kể trong phim Việt: Có người tự nguyện, cũng có người chả hiểu sao bị tát thật

Trong điện ảnh, việc đem lại cảm xúc thật cho diễn viên là một điều rất quan trọng. Nhất là những cảnh có xô xát, đôi khi những pha "đụng tay đụng chân" lại chính là đầu mối châm ngòi cho cảm xúc lên cao trào trong cảnh quay. Vậy nên, nhiều khi những cú tát trong phim là những cú tát thật, có lực mạnh như cú tát ngoài đời để đem đến cảm giác chân thật cho bản thân diễn viên để họ có thể bộc lộ ra những cảm xúc theo ý muốn của đạo diễn.



Thông thường, các diễn viên chuyên nghiệp đều quen với điều này và họ sẽ bàn luận với bạn diễn về cách vung tay và hướng quay mặt sao cho có được cảnh quay ăn ý ngay từ lần ghi hình đầu tiên. Tuy nhiên, cuộc sống thì rất phức tạp và không phải cảnh tát nào cũng dễ dàng như thấy trên phim. Dưới đây là những cú tát trên phim Việt được báo chí nhắc đến nhiều nhất thời gian gần đây.

1. Ngọc Anh tát Trà My trên phim trường Thương Nhớ Ở Ai

Phân đoạn nhân vật Nhân tát con gái trong phim

Mới đây, sau tập 31 của bộ phim truyền hình Thương Nhớ Ở Ai, nữ diễn viên Trà My – người thủ vai Hạnh đã lên facebook đăng đàn chia sẻ những thông tin về cảnh quay cô bị Ngọc Anh – diễn viên thủ vai Nhân, mẹ Hạnh bất ngờ tát vào mặt. Sau khi Hạnh bỏ về nhà mẹ đẻ vì bị nhà chồng hắt hủi, cô đã to tiếng với người tình cũ của mẹ mình là ông Vạn, cho rằng ông là một kẻ hèn. Bất bình với lời nói quá "hỗn" của con gái, Nhân đã vả cho Hạnh một phát.

Trà My chia sẻ trên facebook rằng đạo diễn Lưu Trọng Ninh đã dặn dò Ngọc Anh trước mặt mọi người rằng "Cảnh này phải thật, nên em có bất cứ cái gì bức xúc với Trà My thì đây là cơ hội hiếm có để ra tay". Sau lần quay thứ 2 để thu hình góc máy khác, vì dư âm của cú tát trước và cũng do bản thân ngoài đời có những điều không thoái mái với diễn viên Ngọc Anh nên Trà My đã vung tay tát lại bạn diễn trước sự bỡ ngỡ của mọi người trong đoàn. Trong status được chia sẻ, nữ diễn viên đã nhận sai với Ngọc Anh và các thành viên trong đoàn. Sau đó bài trạng thái này cũng đã được xoá đi.

Dù ngoài đời có nhiều điều không vừa lòng nhau nhưng trên phim, họ lại là 1 cặp mẹ con hết mực yêu thương nhau

2. Ngọc Anh và cú tát đến từ đạo diễn Lưu Trọng Ninh

Không biết có phải ngẫu nhiên hay không mà bộ phim Thương Nhớ Ở Ai của Lưu Trọng Ninh lại gây chú ý bởi những cú tát ngoài kịch bản

Trước khi những cú tát của Ngọc Anh và Trà My được mọi người biết đến, nữ diễn viên thủ vai Nhân của Thương Nhớ Ở Ai cũng đã từng tiết lộ việc bị đạo diễn Lưu Trọng Ninh bất ngờ tát vào mặt ngay trên phim trường. Cô kể: "Trong một phân đoạn tôi cần phải khóc, thế nhưng có lẽ do phải khóc quá nhiều rồi, nên cảm xúc lúc đó của mình bị trơ đi, không thể rơi nước mắt dù đã rất cố gắng. Cả đoàn làm phim phải đợi chờ lại càng làm cho tôi thêm áp lực. Bất ngờ đạo diễn Lưu Trọng Ninh xuất hiện trước mặt và cho tôi một cái tát trời giáng. Tôi chưa kịp hiểu ra vấn đề thì đạo diễn đã hô hào ánh sáng, góc máy chuẩn bị để quay.

Là người khác thì có thể đã khóc, nhưng là người bướng bỉnh nên tôi lại càng không rơi nước mắt. Do đợi quá lâu, cả đoàn phim buộc phải chuyển sang cảnh khác để quay. Lúc này đạo diễn đến ôm và xin lỗi tôi, ông nói cũng chỉ vì muốn tốt cho đoàn làm phim nên tôi mới phải chịu một chút thiệt thòi. Lúc này bất ngờ tôi lại òa khóc, khi đó tôi mới diễn để quay được. Đây cũng là cảnh cô Nhân mang khoai cho chị Hơn, nhờ có đạo diễn cho một cái tát, đoạn này tôi khóc rất ngọt".

Về cái tát này, đạo diễn Lưu Trọng Ninh chia sẻ: "Tôi chưa bao giờ tát nữ diễn viên trong đoàn phim của mình, đây là lần đầu tiên tôi phải dùng đến "hạ sách" này. Bình thường mà cần phải "tác động" đến diễn viên theo kiểu ấy thì có các phó đạo diễn, trợ lý của tôi, tuy nhiên chắc các bạn ấy yêu thương Ngọc Anh quá, không ra tay được, thế nên tôi phải đích thân "ra tay".

3. NSND Lan Hương đề nghị được tát Huyền Lizzie trong Ngược Chiều Nước Mắt

Huyền Lizzie vào vai cô con dâu đầy bất hạnh trong Ngược Chiều Nước Mắt

Vốn nổi tiếng khi vào vai người mẹ đẻ phúc hậu của Minh Vân trong Sống Chung Với Mẹ Chồng nhưng khi tham gia Ngược Chiều Nước Mắt, NSND Lan Hương lại gây bất ngờ với vai diễn bà mẹ chồng khó tính chuyên gây khó dễ cho Trang, nhân vật chính của phim. Trong một phân cảnh, Trang bị bà Lâm (vai diễn của NSND Lan Hương) cho ăn một cú tát khá đau. Trong một buổi trả lời câu hỏi của khán giả, NSND Lan Hương thành thật cho biết cú tát đó ban đầu không hề có trong kịch bản nhưng với kinh nghiệm của một diễn viên gạo cội, bà cảm thấy hành động này là một điều cần thiết để khắc hoạ tính cách nhân vật nên đã đề nghị với đạo diễn và cả bạn diễn trong phân cảnh đó là Huyền Lizzie cho được tát thật.

Huyền Lizzie cũng cho biết cô hoàn toàn đồng tình với đề xuất của người tiền bối và cảm thấy đó là động lực để cô có thể đưa đẩy cảm xúc của mình lên cao hơn trong phân cảnh đó. Tuy nhiên, nữ diễn viên cũng chia sẻ rằng dù biết trước đó là một cú tát thật nhưng cô không ngờ là NSND Lan Hương lại tát mạnh đến vậy. Đến nỗi không chỉ cô mà cả đoàn làm phim cũng bất ngờ ngây người đứng nhìn.

4. Ninh Dương Lan Ngọc chịu bị tát hơn 10 lần để quay Cô Ba Sài Gòn

Để có được một cảnh quay như trên phim, Ninh Dương Lan Ngọc đã chịu bị tát rất nhiều lần

Ngay từ khi trailer của Cô Ba Sài Gòn ra mắt, khán giả đã phải ấn tượng với cảnh tát nảy lửa mà Ngô Thanh Vân dành cho Ninh Dương Lan Ngọc. Đây là lần thứ 2 họ vào vai mẹ con nhưng Ninh Dương Lan Ngọc chia sẻ cô vẫn còn cảm thấy nhiều khó khăn khi diễn cặp với Ngô Thanh Vân trong phim.

Trong phân đoạn đáng nhớ này, mâu thuẫn giữa 2 mẹ con Thanh Mai (Ngô Thanh Vân) và Như Ý (Ninh Dương Lan Ngọc) được đẩy lên cao trào. Sau khi Như Ý tuyên bố "không may áo dài nữa", cô đã bị mẹ cho một cú tát trời giáng vào mặt. Nói về cảnh quay này, Ninh Dương Lan Ngọc cho biết: "Diễn một cảnh nhưng Ngọc phải quay rất nhiều lần". Chỉ để có được một cảnh quay ăn ý như trên phim, Lan Ngọc đã phải chịu hơn 10 cái tát từ "đả nữ" Ngô Thanh Vân.

Bạn thấy đấy, làm diễn viên tức là diễn lại một ai đó không có thật nhưng đôi khi bạn phải chịu những cảm xúc, những va chạm vật lý rất thật mà có tức tối cũng không biết phản đối như thế nào.