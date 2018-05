Chuyện hiếm có ở show hẹn hò: Chàng hot boy "The Voice" bị cả 3 nữ ứng cử viên "tẩy chay"!

Tập 18 "Lựa chọn của trái tim" lên sóng lúc 20h30 ngày 2/5 trên kênh VTV3 là hành trình chinh phục 3 cô nàng cá tính của chàng ca sĩ "The Voice" - Lê Thái Sơn (26 tuổi, đến từ Ninh Thuận). Mục tiêu của anh chàng đơn giản là tìm người "nói chuyện hợp" và đặc biệt phải "có mông một chút" mà thôi. Bởi, với Lê Thái Sơn "tình yêu chỉ là một phần của cuộc sống, không phải tất cả".

3 cô gái đến hẹn cùng Thái Sơn lần lượt là: Kim Ngọc (23 tuổi, chuyên viên makeup đến từ Cần Thơ), Nga My (23 tuổi, dancer đến từ TP.HCM) và Kim Hương (28 tuổi, giảng viên piano đến từ Nam Định).

Kim Ngọc (đeo mặt nạ chim công) vừa chạm mặt Thái Sơn đã nghe câu hỏi: "Anh có đẹp trai không?" từ anh chàng đang đeo mặt nạ. Sự hài hước của Thái Sơn khiến cho buổi hẹn vui vẻ hơn rất nhiều. Kim Ngọc chia sẻ đang sở hữu một cửa tiệm chuyên về trang điểm khi tuổi còn rất trẻ, khiến Thái Sơn "phục" liên tục vỗ tay ngưỡng mộ tán thưởng. Chàng ca sĩ trẻ cho biết, ở tuổi 23 như Kim Ngọc, anh thỉnh thoảng còn phải ngửa tay xin tiền gia đình.

Nói về chuyện tình cảm, Thái Sơn muốn quen một cô gái "ít nhất đã từng yêu" và không muốn yêu người cùng nghề. Kim Ngọc đồng tình và khẳng định việc đàn ông trên 25 tuổi muốn yêu người từng trải "là điều đúng đắn". Cả hai có khá nhiều sở thích chung như đi du lịch, đi xem phim, đặc biệt Thái Sơn còn thích "tự khen mình đẹp trai", điều này làm cho Kim Ngọc vô cùng thích thú.

Ngay khi Nga My (mặt nạ nữ quái) vừa bước vào, Thái Sơn đã đoán được Nga My là một vũ công vì cô nàng trông "khỏe khoắn và năng động". Biết Nga My trong 3 năm chưa yêu ai, Thái Sơn rất ngạc nhiên vì mình "chưa chắc đã làm được". Nga My chia sẻ, cô dành phần lớn thời gian cho công việc và gia đình đóng vai trò quan trọng trong chuyện tình cảm. Mẹ cô là người gốc Bắc và "con gái Bắc nói chuyện bình thường thì ngọt ngào nhưng cũng chanh chua". Tuy nhiên, ngay khi kết thúc buổi hẹn, Nga My bất ngờ cho biết: "Dù hiểu nhau nhưng mình và anh ấy có thể chỉ là bạn".

Kim Hương (mặt nạ quái vật Predator) đến hẹn sau cùng. Sau lời giới thiệu tên, Thái Sơn hỏi tuổi Kim Hương nhưng cô nàng quyết định giữ bí mật. Cô cũng không cho biết cụ thể mình đang làm việc ở đâu, chỉ nói là đang đi dạy piano. Kim Hương giữ kẽ đến mức Thái Sơn phải thốt lên: "Trời ơi, một người có nhiều bí mật".

Dù vậy, Kim Hương đã bù lại bằng việc tặng hẳn 2 món quà cho chàng ca sĩ trẻ: chai nước hoa và bánh do chính cô tự tay làm. Kim Hương rất đa tài, ngoài dạy piano, còn thường xuyên đi chụp hình cho khách. Kết thúc buổi hẹn, Thái Sơn tò mò gương mặt của Kim Hương, còn cô giáo dạy đàn cảm thấy chàng ca sĩ là "một người ấm áp".

Trên sân khấu "Lựa chọn của trái tim", trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, Thái Sơn thổ lộ Nga My "là một trong những người mà Sơn thích nhất". Nhưng thật bất ngờ, Thái Sơn lại chọn Nga My là người ra về đầu tiên.

Thái Sơn đã nói với Nga My rằng: "Sau vòng đầu tiên, người anh thích nhất là em, nhưng trái tim em vẫn chưa thật sự tan chảy sau 3 năm. Anh chưa đủ tự tin để có thể hiểu được em". Khi lớp mặt nạ của Nga My được gỡ bỏ, thay vì tiến đến nói lời chia tay, Thái Sơn lại khiến tất cả một lần nữa bất ngờ khi tỏ vẻ tiếc nuối ra mặt. Anh cho biết Nga My chính là cô gái ngày trước anh chủ động kết bạn facebook nhưng không được chấp nhận.

Chưa hết, vì thấy Nga My quá khả ái và quyến rũ, Thái Sơn lập tức nói: "Trái tim anh đã lựa chọn sai" đồng thời đề nghị "mình quay lại được không?", bất chấp bên cạnh anh vẫn còn 2 cô gái đang đứng chờ.

Hành động trên của Thái Sơn không những không khiến Nga My cảm động, cô chỉ cảm thấy chàng ca sĩ là một kẻ "miệng lưỡi, nịnh hót". Nga My cho biết cô rất hả hê khi nhìn thấy Thái Sơn hối hận. Nữ dancer còn nhắn nhủ 2 cô gái còn lại, dù có như thế nào cũng đừng "nghe những lời ngon ngọt của người đàn ông đó mà dễ bị mềm lòng".

Bước vào vòng hẹn hò lâu, Kim Ngọc hẹn Thái Sơn đến trường quay ở công viên nơi cô làm make up để hẹn hò. Tại đây, Thái Sơn khiến Kim Ngọc ngạc nhiên bằng tài giả giọng vùng miền của mình. Sau đó, cặp đôi ngồi tâm sự, nhưng đang nói chuyện thì Kim Ngọc lại…quên mất tên của Thái Sơn và anh chàng chỉ còn biết cười trừ.

Kim Ngọc chia sẻ cô từng bị phản bội một lần, trong khi Thái Sơn thì bị "bỏ rơi" đến hai lần. Cách nói chuyện của Thái Sơn với Kim Ngọc rất thoải mái làm cho cô nghĩ rằng: "Thái Sơn có thể là một người lăng nhăng vì khá hoạt ngôn". Kết thúc buổi hẹn, Kim Ngọc tự tin: "80% anh ấy sẽ chọn mình".

Kim Hương chọn nhà mình là nơi để bắt đầu buổi hẹn hò lâu cùng Thái Sơn. Chưa bước vào nhà, Thái Sơn đã đánh giá: "Đây đúng là căn nhà trong mơ của mình". Tại đây, Kim Hương hướng dẫn học trò của cô học piano trước mặt Thái Sơn và chàng ca sĩ nhận thấy: "Cô ấy nhỏ mà có võ, nhìn rất có uy".

Sau đó, Kim Hương đề nghị trở thành "cô giáo" của Thái Sơn, hai người cùng đàn hát rất vui vẻ. Kim Hương tiết lộ sắp đến ngày sinh nhật của mình (tất nhiên vẫn giấu ngày), Thái Sơn liền hát bài "I Miss You" tặng cho cô. Sau đó, cả 2 cùng vào bếp làm vài món ăn. Kim Hương còn thể hiện mình là người phụ nữ của gia đình, thông qua tài nấu nướng. Kim Hương tiết lộ cô đang ở một mình, Thái Sơn lập tức thả thính: "Bây giờ em đã có anh rồi". Chàng ca sĩ còn nịnh "em khéo tay như mẹ anh vậy đó".

Kết thúc vòng hẹn hò lâu, Thái Sơn chọn Kim Hương là người đến buổi hẹn cuối cùng. Anh tiến lại gần và ôm Kim Hương. Nhưng sau cái ôm đó thì bất ngờ Thái Sơn lại đổi ý và anh quyết định sẽ lựa chọn Kim Ngọc. Thái Sơn nói rằng Kim Hương là một cô gái hoàn hảo, nhưng đó là quyết định của lý trí, còn con tim anh lại hướng về Kim Ngọc, nên mới có sự thay đổi vào phút cuối cùng như vậy.

Đối với Kim Hương, sau khi Thái Sơn không chọn mình thì cô cảm thấy… vui và chia sẻ rằng "muốn là người bị loại đầu tiên". Cô còn cho biết mình buồn cười vì lời nhận xét của Thái Sơn: "Tính cách và ngoại hình của em có sự khác biệt".

Và khi thời khắc cuối đến, Thái Sơn và Kim Ngọc sẽ chạm mặt nhau để bắt đầu một câu chuyện mới. Chưa kịp tận hưởng không khí lãng mạn thì Thái Sơn đã ăn một gáo nước lạnh khi Kim Ngọc nói: "Em thấy anh cũng bình thường". Khi Thái Sơn đề nghị cùng đến buổi hẹn cuối cùng, Kim Ngọc đã từ chối ngay lập tức, lý do có lẽ là cô nàng đã không thể chấp nhận chuyện chàng ca sĩ trẻ "thả thính" cả 3 người.

Cái kết có lẽ ai cũng đã đoán ra, Thái Sơn một mình lặng lẽ với bàn tiệc đầy nến, chuyện tình chưa kịp bắt đầu đã kết thúc chóng vánh. Thái Sơn sẽ phải nhìn lại bản thân để tiếp tục tìm kiếm cơ hội khác cho mình.