Hé lộ thêm về "tú ông" cầm đầu đường dây mại dâm 25.000USD gồm Á hậu, MC, người mẫu nổi tiếng...

Đến nay, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM đã làm rõ nhiều tình tiết trong đường dây mại dâm lớn nhất Việt Nam do Kiều Đại Dũ (thường gọi là Pi, SN 1996, ngụ tỉnh Bình Định, trú TP.HCM) cầm đầu và điều hành. Đồng thời, Công an cũng đã làm rõ nhiều chân dài là người mẫu, sinh viên, hoa hậu, hoa khôi, MC, diễn viên… có liên quan đến đường dây này.

Tú ông Kiều Đại Dũ.

Vỏ bọc của chàng sinh viên kiêm quản lý quán bún đậu mắn tôm

Theo hồ sơ của công an, Dũ vốn là sinh viên vừa mới tốt nghiệp khoa Công nghệ và quản lý môi trường của một trường ĐH tại TP.HCM. Đồng thời, Dũ còn làm quản lý cho quán bún đậu mắm tôm cho người thân ở quận 12, TP.HCM. Bên cạnh đó, Dũ còn có 1 nghề mà chính từ đây Dũ dần dấn thân thành "tú ông", đó là nghề tổ chức sự kiện cho các chân dài.

Qua quá trình khám phá đường dây, nguồn tin từ công an xác nhận ngoài nguồn "chân dài" từ các trang web do chính Dũ có được qua nhiều lần tìm hiểu, Dũ còn chủ động kết bạn với những "ông trùm" giấu mặt cũng chuyên săn gái cung cấp cho các đại gia, người có nhu cầu.

Trong khi đó, nguồn chân dài của tú ông do chính mình tuyển chọn gồm: người mẫu, á hậu, hoa khôi, diễn viên, MC, hotgirl làm nghề PR, các cô gái bán hàng online, sinh viên đang theo học ở một số trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TPHCM,…

Nguồn hàng đại gia mà Dũ tìm kiếm chủ yếu là ở các cuộc thi, sự kiện.

Theo Dũ khai báo, nguồn khách "đại gia" thực ra kiếm qua các trang web thường chỉ tầm trung chưa phải là lớn. Giá chỉ dao động từ vài trăm tới 3.000 USD. Nắm được yếu tố về mức giá trên này nên "tú ông" đã tìm cách tiếp cận nguồn "đại gia" thứ thiệt bằng cách khác.

Theo đó, Dũ chủ động đứng ra làm nghề tổ chức các sự kiện, cuộc thi… mang tầm vóc nhỏ đến lớn dần. Từ những cuộc thi này, Dũ tiếp cận được những "chân dài" có tiềm năng mồi chài để tham gia vào đường dây của mình. Bên cạnh đó, từ những sự kiện này, Dũ làm quen kết bạn với nhiều người có tiếng thậm chí là đại gia thứ thiệt để chào hàng.

Trong 1 lần, Dũ đã tình cờ gặp "đại gia" chuyên tìm "chân dài" là hoa hậu, MC,... nên đã kết giao. Từ đây, Dũ biết được rằng có nhiều đại gia sẵn sàng tìm hiểu để săn hoa hậu với giá cao.