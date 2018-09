Chu kỳ kinh nguyệt quá ngắn có thể tiết lộ nhiều điều về sức khoẻ của bạn

Chu kỳ kinh nguyệt là thứ phản ánh tình hình sức khỏe của chúng ta. Nếu bạn có một sức khỏe tốt, chu kỳ kinh nguyệt cũng sẽ trôi qua một cách khỏe mạnh và suôn sẻ. Ngược lại, nếu cơ thể bạn gặp phải một vài trục trặc dưới đây, thời gian hành kinh của bạn có thể sẽ ngắn hơn so với bình thường.



Cường giáp

Tuyến giáp là nơi giải phóng các loại hormone kiểm soát nhiều chức năng như duy trì nhiệt độ cơ thể hay tiêu hóa. Một khi hoạt động quá mức (còn gọi là chứng cường giáp), nó sẽ bắt đầu sản xuất ra quá nhiều hormone tuyến giáp, gây ra các vấn đề nghiêm trọng cho tim, huyết áp, cơ bắp và nhiều bộ phận khác. Chu kỳ kinh nguyệt ngắn một cách bất thường hay mất hẳn cũng là một triệu chứng của cường giáp. Bởi vì khi đó, hoạt động của hệ nội tiết bị rối loạn do hormone tuyến giáp tiết ra quá nhiều.

Stress kéo dài

Chu kỳ kinh nguyệt ngắn hơn so với bình thường cũng có thể ngầm báo rằng mức độ stress của bạn đã lên đến mức đáng báo động. Stress sẽ dẫn tới hàng loạt các vấn đề khác như mất ngủ, rối loạn hormone và ảnh hưởng trực tiếp đến kỳ đèn đỏ của bạn. Biểu hiện thường thấy là rối loạn kinh nguyệt bao gồm chậm kinh, mất kinh, kinh nguyệt quá ngắn… Do vậy, hãy học cách kiểm soát stress để có một kỳ kinh nguyệt khỏe mạnh bạn nhé.

Tập thể dục quá nhiều

Tập thể dục rất tốt, nhưng bạn cần chú ý không nên tập quá nhiều. Khi cơ bắp phải làm việc quá sức, chúng sẽ rơi vào trạng thái mệt mỏi. Cơ thể bạn cũng sẽ phải chịu áp lực vì phải hoạt động thể chất quá nhiều. Khi đó, bạn đã vô tình lâm vào tình trạng căng thẳng, mệt mỏi, kiệt sức suốt nhiều ngày. Về lâu dài, đây cũng là nguyên nhân khiến bạn bị stress quá đà, dẫn tới triệu chứng rối loạn kinh nguyệt như chu kỳ quá ngắn.

Suy buồng trứng sớm

Suy buồng trứng sớm còn được gọi là chứng mãn kinh sớm ở nữ giới. Suy buồng trứng sớm là hệ quả do rối loạn hormone và nội tiết tố gây ra. Ngoài ra, các phẫu thuật liên quan đến u nang buồng trứng, phẫu thuật vùng chậu cũng có thể dẫn đến tình trạng này. Người bị suy buồng trứng sớm sẽ thường xuyên gặp phải tình trạng rối loạn kinh nguyện, nhất là chu kỳ kinh nguyệt bị rút ngắn hơn so với bình thường.

Hội chứng buồng trứng đa nang

Tuy không quá phổ biến nhưng chu kỳ kinh nguyệt ngắn bất thường có thể là do hội chứng buồng trứng đa nang gây ra. Hội chứng buồng trứng đa nang là một dạng rối loạn liên quan đến mất cân bằng hormone và kháng insulin, gây ra rất nhiều triệu chứng: chu kì kinh không đều, chậm kinh, mất kinh, kinh quá ngắn ngày, mụn nhọt, tăng cân, rụng tóc… Nguyên nhân gây nên hội chứng này là do buồng trứng không thể sản xuất các hormone theo đúng tỉ lệ bình thường. Do vậy, nếu hiện tượng kinh ngắn ngày xuất hiện trong một thời gian dài, bạn nên đi khám bác sĩ ngay lập tức để có kết luận chính xác.

