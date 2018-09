Chồng bỏ thuốc ngủ vào ly cà phê cho vợ uống rồi lấy dao sát hại

Thắng tại cơ quan điều tra.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Thắng (43 tuổi, ngụ phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) về hành vi "Giết người".



Theo cơ quan điều tra, trưa 6/9, hai con gái của Thắng đi học về đến phòng trọ tại xã Đông Phú (huyện Châu Thành) thì thấy khóa cửa nên gọi điện thoại cho mẹ nhưng không ai bắt máy.

Hai con gọi cho Thắng thì được trả lời là mẹ đã đi lên thành phố. Sau đó, nhiều người dân phát hiện vợ của Thắng là chị Điệp (42 tuổi) nằm bất động trên gác của phòng trọ nên báo công an.

Cơ quan điều tra đến khám nghiệm thì phát hiện nạn nhân đã tử vong, trên người có vết chém. Lúc này, Thắng gọi cho người thân báo đã giết vợ rồi đến cơ quan điều tra đầu thú.

Hiện trường vụ án



Theo lời khai của Thắng, ông ta có bệnh tật nên kinh tế gia đình chủ yếu phụ thuộc vào vợ. Cuộc sống gia đình ngày càng khó khăn, 2 vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Thắng cho rằng vợ có ý xúc phạm mình nên nảy sinh ý định giết chị Điệp. Sáng 6/9, vợ chồng Thắng xảy ra cự cãi liên quan đến việc đóng tiền nhà trọ.

Trong lúc vợ ra ngoài phơi quần áo, ông ta lấy thuốc ngủ cà nhuyễn đổ vào ly cà phê vợ để trong phòng trọ.

Thắng bỏ ra ngoài ăn sáng, rồi quay lại phòng trọ thì thấy vợ ngủ trên gác. Ông ta lấy dao sát hại nạn nhân, khóa cửa bỏ ra ngoài.