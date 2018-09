Chịu chơi làm MV du lịch bằng stop motion, cô nàng 9X khiến cư dân mạng ngẩn ngơ

Sau một thời gian khám phá các clip stop motion, giới trẻ đã cho ra đời thêm nhiều clip độc đáo hơn, sáng tạo hơn, với nội dung siêu đa dạng. Trên nhiều trang mạng xã hội đang hot - số lượng clip theo phong cách này luôn chiếm đa số.

MV du lịch Stop Motion

Stop motion là cách ghép nhiều ảnh chụp chuyển động lại thành từng khung hình. Sau đó, các khung hình này sẽ cho ra các cảnh ngắn, kết hợp để tạo nên một đoạn phim ngắn với các cách thể hiện đa đạng. Quan trọng nhất trong việc tạo nên các cảnh trong stop motion là cách sắp đặt, trình tự các chuyển động, để khi nối lại với nhau sẽ cho những cảnh trơn tru, sinh động nhất. Để tạo nên một clip stop motion đặc sắc đòi hỏi sự tập trung, sáng tạo, tỉ mỉ và đặc biệt là khả năng nắm bắt ý tưởng cùng kĩ thuật dựng hình, chụp ảnh đẳng cấp.

Tại sao cơn sốt stop motion lại trở thành nguồn cảm hứng mãnh liệt cho những người trẻ đến vậy?

Có lẽ chính bởi yêu cầu công phu để làm nên một clip đẹp - độc đã thôi thúc giới trẻ thể hiện và khẳng định tài năng của mình nhiều đến thế. Không chỉ đa dạng ở cách thể hiện như cover ca nhạc, clip “tự sướng”... mà còn sáng tạo ở chủ đề từ tình yêu cho đến trải nghiệm cuộc sống. Trong số đó, được yêu thích nhất chắc hẳn là các MV du lịch. Bởi stop motion thực chất là một kỹ thuật làm phim từ thế kỷ 20 thể hiện những hình ảnh sống động cùng kĩ xảo đẹp mắt được ghép nối từ nhiều động tác. Đây là sự kết hợp giữa phim và ảnh với tiết tấu chuyển động nhanh khiến người xem cảm thấy thích thú và không mất quá nhiều thời gian để thưởng thức.

Với stop motion, giới trẻ hoàn toàn có thể tái hiện cả chuyến đi chỉ trong vài phút ngắn ngủi và bằng chiếc smartphone quen thuộc. Thay vì phải chọn lựa những bức ảnh đẹp nhất từ hàng nghìn bức ảnh để đăng tải thì với stop motion, bạn có thể ghép các bức ảnh này lại với nhau thành một clip ngắn dễ thương, từ đó dễ dàng ghi lại dấu ấn chuyến đi của mình.

Có lẽ vì những lý do trên, mà mới đây, mạng xã hội đã thi nhau chia sẻ và “thả tim” nhiệt tình cho một MV stop motion cực cool của cô nàng có tên Huỳnh Thị Đức Thư. Chỉ với gần 3 phút, MV đã khiến dân tình phải “Á ố” liên tục trước sự sáng tạo của chủ nhân khi tái hiện lại toàn bộ chuyến du lịch ở Vinpearl bằng phong cách stop motion. Cảnh đẹp, góc ảnh ấn tượng, ý tưởng xuất sắc - MV thật sự khiến dân tình phải muốn “xách balo lên và đi” ngay lập tức.

[VP - 153] Vinpearl stop motion - Huỳnh Thị Đức Thư

Ngay từ những giây đầu của MV, người xem đã bị ấn tượng. “Một mình một ngựa”, cô gái đã thăm thú tất cả các cảnh đẹp ở Vinpearl như biển xanh cát trắng, những cây cầu gỗ bắc qua hồ, khu vui chơi rộng lớn mang phong cách Tây Âu, hồ thủy cung hiện đại bậc nhất Việt Nam, thưởng thức những bữa ăn ngon tại nhà hàng sang trọng… Tất cả những khoảnh khắc này đều khiến người xem phải theo dõi, háo hức trông đợi những khung ảnh lung linh từ từ hiện ra một cách bất ngờ và đầy sống động.

Ngay từ những giây đầu của MV, người xem đã bị ấn tượng bởi phong cách stop motion





Khán giả N.H nhận xét: “Quá xuất sắc. Từ khung cảnh cho đến góc chụp. Mình chưa từng xem 1 clip du lịch nào mà vừa nhanh, vừa hứng thú đến vậy. Không cần quá dài dòng hoặc quá nghệ thuật, MV này thật sự hấp dẫn theo một cách riêng”.

Còn cư dân mạng M.P thì thắc mắc: “Không biết chủ nhân của clip này đã chụp bao nhiêu tấm ảnh để cho ra MV này nhỉ? Mà việc chụp ảnh sao cho đẹp, cho đúng concept ban đầu cũng là một vấn đề đấy. Tóm lại, MV này chất quá”.

Theo em qua những con đường Vinpearl

Được biết, Đức Thư là sinh viên, và MV này được thực hiện liên tục trong suốt 3 ngày cô nàng cùng hội bạn nghỉ dưỡng ở Vinpearl. Để làm nên một MV hoàn chỉnh dài gần 3 phút, Đức Thư đã phải chụp hơn 5000 tấm ảnh, sau đó sử dụng khoảng 3500 tấm để ghép lại. Quá trình ghép ảnh cũng như “gọt dũa” kéo dài trong 1 tuần.

Điều khiến người xem ấn tượng nhất trong MV - ngoài sự thể hiện mới lạ - chắc chắn là cảnh sắc du lịch được Đức Thư lựa chọn - Vinpearl Land Nha Trang.

Màu ảnh cũng được đề cao, Thư luôn sử dụng tone màu retro ấm áp, mang lại cảm giác thân thuộc cho cảnh sắc nơi đây.

Biển xanh, cát trắng, nắng vàng... tất cả đều mang đến cảm giác của một chuyến đi mùa hè sắc màu và sôi động.

Bên cạnh sự ấn tượng với cảnh sắc của khu du lịch Vinpearl, người xem còn khá thích thú với 2 chi tiết “đỉnh” trong clip. Một là cảnh ăn buffet ở nhà hàng, với sự thay đổi liên tục các món ăn ngon, khiến người xem cũng cảm thấy thèm thuồng.

Đức Thư chia sẻ: “Mình rất thích nhà hàng buffet của Vinpearl, bởi nhờ sự đa dạng và ngon lành của nhiều món ăn ở đây, mà mình đã làm nên một đoạn khá tâm đắc trong MV này”.

Cảnh đắt giá thứ hai trong MV có lẽ chính là đoạn cuối - khi nữ chính mang cả trăng vào phòng ngủ, khép lại một ngày dài trải nghiệm du lịch vô cùng thú vị. Đây được xem là một ý tưởng tuyệt vời, một cách kết thúc clip thật ấn tượng, mang đến một cảm giác trọn vẹn khiến người xem phải xem đi xem lại nhiều lần.

Đây hẳn là cảnh đắt giá nhất MV các bạn nhỉ?

Điều mà cả Đức Thư và ekip của mình khá “đau đầu” đó là phải chọn được bài nhạc có tiết tấu vui tươi, sôi động bởi bài hát chính là sợi dây giúp liên kết mạch câu chuyện.

Khi được hỏi lý do vì sao lại chọn Vinpearl làm địa điểm cho MV của mình, cô cho biết: “Đây là MV mình dùng để tham gia một cuộc thi MV du lịch do Vinpearl tổ chức, vì thế, mình cảm thấy rất may mắn khi biết điều kiện tham gia cuộc thi là MV phải được quay ở Vinpearl. Vì sao ư? Vì một clip stop motion du lịch đòi hỏi rất nhiều thời gian để chụp ảnh ở nhiều nơi, nhiều góc, và Vinpearl sở hữu một nét đặc biệt mà những khu du lịch khác không có: Tất cả mọi thứ nơi đây - khu vui chơi, biển, khách sạn, nhà hàng, dịch vụ ăn uống... đều tập trung trên một hòn đảo. Điều này đã giúp mình tiết kiệm được rất nhiều thời gian di chuyển trong quá trình thực hiện”.

Không chỉ là tham gia cuộc thi, mà khi bắt đầu lên ý tưởng cho MV, Đức Thư và những người bạn của mình mong muốn khi ra mắt, MV sẽ truyền cảm hứng du lịch cho giới trẻ cũng như gửi gắm thông điệp: Nếu bạn còn trẻ, hãy cứ đi đi, hãy cứ sáng tạo đi, đừng ngại ngần gì cả. Và việc đạt giải 3 của cuộc thi đã chứng minh rằng, MV thật sự đã truyền được thông điệp đó đến giới trẻ.

Thanh xuân thì không thể thiếu những chuyến đi. Nhưng đừng bao giờ để những chuyến đi đó trôi tuột theo thời gian, không đọng lại kỷ niệm gì đáng nhớ. Hãy tranh thủ lưu giữ chúng bằng những hình ảnh đẹp, clip cool như cô nàng Đức Thư bạn nhé. Chắc chắn, sau này, khi nhìn lại, bạn sẽ cảm thấy biết ơn vì mình đã có một tuổi trẻ đẹp đến thế. Hy vọng sắp tới, giới trẻ sẽ có thêm nhiều clip chất theo phong cách stopmotion nữa, để từ đó, truyền cảm hứng sáng tạo đến mọi người.