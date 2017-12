Chiều tối nay không khí lạnh "tấn công" miền Bắc, nhiệt độ thấp nhất ở Hà Nội phổ biến 13 - 15 độ C

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, hiện nay (26/12), ở phía Bắc đang có một bộ phận không khí lạnh di chuyển xuống phía Nam.

Từ chiều tối và đêm nay (26/12), không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên mực 5000m nên từ đêm nay đến sáng ngày 28/12, ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, riêng khu vực Việt Bắc và Tây Bắc mưa to, có nơi mưa rất to.

Ảnh minh họa

Ngày mai, ở các tỉnh Bắc Bộ trời rét, vùng núi rét đậm có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất vào đêm và sáng sớm phổ biến 12-15 độ, vùng núi cao dưới 10 độ.



Khu vực Hà Nội: Ngày mai (27/12) có mưa, trời rét, có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-15 độ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối nay ở vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; biển động mạnh.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông nên từ nay đến hết ngày 28/12, ở các tỉnh Trung Bộ có mưa, mưa vừa, riêng khu vực từ Quảng Trị đến Phú Yên có mưa to đến rất to.