Chỉ đủ chỗ cho đúng một ngôi nhà nhỏ và một cái cây, hòn đảo đáng yêu này chính là nơi ẩn náu tuyệt vời cho những ai thích yên tĩnh

Trong chúng ta hẳn sẽ có rất nhiều người mơ tưởng đến việc được sở hữu một hòn đảo - nơi có thể tách biệt với cuộc sống thành thị bộn bề và để ta tận hưởng một khoảng không gian trong lành và yên tĩnh. Rất nhiều người giàu có hoặc nổi tiếng đều có trong tay ít nhiều vài hòn đảo cho riêng mình.

Phần lớn những hòn đảo này đều có một diện tích khá lớn, có thể đủ để xây những ngôi nhà thật to, bể bơi, vườn tược, thậm chí là sân bóng. Nhưng bạn có bao giờ nghe đến một hòn đảo nhỏ xíu, chỉ đủ cho một căn nhà nho nhỏ và một cái cây be bé thôi không? Đó cũng là lý do hòn đảo tí hon này được mang tên Just Room Enough (chỉ một phòng là đủ), nằm tại Alexandria Bay, New York, Mỹ.

Just Room Enough là một phần của chuỗi đảo Thousand Islands tại vùng biên giới giữa Mỹ và Canada.

Chuỗi đảo này bao gồm 1.864 đảo lớn nhỏ nằm sát nhau, bắt đầu từ phía Đông Bắc hồ Ontario dọc theo con sông Saint Lawrence.

Hòn đảo bé xíu này được mua bởi gia đình Sizeland vào những năm 1950 để biến thành nơi nghỉ dưỡng riêng tư của họ. Trên hòn đảo khoảng 300 mét vuông, gia đình Sizeland đã dựng lên những bức tường ngay gần mép nước để tạo thành một ngôi nhà ấm cúng chiếm hơn một nửa diện tích.

Cạnh ngôi nhà, vừa đủ chỗ để trồng một cái cây và thêm một băng ghế gỗ phía trước cửa.

Có thể nói đối với những ai yêu thích sự yên tĩnh và tách biệt, Just Room Enough chính là một nơi không thể hoàn hảo hơn.

Đáng tiếc là đây lại là một nơi sở hữu tư nhân và vì sự đặc biệt của nó đã thu hút rất nhiều khách du lịch hiếu kỳ đến ngắm nghía, hòn đảo này đã không còn giữ được sự riêng tư như ý định ban đầu.

Năm 2010, trang Washington Post đã miêu tả về sự nhỏ bé của Just Room Enough bằng câu nói:“Chỉ cần một bước sai là bạn sẽ bơi luôn dưới nước”.

Được biết để được công nhận là một hòn đảo trong chuỗi đảo này cần phải hội đủ ba điều kiện: đảo phải nhô lên mặt nước quanh năm, phải có diện tích lớn hơn 0,1 mét vuông và phải có ít nhất một cái cây còn tươi tốt.

Chính vì thế trong Thousand Islands có những hòn đảo chỉ đủ chỗ cho một người đứng, thậm chí một tảng đá nhô lên khỏi mặt nước cũng có thể gọi là đảo vì hội đủ ba điều kiện trên.