Check-in cực chất với không gian văn hóa Nhật “chuẩn từng centimet” tại Hà Nội

“Japan Day at The Manor Central Park” do Tập đoàn Bitexco phối hợp cùng Tập đoàn Mitsubishi Corporation, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức.

Ngây ngất với concept lễ hội “chuẩn Nhật từng centimet”, nhiều người chưa gì đã vội tiếc nuối tại sao lễ hội chỉ tổ chức có 01 ngày? Ông Tetsu Funayama – Chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty TNHH Mitsubishi Corporation Việt Nam chia sẻ, người Nhật nói sở dĩ hoa Anh Đào đẹp vì chỉ nở đúng 1 tuần, những gì đẹp đẽ diễn ra trong khoảng thời gian ngắn sẽ khiến người ta nhớ lâu hơn. Và đó là lý do để lễ hội bắt đầu từ 9h00 sáng đến 22h00 đêm chỉ 01 ngày duy nhất 23/09/2018.

Trong 01 ngày đó, du khách sẽ được tận hưởng một lễ hội Nhật Bản chưa từng có ở Việt Nam. Tại The Manor sẽ chia thành các Quận, mỗi Quận mang đặc trưng riêng, tôn vinh những sắc màu văn hoá truyền thống nổi bật của xứ sở hoa anh đào. Trong đó, Quận Fuji là địa điểm chính của các bạn trẻ yêu thích check-in sống ảo với hàng loạt khung cảnh như đang ở lễ hội Nhật. Quận Ginza là nơi giúp mọi người thoả mãn giấc mơ mua sắm với cả trăm gian hàng thương hiệu nổi tiếng của hai quốc gia Nhật - Việt. Quận Sasuke với hơn 20 trò chơi tiêu biểu của Nhật Bản và Việt Nam hội tụ.

Với những người hâm mộ lễ hội hoa anh đào, Yosakoi là một phần không thể thiếu. Tuy nhiên, đằng sau đó là cả một câu chuyện dài về "điệu nhảy của những nụ cười".

Lần đầu tiên, tháp Yagura truyền thống luôn luôn có mặt trong tất cả các lễ hội của Nhật sẽ được tái hiện cực chuẩn tại ngày hội. Du khách sẽ thấy mình thật may mắn khi được tận hưởng những đặc sản lễ hội Nhật ngay tại Việt Nam như màn đồng diễn múa tập thể Yosakoi, biểu diễn múa quạt Nhật Bản, biểu diễn trống Taiko, hay cùng nhau thả những điều ước theo 1,000 quả bóng bay lên bầu trời, và giao lưu với ca sỹ đường phố được yêu thích tại Nhật bản – Việt Nam Kun với các bản cover hit nổi tiếng và dễ thương.

Tháp Yagura và màn keymoment thả 1,000 quả bóng bay

Để được sống ảo, chắc chắn bạn sẽ muốn “bay” tới ngay quận Fuji - nơi bầu trời được phủ kín bằng dù giấy wagasa kết hợp cùng chuông gió kiểu Nhật ở phố Nhật và những chiếc nón lá, đèn lồng Việt Nam ở phố Việt. Dù giấy wagasa là một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa, nghệ thuật truyền thống của người Nhật sẽ được mang trực tiếp tới Việt Nam trong lần tổ chức này. Tại dãy phố Nhật, các các nghệ nhân Nhật Bản sẽ trực tiếp biểu diễn và hướng dẫn du khách tham gia vào các trò chơi như kéo trăng, Koma, Kendama, gấp giấy Origami, vợt cá vàng, biểu diễn nghệ thuật cắm hoa Ikebana (Nhật Bản), đặc biệt là biểu diễn nghệ thuật trà đạo Nhật Bản. Còn tại khu phố Việt, du khách sẽ có thể trở về tuổi thơ khi tham gia các trò chơi dân gian Việt như: Làm đèn lồng, làm bánh, kéo co, nhảy sạp, ném vòng, đi cà kheo, nặn tò he và trò chơi thú vị đua cua...

Không dừng lại ở đó, du khách tham gia lễ hội còn có cơ hội “thay áo” cho facebook, Instagram và sở hữu một album ảnh siêu chất… khi hóa thân thành các võ sĩ trong những bộ trang phục sumo ngộ nghĩnh ở trò chơi Đấu vật Sumo và Đường đua Sumo, hay trải nghiệm cảm giác khi được biến hình thành chiến binh Ninja đầy mê hoặc trong trò chơi mê cung Ninja tại Quận vui chơi Sasuke.

Check –in cực chất với những con đường văn hóa rợp bóng ô giấy và chuông gió

Không gian văn hóa “Nhật Bản thu nhỏ” độc đáo lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam của “Japan Day at The Manor Central Park” còn là thiên đường của ẩm thực Nhật Bản từ món ăn bình dân đến sang trọng với bánh Takoyaki, mì Ramen, bánh xèo, sashimi, sushi, mocha của các Nhà hàng Nhật Bản…sẽ khiến du khách cảm giác như đang “lạc trôi” giữa lòng Nhật Bản.

Check-in cực “chất” tại Quận Ginza - thiên đường mua sắm và ẩm thực - bạn còn được sở hữu chiếc quạt Uchiwa dễ thương của ban tổ chức.

Vào buổi tối, điểm nhấn chính của “Japan Day at The Manor Central Park” là show trình diễn thời trang tại khu vực sân khấu ngoài trời Sakura Stage, với bộ sưu tập ấn tượng của các thí sinh Vòng chung kết cuộc thi Sakura Collection 2018. Đặc biệt, lần đầu tiên, giới mộ điệu thời trang sẽ được chiêm ngưỡng bộ sưu tập nổi tiếng “cái đẹp của những đối cực”, kết hợp cùng công nghệ 3D mapping, từng làm mưa làm gió trong các tuần lễ thời trang lớn trên thế giới của nhà thiết kế Nhật Bản nổi tiếng hàng đầu thế giới Koshino Jundo - một trong 5 vị giám khảo quyền lực trong đêm thi Chung kết Sakura Collection 2018 - cuộc thi thường niên nhằm tìm kiếm các tài năng thiết kế trẻ của châu Á.

The Manor Central Park – điểm hẹn thú vị dịp Trung thu 2018

“Japan Day at The Manor Central Park” với chủ đề Fullmoon Festival dự kiến sẽ thu hút hơn 5,000 lượt khách trong nước và quốc tế, cùng sự tham gia của 15 Đại sứ quán các nước tại Việt Nam. Bà Lê Hải Yến – Tổng giám đốc Newday Media (đơn vị thực hiện sự kiện) cho biết, sự kiện này thể hiện sự tinh tế đúng kiểu của người Nhật khi Ban tổ chức còn lưu ý đến những không gian thư giãn, nghỉ ngơi, khu vực vệ sinh thuận tiện cho khách tham quan cùng với việc đảm bảo an ninh, an toàn rất cẩn thận, chu đáo.