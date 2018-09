Cháu bé ngủ ngoài đường trong đêm tối: Không có chuyện mẹ đẻ ruồng bỏ con

Đi bước nữa, người mẹ muốn chăm sóc cả 2 con

Mới đây, nhiều người xót xa hình ảnh một cháu bé nằm co ro giữa đêm tối ở đường đất được một tài khoản Facebook đăng tải lên mạng xã hội.

Qua tìm hiểu được biết, cháu bé trong câu chuyện trên là Vừ M.H (6 tuổi, trú tại thôn Trù Lủng Dưới, xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang).

Do hoàn cảnh bố mất sớm, mẹ lại đi lấy chồng nên H ở với người bác ruột (anh trai của bố bé H) tên Vừ Mí C. Cháu H sống cùng với bác nhưng vì ông này hay uống rượu nên H sợ không dám về nhà, ngủ ngoài đường.

Sau khi hình ảnh này được đăng tải lên mạng xã hội, nhiều cư dân mạng thắc mắc: "Mẹ ruột ở đâu, tại sao không chăm sóc con, để con phải ngủ ngoài đường?".

Thậm chí, có thông tin cho rằng, do hoàn cảnh gia đình mới của mẹ H quá khó khăn, hiện đang nuôi 4 người con nên không đủ kinh tế để nuôi thêm H nữa.

Hình ảnh bé H nằm co ro ngủ giữa đường đất trong đêm khiến ai nấy đều xót xa (Ảnh: Ngọc Hồng).



Liên quan vấn đề này, trao đổi với Báo Lao Động, bà Phạm Thị Thủy - Chủ tịch UBND xã Khâu Vai (Hà Giang) cho biết, bác ruột của H là ông C. Ông C có hai người con gái, không có con trai nối dõi tông đường, nên sau khi bố H mất, đã nhận nuôi H.

Ông C là người thường xuyên ốm đau, lại nghiện rượu nên vợ ông C đưa 2 con gái về nhà mẹ đẻ và mang H sang gửi ở nhà một người bác ruột khác. Tuy nhiên, ông C quyết không cho H rời nhà mình.

Bà Thúy khẳng định, hoàn toàn không có chuyện mẹ của H ruồng rẫy, bỏ rơi con: "Trước khi đi bước nữa, chị Già Thị Sua (mẹ của H) muốn đưa cả H và anh H (hiện đang ở với mẹ) đi cùng, nhưng ông C muốn nuôi bé H để sau này bé hương khói bàn thờ tổ tiên theo phong tục người Mông".

"Sau khi đi bước nữa, chị Già Thị Sua cũng có con riêng với chồng mới và hiện giờ gia đình có tất cả 4 người con gồm: 2 người con riêng của chồng, 1 người con riêng của vợ (anh của bé H) và 1 người con chung mới sinh. Nhưng không vì điều kiện kinh tế khó khăn mà chị Già Thị Sua ruồng bỏ con mình như đồn thổi".

Bé H sẽ được học bán trú, có giáo viên chăm sóc

Theo bà Thúy, cũng không có chuyện bác C đối xử tệ bạc với bé. Chỉ có điều, người này hay uống rượu say nên bé H sợ hãi. "Cháu H ở với ông C - sau này sẽ được hưởng tài sản của ông này để lại là nương ruộng của gia đình".

Chủ tịch xã Khâu Vai thông tin, hiện tại sức khỏe của bé H ổn định, vì thấy bụng bé hơi to nên mọi người đưa bé đến bệnh viện Mèo Vạc để tẩy giun sán.

"Hiện tại, chính quyền xã đã làm việc với trường Tiểu học bán trú Khâu Vai. Sau khi ra viện, H sẽ được học lớp 1 ở trường tiểu học này. H có chế độ ăn uống hợp lý và giáo viên chăm sóc trực tiếp", bà Thúy nói.