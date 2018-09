Chàng trai kể được mẹ nhặt về nuôi từ bãi rác, cư dân mạng cũng rần rần chia sẻ "sự tích" ra đời của mình

Trong tuổi thơ của mỗi người, có lẽ câu nói dối gây ám ảnh nhất từ mẹ chính là "Mẹ nhặt con từ bãi rác về nuôi". Chẳng biết vì sao mà bố mẹ lại kể về sự tích ấy, nhưng hồi nhỏ hẳn cô bé cậu bé nào cũng tin điều đó là sự thật, rằng mình được nhặt về nuôi nên nếu mình nhõng nhẽo, không ngoan sẽ bị bố mẹ mang ra đó trả lại.



Câu nói ấy đã đi theo nhiều người trong suốt quãng đời tuổi thơ, và khi lớn rồi mới hiểu ra rằng, bố mẹ chỉ đùa thôi. Vậy nhưng, mỗi khi cảm thấy bố mẹ đối xử bất công, không nuông chiều bằng em thì y như rằng, khối đứa lại tâm niệm "Đúng là bố mẹ nhặt mình từ bãi rác rồi"...

Đoạn chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người bật cười. Ảnh chụp màn hình

Mới đây, trên mạng xã hội nam thanh niên S.D.T cũng chia sẻ câu nói kinh điển của mẹ khi bảo rằng nhặt được cậu từ bãi rác đem về khiến nhiều người bật cười. "Mama tao bảo nhặt tao ở ngoài chợ, đống rác về... Còn chúng mày thì sao?", tài khoản S.Đ.T chia sẻ.

Ngay sau khi dòng trạng thái của nam thanh niên trên được đăng tải trên một trang mạng xã hội có rất đông thành viên, lập tức thu hút được khá nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Nhiều người cũng rào rào hưởng ứng, kể lại "sự tích" ra đời của mình.

Tài khoản S.R. chia sẻ về số phận được nhặt ở gốc chuối, giống anh chàng trên được nhặt ở bãi rác: "Ngày xưa bố mẹ đều bảo mình là con bác thuyển chài vì nhà mình gần sông. Thế nên mỗi lần phạm lỗi, hay làm sai cái gì bố mẹ lại dọa mang ra trả ông thuyền chài để đi bắt cá trên sông chứ không nuôi nữa. Số phận thật hẩm hiu, giờ lớn rồi mẹ vẫn bảo là con ông thuyền chài chứ không phải con mẹ".

Cũng cùng suy nghĩ con nuôi với nhiều bạn, tài khoản T.Q hài hước chia sẻ: "Mẹ bảo mình là con ông bán than, bởi cả nhà mình trắng chỉ có duy nhất mình da ngăn đen. Và đến giờ mình vẫn tin nó là sự thật, bởi bao năm rồi da vẫn chả trắng thêm được tông nào. "Con của ông bán than. Đi ngang nhà thấy ba mẹ hiền nên bỏ lại cho ba mẹ nuôi. Học hành lẹ lẹ rồi đi tìm ba mẹ ruột đi", mẹ nói. Chả biết ông bố bán than của mình ở phương trời nào nữa".

Hay như tài khoản M.H cũng kể lại chiến tích khi áp dụng cách này với con trai nhỏ của mình, "Hồi nhỏ mẹ mình cũng bảo là nhặt được ở chợ, mỗi lần nghe vậy là tủi thân, lủi vào 1 góc ngồi khóc. Mấy năm mình cũng giả vờ bảo với con là nhặt nó ở thùng rác về, nó tỉnh queo: "Mẹ nói xạo, con là do mẹ đẻ ra đàng hoàng, mẹ đùa còn chứ gì". Từ đó, mình không dám nói đùa với nó về chuyện này nữa".

Vậy đấy, từ một câu nói hài hước kinh điển mà đã nhanh chóng trở thành chủ đề để cộng đồng "500 anh chị em" dùng mạng thay phiên nhau chia sẻ, tâm sự rầm rộ.