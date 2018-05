"Center Quốc dân" Kang Daniel để lộ làn da kém mịn màng khi khoe mặt mộc trên show thực tế

"Center Quốc dân" Kang Daniel của nhóm Wanna One hiện đang tham gia chương trình "'It's Dangerous Beyond the Blankets" (Ngoài chăn là bão tố) và hiện đang tận hưởng những tháng ngày tại đảo Jeju.

Kang Daniel phải vật lộn với lịch trình dày đặc nên đã đến ký túc xá muộn hơn các thành viên trong chương trình, may mắn thay, rapper LOCO vẫn đợi anh chàng và tự tay làm hamburger cho Kang Daniel.

Khi LOCO hỏi về 1 ngày của mình, Kang Daniel đã chia sẻ: "Thực sự thì hôm qua, em dậy lúc 2 giờ sáng sau khi ngủ 4 tiếng rồi đến thẳng salon. Buổi ghi âm tiến hành lúc 5h sáng.

Sau đó, em trở về ký túc xá thu dọn đồ đạc rồi lại tham gia một buổi ghi âm và tập dượt khác. Em còn có một buổi gặp mặt để ký tặng fan rồi đáp chuyến bay lúc 8h tối để đến đây".

Làn da lấm tấm mụn khi để mặt mộc của Kang Daniel

Ở một đoạn phỏng vấn khác trong show, Kang Daniel đã nói về sự mệt mỏi thời gian gần đây: "Đó là lúc cả nhóm tái xuất với ca khúc mới... vì vậy, em thật không thể ngủ được một chút nào. Em đã có 2 tuần được kiểm soát chặt chẽ... Thật sự cũng có lúc kiệt sức lắm!". Làn da của Kang Daniel khi để mặt mộc cũng không được mịn màng cho lắm, có lẽ là do ảnh hưởng từ việc thiếu ngủ và lịch trình dày đặc.

Kang Daniel mát xa mắt trước khi ngủ

Tuy nhiên, khi tham gia chương trình này thì Kang Daniel đã có thể có giấc ngủ ngon và tận hưởng show một cách đầy khỏe mạnh tại bờ biển trên đảo Jeju.

(Nguồn: AK)