Càn Long "Hoắc Kiến Hoa" đẹp trai như thế mà vẫn ghen với... nhà sư trong Như Ý Truyện

Nổi tiếng là vị vua phong lưu trong lịch sử, Càn Long (Hoắc Kiến Hoa) của Hậu Cung Như Ý Truyện có cả một "vựa" những giai nhân vô cùng rực rỡ trong hậu cung, sẵn sàng cung phụng bất cứ lúc nào. Ai cũng nghĩ làm vua như vậy hẳn phải là sướng lắm, nhưng thật ra Càn Long cũng có những nỗi niềm riêng khó tỏ cùng ai.



Đâu phải làm vua là sướng?

Chuyện là dạo gần đây, trong cung đang để tang Phú Sát hoàng hậu (Đổng Khiết), đã vậy ngoài biên ải chiến sự Kim Xuyên đã hao tốn không ít của cải lẫn tính mạng con người. Với mục đích cầu bình an cho Đại Thanh, Càn Long mời hẳn một vị cao tăng đắc đạo về An Hoa điện trong cung để tụng kinh cầu phước. Câu chuyện sẽ chẳng có gì đặc sắc nếu như dung nhan của vị cao tăng này có phần "hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh".



Sự xuất hiện của An Đa đại sư khiến cho cả Tử Cấm Thành náo loạn

Cung nữ thái giám đều nô nức chạy ra xem, không biết tâm có thanh tịnh một lòng hướng phật hay muốn ngắm trai đẹp??!

Sư phụ đã vậy rồi, đồ đệ cũng có nhan sắc cạnh tranh không hề thua kém!

Lâu lắm mới có một "vị khách đặc biệt" ghé Tử Cấm Thành, Như Ý (Châu Tấn) vốn là một người hướng phật nên vô cùng nhiệt tình đối đãi với An Đa đại sư. Tuy nhiên nom như vẻ ngoài của An Đa đại sư đã làm cho Càn Long muộn phiền không ít, điển hình là gương mặt như mất sổ gạo của vua khi thấy cao tăng ra tay đỡ cho Như Ý không bị ngã.



Vô tình đỡ Như Ý khỏi bị ngã, ấy vậy mà Càn Long nhìn bằng ánh mắt không mấy thiện cảm

Cận cảnh cái liếc không chớp mắt của Càn Long khi thấy cao tăng đụng chạm vào vợ mình

Ngay sau đó trên đường về Dưỡng Tâm điện, Càn Long còn thấy đám cung nữ nô nức chạy đến An Hoa điện để nghe đại sư tụng kinh cầu phúc. Trong bụng có vẻ không ưng ý lắm nên liền nói Lý Ngọc, rằng tuy đại sư là người xuất gia nhưng dù sao cũng là nam nhân, lưu lại lâu trong cung sẽ sớm sinh "hiềm nghi". Càn Long ra lệnh ngay sau khi cầu phúc xong, mau mau cho An Đa đại sư xuất cung, tránh tạo nên thị phi trong Tử Cấm Thành.



Càn Long nhìn thấy "3000 giai lệ" của mình háo hức đi "tụng kinh cầu phúc" đã có một sự nóng mặt không hề nhẹ!

Nhưng Càn Long tính sao bằng phi tần của người tính? Chưa kịp để An Đa đại sư xuất cung thì Gia Quý phi (Tân Chỉ Lôi) đã "đánh mùi" được diệu kế để hại Như Ý. Vốn có sẵn dã tâm muốn leo lên ngôi hoàng hậu, Gia quý phi không ngại nhúng chàm vu oan Như Ý có tư tình với An Đa đại sư. Sự việc nghiêm trọng đến nỗi hại An Đa đại sư bị nhốt lại trong An Hoa điện, cung nữ thân cận Toả Tâm phải đến Thận Hình Ti, bị các ma ma nghiêm hình đến nỗi đánh gãy chân.



Tín vật "định tình" bao gồm chuỗi ngọc và thư tình mà Gia quý phi đã giá hoạ cho Như Ý

Càn Long miệng thì ăn như đói vậy thôi chứ trong bụng đã no tràn cơn ghen với Như Ý rồi…

Tuy cái kết của Gia quý phi là vô cùng thảm khi Như Ý cùng "đoàn đội" của mình đã có cú lội ngược dòng ngoạn mục. Song sau vụ việc này lần này, Càn Long đã phần nào bắt đầu nghi kị sự trung thành của Như Ý. Theo như nguyên tác mà tác giả - biên kịch Lưu Liễm Tử đã viết, Như Ý còn trải qua một nạn "tình kiếp" nữa với Lăng Vân Triệt, đến lúc đó cơn ghen của Càn Long thịnh nộ còn hơn gấp nhiều lần.



Hậu Cung Như Ý Truyện hiện đang phát sóng lúc 20h, từ thứ 2 đến thứ 6 trên Tencent.