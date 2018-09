Cảm nhận dùng iPhone Xs trực tiếp sớm nhất: Cái gì cũng tốt, chỉ duy nhất một thứ đáng chê!

iPhone Xs và Xs Max vừa ra mắt, chính thức là cái tên kế nhiệm gần gũi nhất với iPhone X của năm ngoái. Nhìn chung, cặp đôi mang dấu X này vẫn xứng đáng nhận được nhiều lời khen của giới hâm mộ khi cải tiến mạnh mẽ những đặc trưng và phát huy điểm mạnh, chỉ có điều: Nó giống iPhone X quá!

Ngoại hình: Đáng khen nhưng cũng đáng chê

Có thể dễ dàng nhận thấy, ấn tượng đầu tiên của tất cả người dùng đều là choáng ngợp. Thế nhưng đáng tiếc là cái sự choáng ngợp này lại đến từ ngoại hình như thể đội lốt iPhone X của bộ đôi iPhone mới, chứ chưa hẳn là do những nâng cấp mà Apple đã giới thiệu trong sự kiện ra mắt của mình.

iPhone Xs và Xs Max vẫn rất đẹp, rất sang chảnh nhờ kế thừa thiết kế của iPhone X, chiếc smartphone "được lòng dân" nhất của Apple trong năm vừa qua, nhưng hình như lại không có gì thực sự đột phá thì phải.

Từ cách bài trí và chất liệu sử dụng, mọi thứ như thể được bê gần như nguyên 100% từ phiên bản của một năm trước sang, giống như cách mà Apple đã bị chỉ trích từ iPhone 7 sang iPhone 8 vậy. Vẫn là mặt kính ốp 2 phía trước và sau, với khung thép ở giữa, không có bất kỳ một sự xê dịch nào. Ít nhất thì bộ đôi này còn gây ấn tượng cực mạnh với phiên bản vàng ánh kim độc đáo, vừa thể hiện đẳng cấp sang trọng, lại vừa tạo điểm nhấn để trở nên thật khác biệt so với các đối thủ trên thị trường hiện nay.

Thế nhưng, đây (và kích cỡ 6,5 inch của Xs Max) có lẽ là hai đặc điểm duy nhất giúp chúng ta có thể phân biệt được bộ đôi này với người đàn anh iPhone X đã ra mắt từ 1 năm trước. Nếu sử dụng phiên bản màu sắc khác, như đen hay trắng chẳng hạn, thì coi như là "chịu chết", không thể phán chính xác cái nào là cái nào nữa.

Đố bạn biết đây là iPhone X, Xs hay Xs Max đấy!

Nếu chỉ nhìn qua thế này thì đúng là rất khó để phân biệt giữa những chiếc smartphone ngàn đô của Apple.

Tuy nhiên, cũng phải ghi nhận nỗ lực tăng kích thước cho iPhone mới của Apple khi đây đã là lần thứ 2 họ thực hiện thay đổi mang tích bước ngoặt này. Lần đầu tiên chính là khi hãng ra mắt thế hệ iPhone 6/6 Plus vào năm 2014, với màn hình lớn hơn rất nhiều so với iPhone 5/5s. Có lẽ đây chính là lý do vì sao Apple đổi hậu tố Plus thành Max, đánh dấu một bước chuyển biến tiếp theo và nâng cao hơn nữa. Dĩ nhiên, tỷ lệ màn hình tràn cạnh trên iPhone Xs/Xs Max sẽ đem lại hiệu quả và trải nghiệm vượt bậc so với style viền dày ngày trước rồi.

Cạnh bên của máy cũng được làm bằng thép không gỉ.

Mặt sau thì cũng chẳng khác gì iPhone X luôn với camera kép nằm dọc và logo quả Táo cắn dở quen thuộc.

Nút Home, jack tai nghe tiếp tục bị loại bỏ trên bộ đôi này.

Tính năng cặn kẽ, cải tiến mạnh nhưng hơi muộn màng

Về mặt tính năng, có rất nhiều cái được giới công nghệ quan tâm trong quá trình trải nghiệm, khác hẳn so với úc bình tĩnh nghe Apple thuyết trình tại event, bởi "ở trong chăn mới biết chăn có rận" mà.

Đầu tiên là điểm mới mẻ rất lớn: SIM kép - được đánh giá là một phát triển tiềm năng nhưng vẫn không đúng hoàn toàn cho 100% thị trường. Cấu tạo cài đặt SIM kép ở iPhone mới cho phép lắp một SIM vật lý như thông thường, và một eSIM (SIM điện tử) là định dạng riêng giới hạn chỉ ở một số nước có hỗ trợ công nghệ này, cho phép chuyển đổi đa dạng giữa các nhà mạng mà vẫn chỉ cần dùng một chiếc thẻ SIM. Apple đã có tạo ra một ngoại lệ khi khách hàng có thể sở hữu một phiên bản hỗ trợ 2 SIM vật lý như thường, nhưng nó chỉ có mặt chính thức ở Trung Quốc chứ không được phân phối rộng rãi.

Tiếp đến là câu chuyện về camera. Ứng dụng chụp ảnh của iPhone Xs không có nhiều nâng cấp mạnh mẽ mới lạ tầm cỡ như việc thêm thắt hiệu ứng selfie hay giả ánh sáng studio thông qua Portrait Mode nữa, mà có thêm chức năng chỉnh sửa độ xóa phông mô phỏng. Đáng tiếc, đây là điều đã được đối thủ Samsung làm từ vài năm nay, với tên gọi Live Focus. Một bước chậm chân hơi đáng tiếc của Apple.



Tốc độ xử lý trên iPhone Xs thì sao? Tất nhiên cấu hình về chip và các phần cứng đi kèm sẽ hơn một bậc, nhưng xét cho cùng, điều đó không hẳn ảnh hưởng quá đáng kể đến sai số chênh lệch nhau, nếu không muốn nói là không thể nhận ra bằng mắt thường. Một màn hình nét và sáng hơn chút, chip xử lý thế hệ mới, camera chau chuốt hơn, Face ID được cải tiến - nhưng cụm cảm biến đi kèm vẫn tương tự. Nhìn chung, iPhone Xs vẫn xứng đáng bị gọi tên với nhận xét trước đó của giới công nghệ - chỉ là "bình cũ rượu mới" mà thôi.