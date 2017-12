Các cặp sao kết hôn cùng thời điểm: Người hạnh phúc bên chồng nghèo, kẻ khổ sở khi lấy đại gia

Người phương Đông thường rất cẩn trọng trong việc chọn năm để kết hôn, với mong muốn vợ chồng có thể sống bên nhau đến đầu bạc răng long. Các nghệ sĩ ở châu Á cũng rất lưu tâm đối với việc này. Vậy nhưng, thực tế cuộc sống hậu hôn nhân đôi khi không được như kỳ vọng của họ, điều này thể hiện qua việc nhiều cặp sao ly hôn hoặc gặp phải sóng gió sau vài năm làm đám cưới. Showbiz châu Á từng chứng kiến nhiều cặp sao kết hôn cùng 1 năm nhưng hiện nay lại có kết cục khác xa nhau trong quyết định kết hôn của mình.

Khán giả dễ dàng chỉ ra sự khác biệt giữa hai đám cưới của Lee Hyori và Lee Min Jung. Trong khi Lee Hyori tổ chức đám cưới giản dị với anh chàng nghệ sĩ nghèo, xấu Lee Sang Soon thì Lee Min Jung lại cùng "đại gia điện ảnh" Lee Byung Hun tổ chức một đám cưới xa hoa, lộng lẫy. Cuộc sống hậu hôn nhân của cả hai mỹ nhân họ Lee cũng khác xa nhau.

Sau đám cưới, Lee Hyori và chồng tận hưởng một cuộc sống hạnh phúc, được hòa mình vào thiên nhiên. Trong khi đó, cuộc sống hậu hôn nhân của Lee Min Jung lại gặp phải không ít sóng gió. Người chồng tai tiếng Lee Byung Hun của cô đã vướng vào scandal ngoại tình chấn động nhất Kbiz trong năm 2014 với người đẹp Lee Ji Yeon, ngay khi nữ diễn viên đang mang thai. Lee Min Jung từng bỏ về nhà bố mẹ đẻ trong khoảng thời gian này. Cô tha thứ cho chồng sau vài tháng "sóng gió" song nhiều người lo lắng Lee Byung Hun có thể "ngựa quen đường cũ" trong tương lai.

Sau scandal ngoại tình chấn động hồi năm 2014, Lee Byung Hun từng bị bắt gặp có những hành động thân mật với người phụ nữ khác vào hồi năm ngoái. Dù đã lên tiếng giải thích rằng đây là người thân của anh, song netizen vẫn tiếp tục "gạch đá" nam tài tử

Jang Dong Gun - Ryu Si Won (cùng kết hôn năm 2010)

Jang Dong Gun và Ryu Si Won cùng kết hôn trong năm 2010 nhưng hiện tại, Jang Dong Gun vẫn đang hạnh phúc bên bà xã Go So Young còn Ryu Si Won đã ly hôn vợ sau sóng gió hôn nhân. Jang Dong Gun – Go So Young không chỉ là một trong những cặp đôi quyền lực nhất Kbiz mà họ còn có cuộc sống hậu hôn nhân được công chúng ngưỡng mộ. Giờ đây, Go So Young hạn chế tham gia đóng phim, quảng cáo để dành thời gian chăm lo cho chồng con.

Jang Dong Gun – Go So Young vẫn hạnh phúc sau nhiều năm kết hôn

Về phía Ryu Si Won, anh bị truy tố với tội danh xâm phạm, theo dõi đời tư của vợ một cách bất hợp pháp. Thậm chí, Ryu Si Won còn bị tố có hành vi đe dọa và hành hung vợ nhiều lần. Sau cùng, Ryu Si Won nhận mức án phạt 7 triệu won (khoảng 130 triệu đồng). Sau bao ồn ào, cuối cùng vợ chồng nam tài tử cũng hoàn tất thủ tục ly hôn trong năm 2015.

Cả Lee Yo Won và Chae Rim đều lựa chọn kết hôn từ rất sớm, cùng trong năm 2003. Lee Yo Won hiện vẫn đang hạnh phúc bên chồng đại gia, còn Chae Rim đã sớm chia tay với người chồng đầu tiên chỉ sau vài năm làm đám cưới. Hiện Chae Rim đang sống cùng tài tử Hoa ngữ Cao Tử Kỳ.

Lee Yo Won là ví dụ tiêu biểu cho việc phụ nữ vẫn có thể có được cả sự nghiệp lẫn hạnh phúc hôn nhân dù kết hôn sớm. Trong khi đó, Chae Rim từng một lần "vấp ngã" vì quyết định kết hôn vội vàng của mình. Cùng là kết hôn khi tuổi đời còn rất trẻ nhưng cô lại không may mắn như Lee Yo Won.

Chae Rim từng thất bại trong hôn nhân 1 lần với Lee Sung Hwan

Sau đám cưới vào năm 2003 với "hoàng tử tình ca" một thời Lee Sung Hwan, Chae Rim đã không thể cân bằng được công việc và cuộc sống hôn nhân. Mải mê với công việc và danh vọng tại Trung Quốc, người đẹp dần tạo ra khoảng cách ngày càng lớn với người chồng đầu tiên. Chae Rim – Lee Sung Hwan kết hôn vội vàng và chia tay cũng chóng vánh. Thậm chí, cuộc chia tay của cặp đôi này còn vướng vào lùm xùm có kẻ thứ 3 chen ngang.

Đồng Lệ Á - Thang Duy cùng làm đám cưới vào năm 2014. Vượt qua rào cản từ sự khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa, cặp đôi Hoa-Hàn Thang Duy và đạo diễn Kim Tae Young đã tìm được tiếng nói chung trong tình yêu. Hạnh phúc của cặp đôi càng trở nên trọn vẹn khi nữ diễn viên hạ sinh con đầu lòng hồi năm ngoái.

Khác với Thang Duy, cuộc hôn nhân của Đồng Lệ Á trải qua không ít sóng gió. Đầu năm nay, chồng cô - nam diễn viên Trần Tư Thành bị tung loạt bằng chứng tố cáo anh ngoại tình với 6 cô gái trẻ. Đáng chú ý là hình ảnh Đồng Lệ Á vừa đi khỏi, 2 cô gái đã tới gõ cửa phòng của Trần Tư Thành và tới tận trưa hôm sau, nam tài tử mới ra khỏi phòng. Trong quá khứ, sao nam này từng bị nghi ngoại tình ngay từ năm 2014, chỉ sau thời điểm anh và Đồng Lệ Á kết hôn được ít tháng.

Bằng chứng Trần Tư Thành ngoại tình với 2 cô gái

Mã Y Lợi đăng ký kết hôn với Văn Chương vào năm 2008. Cũng trong năm này, Đổng Khiết cưới Phan Việt Minh. Cuộc hôn nhân của cả hai từng trải qua sóng gió nhưng có điều khác biệt là Mã Y Lợi đã vượt qua được "kiếp nạn" của mình còn Đổng Khiết thì không. Chồng của Mã Y Lợi - Văn Chương từng vướng vào scandal ngoại tình với Diêu Địch. Tuy nhiên, bằng thái độ thành tâm hối cải của mình, tài tử đã được vợ tha thứ. Thời gian sau này, anh cũng bù đắp cho Mã Y Lợi bằng những tháng ngày hạnh phúc của hai vợ chồng.

Mã Y Lợi vượt qua thành công "sóng gió" trong hôn nhân, hiện sống hạnh phúc bên chồng

Đổng Khiết trải qua cuộc hôn nhân không êm đềm với Phan Việt Minh. Họ ly hôn vào năm 2012, chỉ vài năm sau đám cưới. Tại thời điểm đó, cặp đôi "đấu khẩu" trên mặt báo, tố những thói hư tật xấu của nhau. Trong bối cảnh nữ diễn viên chưa hoàn tất thủ tục ly hôn với tài tử họ Phan, cô còn vướng vào scandal ngoại tình với nam diễn viên đã có vợ Vương Đại Trị. Dư luận từ chỗ đứng về phía Đổng Khiết đã quay sang chỉ trích cô thậm tệ. Sau khi đã ly hôn được nhiều năm, thỉnh thoảng cô và chồng cũ lại "lời qua tiếng lại" với nhau trên báo chí.