CA Cao Bằng: Trong thư nghi phạm thú nhận bóp cổ vợ, bỏ xác vào bao tải ném xuống sông

Triệu Văn Hải trước thời điểm gây án.

Sáng 10/9, Công an tỉnh Cao Bằng đã tổ chức thông tin về kết quả điều tra ban đầu vụ án giết người xảy ra ngày 30/8, tại tổ 13, phường Sông Hiến, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

Tại buổi họp báo, Đại tá Nông Minh Đức - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng cho biết: Vào 15h00 ngày 31/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cao Bằng nhận được thông tin về nghi án mạng xảy ra tại nhà Triệu Văn Hải (trú tổ 13, phường Sông Hiến, TP Cao Bằng, Cao Bằng).

Khi anh Triệu Văn Hùng (em trai Hải - PV) có mặt tại nhà Hải thì thấy khóa cửa nên đã trèo qua cửa tum vào trong nhà.

Khi vào trong, anh Hùng thấy nhiều sự xáo trộn, đặc biệt là vết máu ở giường, nhà vệ sinh.

Ngoài ra, trên bàn ăn có quyển sổ tay trong đó có bức thư tự thú của Triệu Văn Hải nên đã báo cáo cơ quan công an.

Đại tá Đức thông tin: Qua khám nghiệm hiện trường phát hiện trên giường và nhà tắm có nhiều vết máu. Trên bàn có mâm cơm và rượu bìm bịp.

Đại tá Nông Minh Đức - Phó giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, đơn vị đã giám định nhanh chữ viết ở quyển sổ và chữ viết của Triệu Văn Hải là một. Giám định nhanh máu ở hiện trường là máu người.

Khi đơn vị chức năng có mặt thì cả nghi phạm Hải và vợ đều không có mặt ở nhà, điện thoại không liên lạc được.

Lúc này, cơ quan điều tra đã đặt ra nhiều vấn đề trong đó nghi vấn có thể người lạ vào sát hại cả hai vợ chồng.

Tuy nhiên, qua khám nghiệm hiện trường, bước đầu Cơ quan cảnh sát điều tra khẳng định đây là vụ án mạng, nghi phạm được xác định là Triệu Văn Hải.

Sông Bằng Giang, nơi Hải ném thi thể vợ xuống để phi tang.

Bởi máu người tại hiện trường và chữ viết của Triệu Văn Hải trong bức thư tự thú trùng khớp. Đồng thời, căn nhà không phát hiện có cạy phá, đột nhập từ ngoài.

"Trong bức thư tự thú Hải viết, tôi đã bóp cổ vợ tôi đến chết và con xin lỗi mẹ...", Đại tá Đức nói.

Theo đại tá Đức, sau khi xác định sự việc, cơ quan công an đã họp nhanh và thành lập ban chuyên án, giao cho phòng PC02 (Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng) chịu trách nhiệm chính để phối hợp với các lực lượng chức năng truy tìm Triệu Văn Hải.

Đến khoảng 20h ngày 7/9, Hải đã bị bắt ở khách sạn trên đường Trần Duy Hưng (Hà Nội).

Sau đó, đối tượng được di lý về Cao Bằng ngay trong đêm. Lời khai của Hải tại trụ sở cơ quan điều tra phù hợp với hiện trường và diễn biến nguyên nhân do mâu thuẫn vợ chồng lâu nay.

"Hải khai nhận do mâu thuẫn vợ chồng nên trưa ngày 30/8, đối tượng đã đẩy vợ ngã đập đầu xuống đất, hành hung rồi bóp cổ vợ tới tử vong.

Sau đó, đối tượng kéo vợ ra nhà vệ sinh rửa máu và cho vào bao tải...", đại tá Đức thông tin.

Sau đó Hải ngồi uống rượu và viết thư để lại với nội dung lý do giết vợ .

Viết thư xong, hắn ta lên giường ngủ đến 24h cùng ngày thì dậy đưa xác chị H. vào bao tải và cho lên xe chở đến cầu Gia Cung (phường sông Hiến, TP Cao Bằng) với ý định ném xuống sông Bằng Giang phi tang.

Đồng thời, Hải định nhảy xuống sông tự sát nhưng do thời điểm đó đèn đường vẫn sáng, sợ bị phát hiện nên đã chở xác chị H. đến cầu Sông Mãng (phường Đề Thám, TP Cao Bằng) ném thi thể vợ xuống sông.

Hiện tại, Công an tỉnh Cao Bằng đã chỉ đạo Công an thành phố Cao Bằng, Công an huyện Hòa An, Công an huyện Phục Hòa cử lực lượng phối hợp cùng nhân dân tìm thi thể chị H.