BXH girlgroup hot nhất: Tân binh gây sốt vì đánh bật cả 3 đại diện Big3, nhưng không bất ngờ bằng một nhóm nữ

Vào ngày 8/9, Viện Nghiên cứu Kinh doanh Hàn Quốc đã công bố bảng xếp hạng giá trị thương hiệu nhóm nhạc nữ tháng 9. Kết quả này được phân tích từ 145.422.834 dữ liệu dựa trên tiêu chí sự quan tâm của người tiêu dùng, phạm vi phủ sóng truyền thông, tương tác và chỉ số cộng đồng tính từ ngày 8/8-7/9.

(G)I-DLE một lần nữa xuất sắc vượt qua 3 girlgroup hot nhất Big3 TWICE, Red Velvet và Black Pink để giành vị trí số 1. Điểm số của nhóm tăng đến 375,9% so với tháng trước. Xếp sau (G)I-DLE là Red Velvet và TWICE. Gây bất ngờ nhất là nhóm nhạc nữ vừa mới ra mắt LOONA - nhóm nhạc được đầu tư gấp 8 lần TWICE - đứng vị trí thứ 7, là khởi đầu tốt của một nhóm nhạc tân binh. Có thể nói rằng, tháng này là mùa của các nhóm nhạc tân binh.

(G)I-DLE đứng vị trí thứ nhất với 16.747.959 điểm. Nhóm trở lại xuất sắc với ca khúc "HANN"

Red Velvet xếp vị trí thứ 2 với 15.869.005 điểm. Nhóm duy trì phong độ sau đợt comeback "Power Up"

Đứng thứ 3 là TWICE với 14.191.895 điểm. Nhóm giảm 8,06% tổng điểm so với tháng trước

Vị trí thứ 4 thuộc về một nhóm nhạc khác đến từ Big3 - Black Pink. Nhóm bị đánh bật khỏi top 3 với chỉ 13.775.977 điểm

MAMAMOO xuất sắc giành vị trí còn lại trong top 5. Tháng trước nhóm chỉ khiêm tốn đứng ở vị trí thứ 6

SNSD …

… LOONA…

… MOMOLAND lần lượt đứng vị trí thứ 6, 7, 8 trong danh sách này

Những vị trí còn lại trong danh sách này:

9. WJSN

10. Berry Good

11. Lovelyz

12. Apink

13. AOA

14. G-FRIEND

15. LABOUM

16. Weki Meki

17. T-ara

18. DIA

19. Oh My Girl

20. April

21. Girl's Day

22. fromis_9

23. EXID

24. PRISTIN

25. Dream Catcher

26. CLC

27. gugudan

28. FIESTAR

29. After School

30. SONAMOO.

Nguồn: Allkpop