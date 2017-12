Bức tranh toàn cảnh Kpop 2017: Sự tàn lụi của thế hệ vàng, cuộc bứt phá của lớp idol mới, sự lên ngôi của nhạc phim

Một năm chứng kiến sự tàn lụi của thế hệ vàng

2017 là một năm buồn với những nhóm nhạc thế hệ thứ 2. Không ít cái tên từng viết nên câu chuyện về một thời hoàng kim Kpop đã nói lời tạm biệt. Dẫu biết rằng cuộc vui nào cũng có lúc tàn nhưng người hâm mộ vẫn không khỏi buồn và nuối tiếc khi nhiều nhóm nhạc gắn liền với tuổi thanh xuân của họ giờ đây đã không còn nữa.

Tháng 1 vừa qua, một trong những nhóm nhạc nữ có ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử Hàn Quốc - Wonder Girls chính thức tan rã. 10 năm hoạt động, Wonder Girls đã trải qua biết bao thăng trầm cùng những lần thay đổi thành viên, những thay đổi mạnh mẽ trong âm nhạc để rồi tạo nên ấn tượng khó phai mờ trong trái tim của người yêu nhạc Hàn Quốc.

Trong thời kỳ đỉnh cao, các ca khúc của Wonder Girls như "Tell me", "Nobody", "So hot"… từng được xem là "những ca khúc quốc dân" và góp phần đưa làn sóng Hallyu lan rộng ra khắp toàn cầu. Dù việc Mỹ tiến không thành công khiến danh tiếng của Wonder Girls có phần giảm sút, nhưng với những kỳ tích đã lập nên, nhóm vẫn luôn là tượng đài ở Kpop. Bởi vậy, sự tan rã của Wonder Girls khiến công chúng không khỏi đau lòng.

Đến tháng 5, người hâm mộ Kpop lại tiếp tục phải đón nhận một tin không vui khác khi SISTAR cũng tuyên bố tan rã. Suốt chặng đường 7 năm ca hát, các cô gái nhà Starship luôn chinh phục khán giả bởi những ca khúc chất lượng và tài năng của mình, do đó sự ra đi của nhóm đã để lại những tiếc nuối lớn cho fan Kpop. Trước khi chính thức tan rã, SISTAR đã có sân khấu cuối cùng tại Inkigayo với những bản hit "Shake It", "I Swear" và "Touch My Body", "Lonely" như một lời tạm biệt và cảm ơn đến khán giả đã ủng hộ nhóm trong suốt những năm tháng vừa qua.

2017 còn chứng kiến rất nhiều cuộc chia ly với kẻ ra đi – người ở lại. Vào tháng 5, Soyeon và Boram không ký tiếp hợp đồng với MBK, chính thức rời T-ara. Dù Qri, Jiyeon, Eunjung, Hyomin tiếp tục gia hạn hợp đồng nhưng hợp đồng của 4 cô gái cũng chỉ kéo dài đến hết tháng 12 này.



Không chỉ T-ara mà INFINITE cũng đối mặt với tình trạng có thành viên rời nhóm. Sau 7 năm gắn bó, Hoya đã quyết định rời INFINITE để theo đuổi sự nghiệp của riêng mình. Dẫu rằng Hoya đã ra đi trong sự ủng hộ của các thành viên cũng như người hâm mộ nhưng công chúng vẫn không khỏi tiếc nuối về con số 7 trọn vẹn và thiêng liêng một thời.

Bên cạnh đó, được nhắc đến nhiều trong năm nay là sự việc 3 thành viên SNSD Tiffany, Seohyun, Sooyoung không tiếp tục gia hạn hợp đồng với SM. Tuy SNSD vẫn còn đó và các fan luôn giữ vững niềm tin rằng dù không cùng một công ty, các thành viên vẫn có thể tiếp tục hoạt động cùng nhau, sự ra đi của Tiffany, Seohyun, Sooyoung vẫn khiến cho tương lai của SNSD mơ hồ hơn bao giờ hết.

Một năm với sự bứt phá mạnh mẽ của thế hệ đàn em

Trong khi những nhóm nhạc cũ đi đến hồi kết hay lao đao vì có thành viên rời nhóm thì hàng loạt nhóm nhạc đàn em đầy triển vọng lại đang phất lên mạnh mẽ. Với sự trẻ trung và nhiệt huyết thanh xuân, nhiều nhóm nhạc thế hệ thứ 3 đã thổi những làn gió mới vào bức tranh âm nhạc Hàn Quốc.

Về phần nhóm nhạc nam, không khó để nhận ra rằng hiện giờ EXO, BTS, WANNA ONE đang trong cuộc đua đến vị trí ngôi vương của Kpop. Các nhóm nam khác đã tụt lại quá xa bởi không thể theo kịp những thành tích mà 3 nhóm nhạc nam này lập nên.

Với EXO và BTS, gà nhà SM và Big Hit thay nhau chiếm lĩnh mặt trận album khi liên tục đạt được thành tích 1 triệu bản, rồi 1,5 triệu bản…- con số mà từ trước đến nay chỉ huyền thoại trong làng nhạc Hàn Quốc - G.O.D mới làm được. Trong năm 2017, EXO thể hiện tầm ảnh hưởng lớn mạnh của mình qua việc xuất sắc lập nên hàng loạt những kỷ lục như album "The War" lập kỷ lục đứng đầu 155 bảng xếp hạng khác nhau của iTunes, "Ko Ko Bop" là ca khúc được stream nhiều nhất năm trên Naver…

BTS cũng không hề kém cạnh khi mang về cho mình những danh hiệu gồm nhóm nhạc Kpop đầu tiên dành được giải Billboard Music Awards, ca khúc "DNA" đứng thứ 4 trên US iTunes - vị trí cao nhất một nghệ sĩ Hàn Quốc đạt được tính tới hiện tại, nghệ sĩ Kpop đầu tiên đứng hạng 1 trên BXH iTunes album chart ở 77 quốc gia với "Love Yourself: Her"…



Về phần WANNA ONE, có lẽ chỉ cách đây nửa năm thôi, công chúng không ngờ được rằng có một ngày, nhóm nhạc nam bước ra từ chương trình truyền hình thực tế Produce 101 lại hot đến như vậy. Từ khi chính thức xuất hiện trên bản đồ Kpop vào tháng 8 vừa qua, nhóm nhạc tân binh WANNA ONE đã xô đổ kỷ lục của rất nhiều "tường thành", lập nên những thành tích mà bất cứ nghệ sĩ kỳ cựu nào cũng phải ngưỡng mộ.

20.000 vé Show-Con ra mắt được tẩu tán chỉ trong vòng… 1 phút, ca khúc ra mắt "Energetic" đã đứng đầu bảng xếp hạng Melon 210 giờ liên tục, nhóm nhạc sở hữu lượt nghe nhiều nhất trên Melon sau 1 giờ đầu tiên phát hành, MV debut được xem nhiều nhất trong 24 giờ… là những thành tích "khủng" mà 11 chàng trai đã đạt được. Sẽ không sai khi nói rằng WANNA ONE chính là hiện tượng của Kpop 2017.

Bên cạnh sự trỗi dậy của các nhóm nhạc nam thế hệ 3 thì năm 2017 còn đánh dấu sự nổi lên mạnh mẽ của các nhóm nhạc nữ, nổi bật trong đó là ba cái tên đến từ "ba ông trùm" của Kpop: Red Velvet, Black Pink và TWICE. Thống trị các bảng xếp hạng nhạc số với mỗi lần ra mắt ca khúc mới, lượt xem MV "khủng"… thành tích của các cô gái đã khiến cho nhiều nhóm nhạc nam cũng phải ngưỡng mộ. Sẽ không sai khi nói rằng Velvet, Black Pink và TWICE đang tái hiện lại cuộc chiến giữa SNSD – 2NE1 – Wonder Girls thuở nào.

Một năm với sự thắng thế của những bản OST

Nếu như trước đây, các bài hát nằm trong Top ca khúc được nghe trực tuyến và download nhiều nhất trên Melon, Gaon…, những MV Kpop được xem nhiều nhất năm trên Youtube... đều là những bản nhạc chính thức của các nghệ sĩ và nhóm nhạc thì đến năm 2017, mọi chuyện đã có sự thay đổi. Không còn là "món ăn phụ" trong bữa tiệc âm nhạc đầy màu sắc của Kpop, giờ đây nhiều bản OST (ca khúc nhạc phim) đã trở thành "món chính". Chẳng quảng bá rầm rộ, cũng không cần đầu tư tiền tỉ quay MV, nhiều bản nhạc phim vẫn lập nên hàng loạt thành tích mà ngay cả những ca khúc của nhiều thần tượng nổi tiếng cũng không đạt được.

"Stay With Me" MV – Chanyeol (EXO) & Punch

Trong năm 2017, tuy "Goblin" đã kết thúc nhưng những bản OST của bộ phim này vẫn thi nhau oanh tạc trên các BXH âm nhạc trực tuyến. Dù là những ca khúc mang âm hưởng buồn như "Stay With Me" (Chanyeol, Punch), "I Miss You" (Soyou),"Beautiful" (Crush) hay những ca khúc với giai điệu tươi vui như "You are so beautiful" (Eddy Kim), "My Eyes" (10cm)… cũng đều chạm đến trái tim khán giả và sở hữu lượt nghe "khủng".

"I Miss You" - Soyou (SISTAR)

Đặc biệt, không quá lời khi nói "I Will Go To You Like The First Snow" (Ailee) xứng đáng là Ca khúc của năm 2017. Tính đến thời điểm hiện tại, bài hát đã đạt được 140 triệu lượt nghe trực tuyến và 1,9 triệu lượt download trên trang nghe nhạc Gaon, trở thành ca khúc được nghe trực tuyến và download nhiều nhất trong năm 2017 của bảng xếp hạng này, bỏ xa những ca khúc của các "nữ hoàng digital" như "Through The Night" (IU) và "Knock Knock" (TWICE). Ngoài ra, "I Will Go To You Like The First Snow" còn liên tục được đề cử và được vinh danh tại các giải thưởng âm nhạc MAMA và MMA vừa qua.

"I Will Go To You Like The First Snow" - Ailee

Một năm với những màn hợp tác xuất sắc

2017 không chỉ là năm của những bản nhạc phim mà còn là năm chứng kiến những màn hợp tác đỉnh cao. Nhiều cái tên đình đám nhất ở Kpop đã kết hợp với nhau để tạo nên những sản phẩm âm nhạc cực chất gửi tặng đến cho khán giả.

Vào mùa Valentine 2017, Soyou (SISTAR) và Baekhyun (EXO) đã có một màn song ca vô cùng thành công thông qua dự án âm nhạc SM Station. Ngay từ trước khi ra mắt, ca khúc "Rain" đã nhận được sự chú ý rất lớn của công chúng bởi Soyou và Baekhyun đều là những nghệ sĩ luôn tạo nên dấu ấn mạnh mẽ ở các sản phẩm song ca. Không phụ lòng người hâm mộ, "Rain" với giai điệu trầm buồn và giọng hát da diết của hai ca sĩ đã quét sạch hàng loạt các bảng xếp hạng.

"Rain" MV - Soyou x Baekhyun

Giữa tháng 4, một ca khúc khác được người hâm mộ chờ đợi không kém là "Lonely" của Jonghyun (SHINee) và Taeyeon (SNSD) ra mắt. Bài hát đã diễn tả nỗi cô đơn của những người trẻ. Sau khi Jonghyun ra đi vào ngày 18/12 vừa qua, "Lonely" đã quay trở lại chiếm giữ trên các bảng xếp hạng âm nhạc trực tuyến và mới đây, ca khúc còn được đề cử ở chương trình âm nhạc hàng tuần.

"Lonely" MV - Jonghyun (SHINee)

Một sự kết hợp khác thu hút rất nhiều sự chú ý trong năm nay là "Palette" của IU, với sự góp giọng của G-Dragon (Big Bang). Cả IU và G-Dragon đều là những nghệ sĩ có ảnh hưởng nhất Kpop hiện nay và những sản phẩm của họ luôn được đánh giá rất cao, bởi vậy "Palette" đã ra mắt trong sự chào đón nồng nhiệt của khán giả. Mặc dù G-Dragon chỉ góp giọng ở một đoạn rap ngắn nhưng người hâm mộ cũng cảm thấy mãn nguyện với sự kết hợp của cả hai.

"Palette" MV - IU ft. G-Dragon

Bên cạnh đó, nhiều màn kết hợp khác trong năm nay như "Nosedive" (Dynamic Duo & Chen), "Young & Free" (Xiu Min & Mark)… cũng đã thu về những kết quả khả quan. Trong năm 2018, chắc chắn rằng người hâm mộ sẽ còn mong muốn được thưởng thức thêm nhiều màn biểu diễn kết hợp xuất sắc nữa.

Một năm "nhan nhản" những show truyền hình sống còn

Những show truyền hình sống còn đã không còn là câu chuyện xa lạ ở Kpop. Năm 2017, hàng loạt chương trình sống còn xuất hiện với tần suất phủ sóng dày đặc trên các đài truyền hình Hàn Quốc. Đây là cơ hội để các thực tập sinh có thể biến ước mơ ra mắt trong một nhóm nhạc trở thành sự thật, nhưng vẫn còn đó rất nhiều vấn đề xoay quanh các chương trình này.

Sau khi Produce 101 mùa 1 dành cho nữ kết thúc giữa năm 2016, đài truyền hình Mnet tiếp tục cho Produce 101 mùa 2 dành cho nam lên sóng. Tuy đã là mùa thứ hai nhưng sức hấp dẫn của chương trình vẫn không hề suy giảm. Rating tăng cao liên tục, chỉ số truyền thông luôn vững vàng ở vị trí số 1, các ca khúc trong chương trình "All-kill" tất cả các bảng xếp hạng… Những điều đó đã chứng tỏ Produce 101 mùa 2 nhận được sự quan tâm rất lớn của người hâm mộ Hàn Quốc nói riêng và fan quốc tế nói chung.

Tuy nhiên, không phải chương trình sống còn nào trong năm 2017 cũng may mắn đạt thành công vang dội như Produce 101 mùa 2. Sau khi Produce 101 phiên bản nam kết thúc, Mnet ngay lâp tức cho ra mắt một cuộc tuyển chọn nhóm nữ mới mang tên Idol School. Dẫu vậy, Idol School lại "flop" thảm hại bởi các thí sinh không có gì nổi bật, những màn biểu diễn kém hấp dẫn, nội dung chương trình đi vào lối mòn và thậm chí bị cáo buộc gian lận.



Không chỉ Idol School mà cả những chương trình truyền hình sống còn gần đây như The Unit, Mix 9… cũng đã không còn được công chúng quan tâm như trước nữa. Thực tế, nhiều khán giả Hàn Quốc bắt đầu bỏ theo dõi những chương trình này bởi đã quá "bội thực". Bên cạnh đó, những show truyền hình sống còn còn phải đón nhận nhiều chỉ trích bởi có những chỉnh sửa, cắt ghép ác ý làm tổn hại nhân phẩm thí sinh, phân biệt đối xử, không chú trọng vào tài năng của thí sinh mà chỉ cố gắng thực hiện những chiêu trò để câu khách. Ngoài ra, nội dung của chúng bị cho là một màu, thiếu sáng tạo, không chịu đổi mới và nhà sản xuất chỉ muốn nhanh chóng lên sóng để thu lợi.



Tạm kết

Làng nhạc Hàn Quốc sắp đi qua một năm đầy biến động với những ngày tháng thật rực rỡ nhưng cũng lắm lúc u buồn. Từ sự lụi tàn của những biểu tượng một thời, sự vươn lên mạnh mẽ của thế hệ đàn em đến việc các ca khúc nhạc phim "ngự trị" trên các bảng xếp hạng hay những chương trình truyền hình sống còn mọc lên như nấm sau mưa…, tất cả đã tạo nên bức tranh âm nhạc xứ Hàn 2017 với đủ gam màu sắc.

Với người hâm mộ, biết bao cảm xúc đã đến trong một năm qua. Nhưng dẫu vui hay buồn thì giờ đây, các fan Kpop hãy tạm gác 2017 sang một bên, cùng nhìn về 2018 và hy vọng về một năm mới với những bùng nổ mạnh mẽ của các nghệ sĩ, nhiều ca khúc có chất lượng hơn và ít đi những nỗi buồn cũng như tiêu cực không đáng có.