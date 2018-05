BTS nhá hàng comeback với MV solo của mỹ nam dẫn đầu Top 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới

BTS lại vừa tung thêm một teaser cho full album "Love Yourself: Tear" chuẩn bị ra mắt và lần này là trailer solo của thành viên V mang tựa đề "Singularity". Mặc dù là trailer nhưng đoạn clip có độ dài hơn 3 phút và là MV cho ca khúc solo do thành viên từng dẫn đầu Top 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới thể hiện.

Mặc dù vẫn còn nhiều tranh cãi xung quanh việc V top đầu danh sách nói trên, không thể phủ nhận rằng anh chàng đã thực sự hớp hồn người xem xuyên suốt MV "Singularity" với thần thái quyến rũ, giọng hát trầm ấm và những bước nhảy đẹp mắt của mình.

"Singularity" Comeback Trailer - V (BTS)

Trước màn comeback vào tháng 5, BTS đã lần lượt phát hành phim ngắn "Euphoria: Theme of Love Yourself: Wonder" cùng nhật ký của Jungkook cho cốt truyện "The Most Beautiful Moment in Life". "Love Yourself: Tear" sẽ được chính thức ra mắt vào 18/5 tới đây (giờ địa phương). BTS sẽ có sân khấu comeback hoành tráng trên sóng truyền hình toàn thế giới qua Billboard Music Awards tổ chức ở Las Vegas vào 20/5.

