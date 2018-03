BTS giành giải thưởng to nhất tại lễ trao giải hàn lâm không dành cho idol Kpop

Kết quả lễ trao giải Korean Music Awards 2018

Album của năm: "bleu" (Kang Tae Gu)

Bài hát của năm: "Tomboy" (hyukoh)

Nghệ sỹ của năm: BTS

Tân binh của năm: Se So Neon

Album Pop xuất sắc nhất: "Palette" (IU)

Ca khúc Pop xuất sắc nhất: "Red Flavor" (Red Velvet)

Album Rock xuất sắc nhất: "B" (Lowdown 30)

Ca khúc Rock xuất sắc nhất: "The Wave" (Se So Neon)

Album Rock hiện đại xuất sắc nhất: "23" (hyukoh)

Ca khúc Rock hiện đại xuất sắc nhất: "Tomboy" (hyukoh)

Album Metal & Hardcore xuất sắc nhất: "Recrowned" (Abyss)

Album Folk xuất sắc nhất: "bleu" (Kang Tae Gu)

Album Dance & Electronic xuất sắc nhất: "Dystopian" (Idiotape)

Ca khúc Dance & Electronic xuất sắc nhất: "My Ego" (CIFIKA)

Album Hip Hop xuất sắc nhất: "Reconstruction" (Viann x Khundi Panda)

Ca khúc Hip Hop xuất sắc nhất: "We Are" (Woo Won Jae)

Album R&B và Soul xuất sắc nhất: "Tree" (Hippy Was Gypsy)

Ca khúc R&B và Soul xuất sắc nhất: "Paradise" (Rico)

Album Jazz & Crossover xuất sắc nhất: "Feather, Dream Drop" (Lee Jiyeun Contemporary Jazz Orchestra) và "And There, The Sea At Last" (Han Seung Seok & Jung Jaeil)

Màn trình diễn Jazz & Crossover xuất sắc nhất: "Straight, No Chaser" (Hogyu "Stiger" Hwang Quartet)

Giải thưởng thành tựu: Lee Jang Hee