BS Hoàng Công Lương bị đề nghị truy tố do lỗi cẩu thả

Ngày 12-9, nguồn tin của PV cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình vừa hoàn tất bản kết luận điều tra bổ sung lần hai vụ án liên quan đến sự cố chạy thận khiến chín người tử vong tại BV đa khoa tỉnh Hòa Bình.



Tại bản kết luận điều tra bổ sung lần này, BS Hoàng Công Lương bị đề nghị truy tố tội vô ý làm chết người, thay vì tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng như bản kết luận điều tra bổ sung trước đó.

Ngoài Lương, năm bị can khác cũng bị đề nghị truy tố gồm: Trương Quý Dương (cựu giám đốc bệnh viện), Hoàng Đình Khiếu (cựu phó giám đốc), Trần Văn Thắng (cựu trưởng phòng vật tư) và Trần Văn Sơn (cựu cán bộ phòng vật tư), cùng về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Bùi Mạnh Quốc (giám đốc Công ty TNHH Xử lý nước Trâm Anh) về tội vô ý làm chết người.

Theo Công an tỉnh Hòa Bình, bị can Hoàng Công Lương tốt nghiệp ĐH Y-Dược thuộc ĐH Thái Nguyên, được tuyển dụng và phân công công việc tại khoa Hồi sức tích cực theo quyết định của giám đốc BV đa khoa tỉnh Hòa Bình.

BS Hoàng Công Lương bị đề nghị truy tố tội vô ý làm chết người. Ảnh: TUYẾN PHAN

Hoàng Công Lương là bác sĩ có đủ điều kiện hành nghề về kỹ thuật thận nhân tạo và chữa bệnh độc lập. Bên cạnh đó, Sở Y tế tỉnh Hòa Bình cũng có công văn xác nhận việc Hoàng Công Lương ký bên cạnh chữ ký của BS Huyền, BS Linh trong bệnh án là để xác nhận việc khám và ra y lệnh của hai bác sĩ này. Do vậy, Lương là bác sĩ có trách nhiệm cao nhất trong việc ra y lệnh chạy thận cho các bệnh nhân ngày 29-5-2017.

Hệ thống lọc nước RO2 vừa mới sửa chữa ngày 28-5-2017, chưa lấy mẫu nước để xét nghiệm theo tiêu chuẩn AAMI; phòng vật tư thiết bị chưa nghiệm thu, chưa làm xong các thủ tục bàn giao cho đơn nguyên lọc máu; nước RO không được người có chuyên môn là kỹ sư, kỹ thuật viên kiểm tra chất lượng theo quy định; chưa được trưởng khoa cho ý kiến chỉ đạo; chỉ nghe điều dưỡng thông báo về việc phòng vật tư đã bàn giao hệ thống lọc nước RO2; đồng hồ đo độ dẫn diện của nước báo chỉ số trong giới hạn cho phép thì Lương đã ra y lệnh và xác nhận y lệnh của bác sĩ khác để tiến hành việc chạy lọc thận đối với 18 bệnh nhân, dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Về ý thức chủ quan, Hoàng Công Lương không thấy trước được khả năng gây ra hậu quả nêu trên. Mặc dù với trình độ được đào tạo, kiến thức của bản thân, vai trò của bác sĩ điều trị, cũng như sự an toàn của người bệnh thì bị can này phải thấy trước và có thể thấy trước hậu quả đó.

Bản kết luận điều tra bổ sung cho rằng hành vi phạm tội của Hoàng Công Lương đã đủ yếu tố cấu thành tội vô ý làm chết người với lỗi vô ý cẩu thả. Do đó ngày 22-8-2018, Cơ quan CSĐT ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với bị can Hoàng Công Lương về tội vô ý làm chết người.

Trao đổi với PV vào tối cùng ngày, BS Hoàng Công Lương cho hay đã nhận được bản kết luận điều tra bổ sung lần thứ hai của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hoà Bình vào hôm qua (11-9).

“Tôi rất buồn và hoàn toàn không đồng ý với bản kết luận bổ sung lần này. Tuy nhiên, tôi tôn trọng quyết định của những người có thẩm quyền điều tra vụ án” - BS Lương nói.

Bị can này hy vọng VKSND tỉnh Hòa Bình sẽ xem xét vụ án một cách thấu đáo (sau khi nhận được kết luận điều tra bổ sung - PV) để có quyết định đúng đắn trên tinh thần thượng tôn pháp luật, không bỏ lọt tội phạm và không làm oan người vô tội. Đồng thời, Lương cũng chia sẻ mong muốn lớn nhất của mình là trả lại công bằng cho các nạn nhân và bản thân được sớm trở lại với công việc chữa bệnh cứu người.